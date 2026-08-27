करोड़ों की Tesla Cybertruck बनी देसी ट्रक, लुक देखकर चौंक जाएंगे

ऑटोमोबाइल बाजार अब बहुत ही आगे पहुंच चुका है और अब हमें ऐसी-ऐसी खबरें सुनके को मिलती हैं. जिसे सुन किसी को भी विश्वास नहीं होता है. कुछ ऐसा ही अब एक बार फिर देखने को मिला है. क्योंकि, अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने अपने साइबरट्रक को इंडिया में चलने वाली लोकल ट्रकों के डिजाइन में बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. जिसके बाद अब हर तरफ इसकी चर्चा चल रही है.

बता दें कि, इस समय सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टेस्ला साइबरट्रक पूरी तरह से भारतीय ट्रक के रंग-रूप में ढली नजर आ रही है. किसी वर्कशॉप में खड़ी इस चमचमाती साइबरट्रक पर किया गया ट्रेडिशनल आर्ट वर्क हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. तो चलिए बेहद ही आसान भाषा में जानते हैं कि इस देसी टेस्ला में ऐसा क्या खास है जिसने सबको हैरान कर दिया है.

बोनट पर लिखा देखो मगर प्यार से

आपको बता दें कि, भारतीय ट्रकों की सबसे बड़ी पहचान उनके पीछे या आगे लिखे हुए मजेदार स्लोगन और रंग-बिरंगी कारीगरी होती है. इस वायरल साइबरट्रक पर भी बिल्कुल वही देसी अंदाज देखने को मिल रहा है. गाड़ी के सामने वाले हिस्से पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया है देखो मगर प्यार से.

अक्सर देखा जाता है कि, आमतौर पर भारत के मालवाहक ट्रकों पर लिखा जाने वाला यह डायलॉग इस हाई-टेक इलेक्ट्रिक कार पर बेहद मजेदार लग रहा है. इसके अलावा कार के फ्रंट, साइड और रियर पैनल पर चारों तरफ शानदार बॉर्डर और पारंपरिक भारतीय आर्ट वर्क किया गया है. जो की लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.





Image Credit- AI Generated

यह भी पढ़ें: Crash Test ने खोली इन कारों की पोल, Safety में निकलीं फिसड्डी

बेहद बारीकी से किया काम

बता दें कि, इस साइबरट्रक पर किया गया रैपिंग वर्क बेहद बारीकी से किया गया है. गाड़ी की बॉडी पर चमकीले और चटकीले रंगों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें फूल-पत्तियों वाले फ्लोरल पैटर्न, धार्मिक प्रतीक और भारतीय राजमार्गों पर दिखने वाले ट्रकों की तरह मेहराबदार डिजाइन बनाए गए हैं.

साइबरट्रक का ओरिजिनल डिजाइन बेहद सिंपल और सिल्वर मेटल फिनिश वाला होता है. ऐसे में इस पर चढ़ा यह रंग-बिरंगा देसी चोला कार के लुक को एकदम अनोखा और अतरंगी बना देता है. कार मालिक का यह क्रिएटिव आइडिया सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है.

इस ट्रक की ताकत और शानदार फीचर्स

आपको बता दें कि, भले ही इस साइबरट्रक को बाहर से देसी ट्रक का रूप दे दिया गया हो लेकिन अंदर से यह टेक्नोलॉजी और पावर से भरपूर है. टेस्ला साइबरट्रक की लंबाई लगभग 5.87 मीटर है और इसकी रोड प्रेजेंस बेहद तगड़ी है. कंपनी का दावा है कि इसकी आउटर शेल 9mm की गोली का असर भी झेल सकती है.

यह गाड़ी तीन वेरिएंट्स लॉन्ग रेंज, ऑल-व्हील ड्राइव और साइबरबीस्ट में आती है. इसका सबसे पावरफुल साइबरबीस्ट मॉडल महज 2.6 सेकेंड में 0 से 96 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है और एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 514 किलोमीटर तक चलता है.





Image Credit- AI Generated

वीडियो हुआ तेजी से वायरल

बता दें कि, इंटरनेट पर इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह आधुनिक टेक्नोलॉजी और भारतीय संस्कृति का सबसे अनोखा संगम है. तो वहीं कुछ लोग इसे एलन मस्क को टैग करके शेयर कर रहे हैं. गाड़ियों को अपना पर्सनल टच देना लोगों को हमेशा से पसंद रहा है लेकिन इतनी महंगी और एडवांस्ड साइबरट्रक पर देसी ट्रक आर्ट का प्रयोग वास्तव में बेहद चौंकाने वाला और क्रिएटिव है.

View this post on Instagram

यह भी पढ़ें: MG Hector Tomahawk EV या PHEV? जानें कौन है पैसा वसूल