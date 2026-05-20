हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसिंगल चार्ज में 440 KM रेंज और शानदार लुक, Skoda ने पेश की सबसे छोटी और किफायती EV

सिंगल चार्ज में 440 KM रेंज और शानदार लुक, Skoda ने पेश की सबसे छोटी और किफायती EV

Skoda Epiq EV: कंपनी के मुताबिक, यह अब तक की सबसे छोटी और सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार होगी. खास बात यह है कि यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 440 किलोमीटर तक चल सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 20 May 2026 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप आने वाले समय में एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की सोच रहे हैं, जो देखने में स्टाइलिश हो और लंबी रेंज दे तो स्कोडा की नई Epiq EV आपके लिए बेस्ट हो सकती है. स्कोडा ने अपनी इस नई इलेक्ट्रिक SUV का प्रोडक्शन मॉडल दुनिया के सामने पेश कर दिया है.

कंपनी का कहना है कि यह उसकी अब तक की सबसे छोटी और सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार होगी. खास बात यह है कि यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 440 किलोमीटर तक चल सकती है. रोजाना शहर में इस्तेमाल के साथ-साथ लंबी यात्रा के लिए भी यह काफी अच्छी मानी जा रही है. 

Skoda Epiq का डिजाइन और फीचर्स

स्कोडा Epiq को कंपनी की नई Modern Solid डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया गया है. इसका लुक काफी फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम दिखाई देता है. कार के सामने की तरफ ब्लैक फिनिश वाली ग्रिल दी गई है, जिस पर स्कोडा की ब्रांडिंग नजर आती है. इसके साथ स्लिम LED DRLs और नीचे की तरफ L-शेप हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसे काफी आकर्षक बनाती हैं. बंपर का डिजाइन भी मजबूत और स्पोर्टी रखा गया है. साइड प्रोफाइल में बड़े एयरो डिजाइन अलॉय व्हील्स, ब्लैक क्लैडिंग, रूफ रेल और हल्की कूपे स्टाइल रूफलाइन देखने को मिलती है. पीछे की तरफ T-शेप LED टेललाइट्स और बड़ा रूफ स्पॉइलर इसे और ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं.

साइज की बात करें तो यह SUV कॉम्पैक्ट जरूर है, लेकिन अंदर से काफी स्पेशियस बताई जा रही है. इसकी लंबाई लगभग 4.17 मीटर है, जिससे यह शहर की ट्रैफिक और पार्किंग में आसानी से इस्तेमाल की जा सकेगी. इसके बावजूद कंपनी ने इसमें बड़ा केबिन और अच्छा बूट स्पेस दिया है. इसमें करीब 475 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जबकि आगे की तरफ 25 लीटर का छोटा फ्रंक (फ्रंट ट्रंक) भी दिया गया है, जहां छोटा सामान रखा जा सकता है.

क्या हैंडब्रेक खींचने के बाद भी ढलान पर सरकती है आपकी कार? जान लें इसकी वजह

इंटीरियर और गाड़ी की रेंज

कार का इंटीरियर भी काफी हाईटेक और प्रीमियम रखा गया है. डैशबोर्ड पर 13-इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जो Android बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम पर काम करती है. इसके अलावा छोटा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एम्बिएंट लाइटिंग इसे लग्जरी फील देती है. कंपनी ने जरूरत के कुछ फिजिकल बटन भी रखे हैं ताकि ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल आसान रहे.

फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, 10-स्पीकर Canton साउंड सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा इसमें ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और 7 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे यह SUV सुरक्षा के मामले में भी काफी मजबूत नजर आती है.

स्कोडा Epiq को Volkswagen ग्रुप के नए MEB+ प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. यह वही प्लेटफॉर्म है, जिस पर आने वाले कई नए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार किए जाएंगे. कंपनी इसमें दो बैटरी ऑप्शन दे रही है, जिसमें 38.5kWh और 55kWh शामिल है. छोटी बैटरी वाला मॉडल करीब 310 किलोमीटर तक की रेंज देगा, जबकि बड़ी बैटरी वाला मॉडल लगभग 440 किलोमीटर तक चल सकेगा.

यह भी पढ़ें:-

प्रीमियम लुक, नए कलर ऑप्शन्स और बहुत कुछ, इस दिन लॉन्च होने जा रही Tata Tiago Facelift 

Published at : 20 May 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Auto News Skoda Motors Skoda Epiq Skoda Epiq EV Skoda Epiq Range
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
सिंगल चार्ज में 440 KM रेंज और शानदार लुक, Skoda ने पेश की सबसे छोटी और किफायती EV
सिंगल चार्ज में 440 KM रेंज और शानदार लुक, Skoda ने पेश की सबसे छोटी और किफायती EV
ऑटो
प्रीमियम लुक, नए कलर ऑप्शन्स और बहुत कुछ, इस दिन लॉन्च होने जा रही Tata Tiago Facelift
प्रीमियम लुक, नए कलर ऑप्शन्स और बहुत कुछ, इस दिन लॉन्च होने जा रही Tata Tiago Facelift
ऑटो
क्या हैंडब्रेक खींचने के बाद भी ढलान पर सरकती है आपकी कार? जान लें इसकी वजह
क्या हैंडब्रेक खींचने के बाद भी ढलान पर सरकती है आपकी कार? जान लें इसकी वजह
ऑटो
हाईवे पर चलते हैं लेकिन ये नहीं पता? अलग-अलग कलर के होते हैं फास्टैग, जानिए सबका मतलब
हाईवे पर चलते हैं लेकिन ये नहीं पता? अलग-अलग कलर के होते हैं फास्टैग, जानिए सबका मतलब
Advertisement

वीडियोज

Trump Ultimatum | Iran-US War Update: ईरान की चेतावनी से बड़ी अमेरिका में हलचल | Breaking News
Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Janhit | Twisha Sharma Case | Chitra Tripathi: ट्विशा शर्मा केस के 4 बड़े ट्विस्ट !
Crime News : अपहरण के बाद मर्डर का डरावना खेल! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर
वाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर
महाराष्ट्र
नॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'
नॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'
इंडिया
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
स्पोर्ट्स
विराट कोहली बनें IPL में कमाई के सिकंदर, जानिए कितने करोड़ अबतक कमाए, रोहित-धोनी किस नंबर पर जानिए
विराट कोहली बनें IPL में कमाई के सिकंदर, जानिए कितने करोड़ अबतक कमाए, रोहित-धोनी किस नंबर पर जानिए
बॉलीवुड
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान खान ने पैप्स को दी चेतावनी
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान की पैप्स को वॉर्निंग
विश्व
PM Modi Italy Visit: नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
विश्व
'शुक्रवार, शनिवार या रविवार...' ईरान में फिर मचेगी तबाही! ट्रंप ने बता दिया किस दिन होगा सबसे बड़ा हमला
'शुक्रवार, शनिवार या रविवार...' ईरान में फिर मचेगी तबाही! ट्रंप ने बता दिया किस दिन होगा सबसे बड़ा हमला
ट्रेंडिंग
चाशनी में डूबी इडली है रसगुल्ला? यूजर ने इंटरनेट पर किया मजाक तो शशि थरूर ने दिया जोरदार जवाब
चाशनी में डूबी इडली है रसगुल्ला? यूजर ने इंटरनेट पर किया मजाक तो शशि थरूर ने दिया जोरदार जवाब
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget