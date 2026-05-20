प्रीमियम लुक, नए कलर ऑप्शन्स और बहुत कुछ, इस दिन लॉन्च होने जा रही Tata Tiago Facelift

भारत की पॉपुलर हैचबैक में शामिल Tata Tiago अब नए अवतार में आने वाली है. जानकारी के मुताबिक, टाटा मोटर्स 28 मई 2026 को नई Tiago Facelift लॉन्च कर सकती है.कंपनी इस कार को पहले से ज्यादा मॉडर्न, स्टाइलिश और फीचर-लोडेड बनाने की तैयारी कर रही है. मौजूदा Tiago पहले ही बजट कार सेगमेंट में काफी पसंद की जाती है और अब इस अपडेट के बाद इसका मुकाबला और मजबूत होने वाला है.

नई Tiago Facelift में सबसे बड़ा बदलाव इसके डिजाइन में देखने को मिलेगा. कार के फ्रंट में पहले से ज्यादा स्लिम और शार्प ग्रिल दी जा सकती है. इसके साथ नए डिजाइन वाले हेडलैम्प और स्पोर्टी फ्रंट बंपर कार को ज्यादा प्रीमियम लुक देंगे. टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चला है कि कार का लुक पहले से ज्यादा एग्रेसिव और मॉडर्न होगा. साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन नए मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स इसे फ्रेश लुक देंगे.

गाड़ी में किए जाएंगे बदलाव

कार के पीछे वाले हिस्से में भी बदलाव किए जाएंगे. इसमें नए LED टेललैम्प, नया टेलगेट डिजाइन और ज्यादा स्पोर्टी रियर बंपर मिलने की उम्मीद है. कंपनी कुछ नए कलर ऑप्शन भी दे सकती है. कुल मिलाकर Tiago का बेसिक आकार वही रहेगा, लेकिन इसकी स्टाइलिंग पहले से ज्यादा प्रीमियम महसूस होगी.

कैसा है इंटीरियर और फीचर्स?

इंटीरियर की बात करें तो नई Tiago का केबिन भी पहले से ज्यादा हाई-टेक और प्रीमियम बनाया जा सकता है.इसमें नया डैशबोर्ड लेआउट और ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाला सेंटर कंसोल देखने को मिल सकता है.सबसे बड़ा बदलाव 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, जिसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay का सपोर्ट मिलेगा.इसके अलावा फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच-बेस्ड AC कंट्रोल्स, एम्बिएंट लाइटिंग और बेहतर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं.कुछ रिपोर्ट्स में 360-डिग्री कैमरा मिलने की भी संभावना जताई गई है.

गाड़ी का इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में ज्यादा बदलाव नहीं होने की उम्मीद है.नई Tiago में वही 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 86 PS की पावर और 113 Nm टॉर्क देता है.इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा.कंपनी इसका CNG वर्जन भी जारी रखेगी, जो फिलहाल इस सेगमेंट की कुछ चुनिंदा कारों में से है जिसमें AMT के साथ CNG विकल्प मिलता है.हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में भविष्य में टर्बो-पेट्रोल इंजन आने की बात भी कही गई है, लेकिन लॉन्च के समय इसकी संभावना कम बताई जा रही है.

इसके अलावा Tata Tiago EV का फेसलिफ्ट वर्जन भी जल्द आ सकता है.रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी छोटी बैटरी हटाकर बड़ी बैटरी स्टैंडर्ड बना सकती है.साथ ही एक नई बड़ी बैटरी का विकल्प भी आ सकता है, जिससे कार की रेंज लगभग 366 किलोमीटर तक पहुंच सकती है. इसमें फास्ट चार्जिंग और ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है.

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