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हिंदी न्यूज़ऑटोCarसफर से पहले संभल जाएं CNG कार मालिक, गर्मियों में ये गलतियां बढ़ा सकती हैं खतरा

सफर से पहले संभल जाएं CNG कार मालिक, गर्मियों में ये गलतियां बढ़ा सकती हैं खतरा

CNG Car Safety Tips In Summer: गर्मियों में CNG कार चलाते समय लापरवाही भारी पड़ सकती है. गैस लीकेज, ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए नियमित जांच और सही सावधानी बेहद जरूरी मानी जाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 20 May 2026 10:29 AM (IST)
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CNG Car Safety Tips In Summer: गर्मियों का मौसम सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि गाड़ियों के लिए भी काफी मुश्किल माना जाता है. खासकर CNG कारों में तेज गर्मी के दौरान ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है. बढ़ता तापमान गैस प्रेशर को प्रभावित करता है और छोटी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. कई लोग पैसे बचाने के लिए CNG कार खरीदते हैं, लेकिन उसकी सही देखभाल नहीं करते. यही गलती आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है. 

आपको बता दें कि, गर्मी में CNG सिस्टम, वायरिंग और सिलेंडर की नियमित जांच बेहद जरूरी होती है. अगर कार में गैस लीकेज, वायरिंग प्रॉब्लम या ओवरहीटिंग जैसी दिक्कत हो तो तुरंत ध्यान देना चाहिए. खास बात यह है कि कुछ आसान सावधानियां अपनाकर CNG कार को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है. इसलिए अगर आप भी इस गर्मी में CNG कार से सफर करने वाले हैं, तो कुछ जरूरी बातों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें.

तेज धूप और गैस लीकेज को हल्के में न लें

गर्मी के मौसम में CNG टैंक के अंदर गैस का दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में अगर कार का सिस्टम ठीक हालत में न हो तो लीकेज या आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि कार को लंबे समय तक सीधी धूप में खड़ा करने से बचना चाहिए. कोशिश करें कि गाड़ी हमेशा शेड या कवर पार्किंग में खड़ी हो. इसके अलावा अगर कार में गैस की बदबू आए तो तुरंत इंजन बंद करें और जांच करवाएं. 

कई लोग लोकल मैकेनिक से CNG किट लगवा लेते हैं, जो आगे चलकर बड़ा रिस्क बन सकता है. हमेशा अधिकृत सेंटर से ही फिटिंग और सर्विस करवानी चाहिए. गर्मियों में CNG सिलेंडर फुल भरवाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तापमान में गैस फैलती है. वायरिंग और बैटरी की खराब हालत भी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है. इसलिए नियमित सर्विस और लीकेज टेस्ट बेहद जरूरी माना जाता है.

यह भी पढ़ें: कार में क्यों दिया जाता है फ्यूल टैंक के पास छोटा छेद? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

सफर के दौरान इन गलतियों से तुरंत बचें

CNG कार चलाते समय कुछ छोटी गलतियां बड़ा नुकसान करा सकती हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि CNG भरवाते समय कार का इंजन पूरी तरह बंद होना चाहिए. मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी फ्यूल स्टेशन पर नहीं करना चाहिए. कई लोग कार के अंदर ज्वलनशील सामान रखते हैं, जो गर्मी में खतरनाक साबित हो सकता है. अगर कभी कार में आग लग जाए तो घबराकर बोनट खोलने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आग और तेजी से फैल सकती है. 

ऐसी स्थिति में तुरंत सुरक्षित दूरी बनाकर फायर सर्विस को कॉल करना बेहतर माना जाता है. इसके अलावा लंबी यात्रा पर निकलने से पहले टायर, वायरिंग, गैस पाइप और सिलेंडर की जांच जरूर कर लें. अगर कार झटके मार रही हो या इंजन स्मूद न लगे तो उसे नजरअंदाज न करें. सही समय पर जांच और सावधानी आपकी यात्रा को सुरक्षित और तनाव मुक्त बना सकती है.

यह भी पढ़ें: इस राज्य में कार चलाते समय जी भरकर चला सकते हैं फोन, जानिए क्यों नहीं कोई पाबंदी?

Published at : 20 May 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Summer Car Care CNG Car Precautions CNG Car Safety Tips CNG Gas Leakage
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