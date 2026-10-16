SIR के बाद यूपी में SSR पर भड़की कांग्रेस, कहा- 'अगर गलती की ही नहीं थी तो...'

उत्तर प्रदेश में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के बाद अब SSR को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने सब कुछ सही किया था, तो अब दोबारा SSR कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने खुद गलती मानी है और इसी वजह से 17 राज्यों में SSR कराया जा रहा है.

इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी ने 25 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता सूची में गड़बड़ी से जुड़े सबूत सार्वजनिक किए थे. उन्होंने दावा किया कि एक-एक घर में पांच-पांच सौ वोट होने और ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीरों से जुड़े सबूत भी सामने रखे गए थे. कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच गठजोड़ उजागर हो गया है, जिससे भाजपा के नेता घबरा गए हैं.

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राजनाथ सिंह के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से चुनावी प्रक्रिया और राहुल गांधी के आरोपों को लेकर दिए गए बयान पर इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वह राजनाथ सिंह का सम्मान करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की ओर से पेश किए गए सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

इमरान मसूद ने कहा, "राजनाथ सिंह बहुत वरिष्ठ हैं. उनका बहुत सम्मान करता हूं. लेकिन राहुल जी ने जो सबूत दिए थे, वो सरेआम, सरे मंजर दिए थे. जिनको आप झुठला नहीं सकते. राहुल जी ने जो 25 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर तमाम सबूत दिए थे. एक-एक घर के अंदर पांच-पांच सौ वोट के सबूत दिए थे. ब्राजीलियन मॉडल के फोटो के साथ लगे हुए सबूत दिए थे. तो सबूत की जहां तक बात है, तो सबूत तो सारे दिए थे."

'गलती नहीं की थी तो SSR क्यों करा रहे हैं?'

इमरान मसूद ने मतदाता सूची के विशेष संशोधन को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि अगर पहले की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, तो अब दोबारा संशोधन कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है.

उन्होंने कहा, "जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तो मान रहा है कि हमने गलती कर दी. उसने तो SSR 17 राज्यों के अंदर करा दी. अगर गलती नहीं की तो यह क्यों करा रहे हैं? यह असल में बौखला गए हैं. यह जो गठजोड़ भाजपा का और इलेक्शन कमीशन का हुआ, यह एक्सपोज हो गया. राहुल के इस एक्सपोज से घबरा गए हैं. अब इनकी समझ में नहीं आ रहा इनको करना क्या है."

सुप्रीम कोर्ट में मामला उठने का किया दावा

कांग्रेस सांसद ने कहा कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठने के बाद संबंधित पक्षों के लिए जवाब देना मुश्किल होगा. उन्होंने फॉर्म-6 में बदलाव और मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए.

इमरान मसूद ने कहा, "अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फंसेंगे. इनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है. क्योंकि जो इन्होंने फॉर्म 6 के अंदर बदलाव किए वो नियमानुसार हो ही नहीं सकते. 13 करोड़ लोगों में कह रहा है कि 6 करोड़ लोग शिफ्ट हो गए या कुछ लोग मर गए, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद है."

उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 92 लाख लोगों के नाम काटे गए और 90 फीसदी से ज्यादा लोग अपील के लिए पहुंचे. इमरान मसूद ने दावा किया कि अगर इन लोगों की अपील स्वीकार होती है और उनके वोट बहाल होते हैं, तो मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होंगे.

उन्होंने कहा, "यह जो खेल खेला गया था इसके अंदर यह फंसेंगे, इसमें बचेंगे नहीं क्योंकि यह डॉक्यूमेंटेड सबूत हैं. जो दस्तावेजी सबूत होते हैं उनको आप कुछ देर के लिए रोक सकते हो. कुछ देर रुकेंगे, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, चलेंगे तो कोर्ट में आ गए."

उन्होंने कहा, "इन्होंने जल्दबाजी में एकदम SSR कर दिया. क्यों कर रहे हैं अब SSR बताओ. अगर आपने सब कुछ सही किया था, अभी आपने SIR किया, अब SSR करना शुरू कर दिया. आप बताओ अगर आपने सही किया था तो फिर इस 6 महीने में जरूरत क्या आ गई उसकी दोबारा? इन्होने गलत किया और कागजों पर किया है. कागज पर की हुई गलती कभी छुपती नहीं है, वह पकड़ी जाती है, वह पकड़ी गई."

'2029 तय है, उससे पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं'

इमरान मसूद ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं और मौजूदा सरकार को भी जनता के सामने जवाब देना होगा. उन्होंने कहा, "आपने जो संवैधानिक संस्था है उनके ऊपर कब्जा कर लिया. उस कब्जे के खिलाफ लड़ाई है. उन संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई है. उन संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता के लिए लड़ाई है. यह देश बचेगा कैसे अगर यह स्वतंत्र संस्थाएं नहीं बचेंगी?"

उन्होंने आगे कहा, "रिजीम तो चेंज होगा. लोकतंत्र है यह. इसको आप लूट नहीं सकते. रिजीम तो चेंज होनी है, आपको जाना है, तय आपकी विदाई तय हो चुकी है. 2029 तो तय ही है. बाकी उससे पहले इस्तीफा देके चले जाएं, अपनी गलतियों को मान करके तो अलग बात है."

साक्षी महाराज के बयान पर भी बोले इमरान मसूद

बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मसूद ने जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और अनुच्छेद 370 हटने के बाद के हालात को लेकर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा, "श्रीनगर के अंदर पंडितों की कितनी बड़ी बस्ती बन गई है आपने देखी? उसमें प्रधानमंत्री जाएंगे उद्घाटन करने. श्रीनगर के अंदर वहां के विस्थापित पंडित हैं उन सबको बड़ी-बड़ी कोठियां दी हैं. 370 के बाद और ये सारे जितने हमारे गाजियाबाद, दिल्ली इधर के सब व्यापारियों ने जा करके कोठियां खरीद ली हैं. सब सुकून के साथ रह रहे हैं, काम मस्ती के साथ चल रहा है. क्या तमाशा बना दिया देश में. 1 इंच जमीन खरीद पाया कोई वहां तक? कोई कश्मीरी पंडित जा पाया आज तक? जवाब है इनके पास?"

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CJP के प्रदर्शन और मदन राठौड़ के बयान पर भी निशाना

CJP के तिरंगा मार्च से पहले सेंट्रल पार्क बंद किए जाने के मुद्दे पर इमरान मसूद ने इसे राजनीतिक बदलाव से जोड़ते हुए राहुल गांधी का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "यह परिवर्तन का दौर है. यह राहुल गांधी की आंधी है. आंधी जब चलती है ना, फिर ये सब उड़ता है. इनको पता है कि इनके साथ क्या होने वाला है. क्योंकि इन्होंने गलतियां की हैं. जो राहुल जी ने कहा है ना कि कोई नहीं बचेगा, ये इनको पता है. इनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं."

राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान पर भी इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "असल में ये पाकिस्तान को बेचारे जानते नहीं. ये पाकिस्तान से सिर्फ मुसलमान होने के नाते नफरत कर रहे हैं. एक्चुअल में मुसलमान होने के नाते नफरत ना करो. पाकिस्तान धूर्त मुल्क है. पाकिस्तानी दुनिया के सबसे धूर्त लोगों में शामिल हैं. उनके साथ दुनिया में कोई काम नहीं करना चाहता."