24 KM माइलेज के साथ सनरूफ भी, ये हैं देश की सस्ती ऑटोमैटिक डीजल SUVs, कीमत बस इतनी

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आज के समय में लोग ऐसी गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं जो मजबूत होने के साथ ही लंबी दूरी के लिए परफेक्ट भी हो और साथ ही माइलेज भी अच्छा दे. ऐसे में डीजल SUV उन लोगों के लिए बेहतर मानी जाती है जो ज्यादा ड्राइव करते हैं और खर्च कम चाहते हैं. क्योंकि डीजल इंजन की पावर ज्यादा होती है. यहां हम आपको किफायती डीजल ऑटोमैटिक SUVs के बारे में बताने जा रहे हैं.

Tata Nexon

आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन Tata Nexon है. यह SUV अपनी सेफ्टी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. इस गाड़ी में 1.5 लीटर डीजल इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है और साथ ही करीब 24 किलोमीटर तक माइलेज मिलता है, जिससे यह डेली अप-डाउन के लिए बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकती है. इस गाड़ी की कीमत 10.54 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होकर 14.15 लाख रुपये तक जाती है.

Mahindra XUV 3XO

दूसरे नंबर पर Mahindra XUV 3XO है. यह SUV ज्यादा पावर और टॉर्क देने के लिए जानी जाती है, जिससे हाईवे पर ड्राइविंग आसान और स्मूद हो जाती है. इस गाड़ी में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो करीब 117hp पावर और 300Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जुड़ा है. यह गाड़ी करीब 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. महिंद्रा की इस गाड़ी की कीमत 10.85 लाख रुपये से लेकर 13.34 लाख रुपये तक है.

Kia Sonet

इसके साथ ही तीसरे नंबर पर Kia Sonet को शामिल किया गया है, जो कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देने के लिए जानी जाती है. यह SUV खासकर उन लोगों के लिए सही है जो प्रीमियम फीचर्स के साथ स्टाइलिश और आरामदायक गाड़ी चाहते हैं. इसमें अच्छा माइलेज, मॉडर्न इंटीरियर और शहर में आसान ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मिलता है. Kia Sonet की एक्स-शोरूम कीमत 9.77 लाख रुपये से शुरू होकर 14.09 लाख रुपये तक जाती है.

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