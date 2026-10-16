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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'

अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली के कनॉट पैलेस में तिरंगा मार्च का ऐलान किया है. इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई. अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 16 Oct 2026 11:41 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दिल्ली के कनॉट प्लेस (सीपी) में विरोध-प्रदर्शन के ऐलान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है और इसपर रोक की मांग की गई. हालांकि याचिका पर तत्काल आदेश पारित करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. छोटे दुकानदारों को पहुंचने वाले नुकसान का हवाला देते हुए कोर्ट से आदेश की मांग की गई थी.

इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि लोग समझदारी से काम लेंगे. व्यापार से पूरा परिवार चलता है. हम 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे. जरूरत पड़ने पर आदेश पारित करेंगे.

क्या है सीजेपी का ऐलान?

बता दें कि सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने आज शाम 5 बजे सीपी के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि आशुतोष रांका और सौरव दास के समर्थन में खड़े हों!

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक रांका और दास 13 अक्टूबर को गेट फांदकर जंतर मंतर पर दाखिल हुए थे. इस दौरान तिरंगा लेकर नारेबाजी की. पुलिस ने फौरन हिरासत में ले लिया. इसके अगले दिन दोनों नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जहां मजिस्ट्रेट ने उन्हें पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. 

हाई कोर्ट में भी याचिका

इसी के खिलाफ सीजेपी ने तिरंगा मार्च का ऐलान किया है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 अक्तूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन करने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया था. सुनाई के दौरान पुलिस ने कहा कि गतिविधियों को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क के बीचों-बीच एक विरोध-प्रदर्शन बुलाया गया है. यह जगह विरोध-प्रदर्शन के लिए नहीं है. व्यपारियों ने इसे देखते हुए दुकानें बंद करनी शुरू कर दी हैं. इस विरोध-प्रदर्शन को रोका जाना चाहिए.

सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

सीजेपी को प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली इलाके में दिल्ली पुलिस के 6,000 से अधिक जवानों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 220 कंपनियों तैनात की है. अधिकारियों ने बताया कि उनका मुख्य फोकस कमर्शियल इलाके के कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सुरक्षित करना है, ताकि आम लोगों की आवाजाही भी न रुके. सीसीटीवी के माध्यम से इलाके पर निगरानी रखी जा रही है.

सीजेपी के प्रदर्शन के बीच नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने घोषणा की है कि प्रशासनिक कारणों से शुक्रवार और शनिवार को सेंट्रल पार्क आम जनता के लिए बंद रहेगा. हालांकि इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे कुछ चुनिंदा लोगों को किसी उपयुक्त जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दे सकते हैं.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 16 Oct 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Court News Breaking News Abp News SUPREME COURT Abhijeet Dipke CJP Protest
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