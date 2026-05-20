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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या हैंडब्रेक खींचने के बाद भी ढलान पर सरकती है आपकी कार? जान लें इसकी वजह

क्या हैंडब्रेक खींचने के बाद भी ढलान पर सरकती है आपकी कार? जान लें इसकी वजह

Car Slips Even After Applying Handbrake: ढलान पर हैंडब्रेक लगाने के बाद भी कार सरक रही है तो इसे हल्के में न लें. कमजोर ब्रेक, ढीली केबल और गलत पार्किंग तरीका इसकी बड़ी वजह हो सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 20 May 2026 07:59 AM (IST)
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Car Slips Even After Applying Handbrake: कई लोग सोचते हैं कि कार में हैंडब्रेक खींचते ही गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है. लेकिन कई बार ढलान पर पार्क करने के बाद कार धीरे-धीरे सरकने लगती है. यह स्थिति काफी खतरनाक साबित हो सकती है, खासकर पहाड़ी इलाकों या भीड़ वाली जगहों पर. असल में इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं. कई बार लोग हैंडब्रेक पूरी ताकत से नहीं खींचते, तो कभी हैंडब्रेक सिस्टम में तकनीकी खराबी आ जाती है. 

पुराने ब्रेक शू, ढीली केबल या गलत पार्किंग तरीका भी इसकी वजह बन सकता है. अगर आपकी कार भी ढलान पर खड़ी करने के बाद हल्की मूव होती है, तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. सही जानकारी और थोड़ी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि आखिर हैंडब्रेक लगाने के बाद भी कार क्यों सरकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है?

हैंडब्रेक कमजोर होने पर बढ़ता है खतरा

कार का हैंडब्रेक सीधे रियर व्हील्स को लॉक करने का काम करता है. लेकिन समय के साथ इसकी केबल ढीली होने लगती है या ब्रेक शू घिस जाते हैं. ऐसी स्थिति में हैंडब्रेक पूरी पकड़ नहीं बना पाता और कार ढलान पर धीरे-धीरे सरक सकती है. कई लोग जल्दी में सिर्फ एक-दो क्लिक तक हैंडब्रेक खींचते हैं, जिससे ब्रेक पूरी तरह एक्टिव नहीं होता. 

अगर कार पुरानी है और लंबे समय से ब्रेक सर्विस नहीं हुई है तो समस्या और बढ़ सकती है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि समय-समय पर हैंडब्रेक केबल और ब्रेक सिस्टम की जांच जरूर करानी चाहिए. छोटी सी लापरवाही कई बार बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है. इसलिए कार पार्क करते समय हमेशा पूरी सावधानी बरतना जरूरी माना जाता है.

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ढलान पर कार पार्क करते समय रखें ये बातें याद

अगर आप ढलान वाली जगह पर कार पार्क कर रहे हैं तो सिर्फ हैंडब्रेक पर निर्भर रहना सही नहीं माना जाता. मैनुअल कार में गाड़ी को पहले गियर या रिवर्स गियर में छोड़ना चाहिए. वहीं ऑटोमैटिक कार में पार्किंग के दौरान 'P' (पार्क) मोड और साथ हैंडब्रेक भी जरूर लगाना चाहिए. इसके अलावा पहियों को सड़क के किनारे की तरफ मोड़कर पार्क करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. इससे कार के अचानक लुढ़कने का खतरा कम हो जाता है. 

कई लोग कार स्टार्ट करने से पहले हैंडब्रेक हटाना भूल जाते हैं, जिससे ब्रेक सिस्टम जल्दी खराब हो सकता है. इसलिए सही तरीके से हैंडब्रेक इस्तेमाल करना भी जरूरी है. अगर हैंडब्रेक लगाने के बाद भी कार बार-बार सरक रही है तो तुरंत मैकेनिक से जांच करवानी चाहिए. समय रहते समस्या पकड़ में आ जाए तो बड़े नुकसान और हादसे दोनों से बचा जा सकता है.

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Published at : 20 May 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Car Safety Tips Handbrake Problem Car Slipping On Slope Handbrake Failure
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