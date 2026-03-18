सड़क पर चलते-चलते खुद चार्ज हो जाएगी आपकी कार, वैज्ञानिकों ने तैयार किया ऐसा डिवाइस

आजकल ज्यादातर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने के लिए केबल लगानी पड़ती है. अब वैज्ञानिक ऐसी टेक्निक पर काम कर रहे हैं जिसमें गाड़ी बिना वायर यानी वायरलेस तरीके से चार्ज की जाएगी. इसको लेकर एक डिवाइस भी बनाया गया है.

वैज्ञानिकों ने एक छोटा टेबलटॉप डिवाइस बनाया है. इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वायरलेस चार्जिंग का टेस्ट लैब में ही किया जा सकता है. पहले इस तरह की तकनीक की जांच करने के लिए बड़े-बड़े ट्रैक और काफी जगह की जरूरत होती थी. इससे टाइम और पैसे दोनों ज्यादा लगते थे, लेकिन अब यह छोटा डिवाइस वही काम कम खर्च और कम जगह में कर सकता है.

इस डिवाइस में क्या खास?

यह डिवाइस असल में सड़क जैसे बड़े एरिया को छोटा करके दिखाता है. इसमें एक घूमने वाला सिस्टम है जो यह दिखाता है कि गाड़ी चलते समय कैसे चार्ज हो सकती है? वैज्ञानिकों ने इसमें लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जैसी स्थिति भी बनाई जिससे यह समझा जा सके कि चलती गाड़ी को वायरलेस तरीके से कैसे एनर्जी दी जा सकती है.

गाड़ियां बिना रुके खुद चार्ज होंगी

इस वायरलेस चार्जिंग की टेक्निक को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में इससे गाड़ियां चलते-चलते भी चार्ज हो सकती हैं. इसका मतलब यह होगा कि बड़ी बैटरी की जरूरत कम होगी और इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सस्ती और सुविधाजनक बन सकती हैं.

कुल मिलाकर यह नया टेबलटॉप डिवाइस रिसर्च को तेज और आसान बना देगा. इससे वैज्ञानिक जल्दी नई तकनीक डेवलप कर पाएंगे और आने वाले समय में हमें ऐसी सड़कें देखने को मिल सकती हैं जहां गाड़ियां बिना रुके खुद-ब-खुद चार्ज होती रहेंगी. इस डिवाइस को Tokyo Metropolitan University की रिसर्च टीम ने बनाया है.

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