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हिंदी न्यूज़ऑटोइलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान? सरकार का ये फैसला बचा सकता है आपके हजारों रुपये

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान? सरकार का ये फैसला बचा सकता है आपके हजारों रुपये

Electric Two Wheeler Subsidy Update: इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों की हुई मौज, सरकार PM E-DRIVE योजना का बजट बढ़ाकर सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी में है. जानिए कैसे होगी आपके हजारों रुपये की बचत.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 12:40 PM (IST)
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Electric Two Wheeler Subsidy Update: बढ़ते पेट्रोल के दामों से परेशान होकर अब लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. अगर आप भी पेट्रोल के बढ़ते दामों से तंग आकर एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं. तो आपके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है. सरकार के एक नए फैसले से आपके हजारों रुपये की सीधी बचत हो सकती है. 

अपने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी महत्वाकांक्षी सब्सिडी योजना पीएम ई-ड्राइव के बजट को बढ़ाने और इसके तहत मिलने वाली सब्सिडी की मियाद को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है. तो चलिए जानते हैं कि इस फैसले से आपको कितने का फायदा होने वाला है.

पीएम ई-ड्राइव के फंड में बढ़ोतरी की तैयारी

बता दें कि, देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की जबरदस्त मांग को देखते हुए सरकार पीएम ई-ड्राइव योजना के बजट को और मजबूत करने की योजना बना रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, उद्योग मंत्रालय इस योजना के लिए बजटीय आवंटन को 10,900 करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग 14,000 करोड़ रुपये तक कर सकता है. 

इस अतिरिक्त फंड का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए रिजर्व रखा जाएगा. इससे कंपनियों को लगातार इंसेंटिव मिलता रहेगा और गाड़ियों के दाम अचानक नहीं बढ़ेंगे.

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ग्राहकों को मिलेगा सीधा फायदा

आपको बता दें कि, पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि सब्सिडी की तय सीमा खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटरों के दाम अचानक 10,000 से 15,000 रुपये तक बढ़ सकते हैं. लेकिन अब सरकार सब्सिडी की समयसीमा को आगे बढ़ाने की तैयारी में है ताकि आम ग्राहकों पर आर्थिक बोझ न पड़े. 

जिसके चलते इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो आने वाले दिनों में ओला, एथर, टीवीएस या बजाज जैसी कंपनियों का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं. सब्सिडी जारी रहने से गाड़ियों की ऑन-रोड कीमत आपके बजट में ही बनी रहेगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 22 Jul 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
PM E DRIVE EV Subsidy Extension 2026 Electric Two Wheeler Subsidy Update India Cheap Electric Scooter Buying Guide Govt Fund Boost For EV Buyers
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