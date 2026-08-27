MG Hector Tomahawk EV या PHEV? जानें कौन है पैसा वसूल

हमारे देश में जहां मारुती सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनियों का बोलबाला है. वहीं, अब कुछ अन्य कंपनियां भी हैं जो धीरे-धीरे भारत में अपना दबदबा बढ़ा रही हैं. इन सब कंपनियों में से एक कंपनी एमजी भी है. जो इन दिनों भारत में अपनी पकड़ मजबूत बना रही है. अभी हाल ही में एमजी ने इंडिया में अपनी नई SUV टोमाहॉक लॉन्च की है. जिसके बाद से हर तरफ इसकी ही चर्चा चल रही है.

बता दें कि, कंपनी ने इसे दो अलग-अलग अवतारों में पेश किया है पहला इलेक्ट्रिक और दूसरा प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV). दोनों ही गाड़ियां अपनी-अपनी जगह पर शानदार लेकिन इन दोनों गाड़ियों को लेकर सभी के मन में सवाल है कि, आखिर किस मॉडल में पैसा लगाना सबसे ज्यादा अक्लमंदी का काम होगा. तो चलिए इस खबर में दोनों गाड़ियों की तुलना करते हैं और जानतें हैं कि, किस गाड़ी पर पैसा लगाना सही साबित होगा.

कीमत और किराए पर बैटरी का पूरा हिसाब

एमजी टोमाहॉक SUV के कीमत की बात करें तो इलेक्ट्रिक मॉडल जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ता है. हेक्टर टोमाहॉक EV की शुरुआती कीमत 19.4 लाख रुपये है जबकि हाइब्रिड लेने के लिए आपको सीधे 25.7 लाख रुपये खर्च करने होंगे. अगर आप BAAS यानी बैटरी ऐज ए सर्विस वाला प्लान चुनते हैं तो EV आपको 13.9 लाख रुपये में ही मिल जाएगी.

जबकि PHEV के लिए 21.7 लाख रुपये चुकाने पड़ेंगे. हालांकि, EV में आपको प्रति किलोमीटर 4.90 रुपये के हिसाब से बैटरी रेंटल देना होगा वहीं PHEV में यह खर्च घटकर सिर्फ 3.20 रुपये प्रति किलोमीटर रह जाता है. यानी शुरुआती कीमत में EV बाजी मारती है.





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रेंज में कौन है आगे?

बता दें कि, ड्राइविंग रेंज के मामले में हाइब्रिड मॉडल काफी आगे नजर आता है. कंपनी का दावा है कि PHEV एक बार फुल टैंक कराने पर 1100 किलोमीटर तक चल सकती है और इसका माइलेज 40kmpl का है. वहीं EV मॉडल फुल चार्ज में 517 किलोमीटर की रेंज देती है.

अगर आप रोजाना घर पर चार्ज करके सिर्फ शहर के अंदर गाड़ी चलाते हैं तो EV आपके लिए बहुत सस्ती पड़ेगी. लेकिन अगर आप अक्सर लंबे लंबे रोड ट्रिप्स पर जाते हैं तो PHEV बिना किसी चार्जिंग के झंझट के लंबी दूरी तय कर सकती है. हालांकि कंपनी द्वारा किए जा रहे दावे रियल वर्ल्ड में थोड़े कम हो जाते हैं.





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गाड़ी में देखने को मिलेंगे कमाल के फीचर्स

आपको बता दें कि, दोनों ही गाड़ियों का साइज बिल्कुल एक जैसा रहने वाला है लेकिन लुक्स में थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा. EV में आगे की तरफ बंद और स्मूथ ग्रिल मिलती है जबकि PHEV का फ्रंट लुक ज्यादा एग्रेसिव दिखता है. दोनों के अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी अलग है.

वहीं, फीचर्स की बात करें तो दोनों ही कारें अंदर से काफी लग्जरी हैं. EV में बड़ी बैटरी की वजह से बैठने की पोजीशन थोड़ी अलग अहसास देती है और इसमें वी2एल जैसे खास फीचर्स भी मिलते हैं. इसके अलावा EV मॉडल आपको 5 और 7 सीटर दोनों ऑप्शंस में मिल जाएगा जबकि PHEV केवल 7 सीटर ऑप्शन में ही आता है.

कौन सा मॉडल रहेगा सही?

आपको बता दें कि, परफॉर्मेंस में दोनों कारें एक-दूसरे को तगड़ी टक्कर देती हैं. EV का सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर 204hp की पावर जनरेट करता है जबकि PHEV में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो 198bhp बनाती है. खास बात यह है कि PHEV को आप सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर भी 115 किलोमीटर तक चला सकते हैं.

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि किसे कौन सी कार खरीदनी चाहिए? तो आपको बता दें, अगर आपका ज्यादातर सफर हाईवे का है और आप चार्जिंग स्टेशन के चक्कर में नहीं फंसना चाहते तो PHEV आपके लिए बेस्ट है. वहीं अगर आपकी रनिंग मुख्य रूप से शहर के भीतर है तो कम कीमत वाली EV आपके लिए सबसे बढ़िया और पैसा वसूल डील साबित होगी.

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