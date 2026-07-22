बस एक दिन और...Maruti नए अवतार में पेश करने जा रही मोस्ट-पॉपुलर ब्रेजा, जानिए फीचर्स

मारुति सुजुकी ब्रेजा अब नए अवतार में आने के लिए तैयार है. कंपनी नई Brezza Facelift को 24 जुलाई को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है. लॉन्च से पहले ही इस SUV को लेकर ग्राहकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. नई Brezza में डिजाइन से लेकर फीचर्स और इंजन तक कई बड़े बदलाव किए जाने की उम्मीद है, जिससे यह पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बन जाएगी.

Maruti Brezza SUV का बेसिक डिजाइन पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन इसके फ्रंट और रियर लुक में बदलाव किए जाएंगे ताकि यह पहले से ज्यादा स्टाइलिश दिखाई दे. नई ग्रिल, नया फ्रंट बंपर, अपडेटेड LED हेडलाइट्स और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स इसे नया और फ्रेश लुक देंगे. पीछे की तरफ भी LED टेललाइट्स और बंपर में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Maruti Brezza का केबिन और फीचर्स

नई Brezza के केबिन में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कंपनी इसमें बेहतर क्वालिटी का डैशबोर्ड, नए सीट अपहोल्स्ट्री और अपडेटेड इंटीरियर थीम दे सकती है. इसके अलावा बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया यूजर इंटरफेस मिलने की उम्मीद है. इससे कार का केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न महसूस होगा.

नई Brezza में कई ऐसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं जिनका ग्राहक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ (कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार), वायरलेस मोबाइल चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट, क्रूज़ कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इन अपडेट्स के बाद Brezza अपने सेगमेंट की दूसरी SUVs को कड़ी टक्कर दे सकती है.

गाड़ी की सेफ्टी और इंजन

Maruti Brezza में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और ABS के साथ EBD जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें फिलहाल ADAS तकनीक नहीं दी जाएगी.

नई Brezza के सबसे बड़े अपडेट्स में इंजन भी शामिल हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी मौजूदा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक नया 1.0 लीटर Boosterjet टर्बो पेट्रोल इंजन भी पेश कर सकती है. यह इंजन बेहतर पावर और तेज परफॉर्मेंस देगा. इसके अलावा कंपनी CNG वेरिएंट में भी कुछ बदलाव कर सकती है. ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलने की उम्मीद है.

नई Brezza में कई नए फीचर्स और तकनीक जुड़ने के कारण इसकी कीमत मौजूदा मॉडल के मुकाबले थोड़ी बढ़ सकती है. यह Hyundai Venue, Tata Nexon, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO और Skoda Kylaq जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है.

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