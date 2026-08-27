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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCrash Test ने खोली इन कारों की पोल, Safety में निकलीं फिसड्डी

Crash Test ने खोली इन कारों की पोल, Safety में निकलीं फिसड्डी

Global NCAP क्रैश टेस्ट में भारत की कई पॉपुलर कारें सुरक्षा के पैमाने पर बुरी तरह फेल हो चुकी हैं. जानिए 0 और 1 स्टार रेटिंग पाने वाली असुरक्षित कारों की पूरी लिस्ट.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 27 Aug 2026 04:54 PM (IST)
Global NCAP क्रैश टेस्ट में भारत की कई पॉपुलर कारें सुरक्षा के पैमाने पर बुरी तरह फेल हो चुकी हैं. जानिए 0 और 1 स्टार रेटिंग पाने वाली असुरक्षित कारों की पूरी लिस्ट.

अब लोगों का कार खरीदने का नजरिया पहले से काफी बदल चुका है. क्योंकि, लोग अब लुक और रंग से ज्यादा गाड़ी कितनी सेफ है उसको देखते हैं. लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे ग्राहक है जो की कार का लुक, फीचर्स और माइलेज पर तो ध्यान देते हैं लेकिन सेफ्टी को अक्सर अनदेखा कर देते हैं. इसी लापरवाही का नतीजा तब सामने आता है जब ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में कई लोकप्रिय कारें बुरी तरह फ्लॉप साबित होती हैं. भारत में बिकने वाली कुछ ऐसी मशहूर कारें भी हैं जिन्हें सुरक्षा के मामले में 0 से 1 स्टार ही मिला है. चलिए जानतें हैं उन गाड़ियों के बारें में.

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बता दें कि, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट अपने शानदार लुक्स और माइलेज के लिए जानी जाती है. लेकिन क्रैश टेस्ट में इसे बहुत ही गंदा रेटिंग मिला है. एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के मामले में इसे महज 1-स्टार रेटिंग मिली है. तेज रफ्तार में दुर्घटना होने पर इसका बॉडी शेल काफी कमजोर साबित होता है जो अंदर बैठे यात्रियों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है.
बता दें कि, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट अपने शानदार लुक्स और माइलेज के लिए जानी जाती है. लेकिन क्रैश टेस्ट में इसे बहुत ही गंदा रेटिंग मिला है. एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के मामले में इसे महज 1-स्टार रेटिंग मिली है. तेज रफ्तार में दुर्घटना होने पर इसका बॉडी शेल काफी कमजोर साबित होता है जो अंदर बैठे यात्रियों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है.
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जबकि मारुति की ही एस-प्रेसो अपनी कम कीमत और मिनी-एसयूवी वाले लुक्स के कारण काफी पॉपुलर है. लेकिन सेफ्टी रेटिंग में यह पूरी तरह फिसड्डी निकली. क्रैश टेस्ट के दौरान इस कार को एडल्ट सेफ्टी में 0-स्टार रेटिंग मिली थी.
जबकि मारुति की ही एस-प्रेसो अपनी कम कीमत और मिनी-एसयूवी वाले लुक्स के कारण काफी पॉपुलर है. लेकिन सेफ्टी रेटिंग में यह पूरी तरह फिसड्डी निकली. क्रैश टेस्ट के दौरान इस कार को एडल्ट सेफ्टी में 0-स्टार रेटिंग मिली थी.
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वहीं, हुंडई आई10 निओस एक बेहतरीन केबिन और आधुनिक फीचर्स के साथ आती है लेकिन सेफ्टी के पैमाने पर यह भी खरी नहीं उतर पाई है. ग्लोबल एनकैप टेस्ट में इसे केवल 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.
वहीं, हुंडई आई10 निओस एक बेहतरीन केबिन और आधुनिक फीचर्स के साथ आती है लेकिन सेफ्टी के पैमाने पर यह भी खरी नहीं उतर पाई है. ग्लोबल एनकैप टेस्ट में इसे केवल 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.
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आपको बता दें कि, रेनॉ क्विड अपने बोल्ड डिजाइन और बजट फ्रेंडली होने के कारण युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रही है. लेकिन जब बात सेफ्टी की आती है तो यह कार भी टेस्ट में पूरी तरह फेल हो जाती है. इसे क्रैश टेस्ट में महज 1-स्टार रेटिंग मिली है.
आपको बता दें कि, रेनॉ क्विड अपने बोल्ड डिजाइन और बजट फ्रेंडली होने के कारण युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रही है. लेकिन जब बात सेफ्टी की आती है तो यह कार भी टेस्ट में पूरी तरह फेल हो जाती है. इसे क्रैश टेस्ट में महज 1-स्टार रेटिंग मिली है.
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वहीं, मारुति सुजुकी की ईको का इस्तेमाल कमर्शियल और फैमिली दोनों कामों के लिए बड़े पैमाने पर होता है लेकिन सेफ्टी के मामले में यह भी बेहद निराशाजनक है. इस वैन को क्रैश टेस्ट में 0-स्टार रेटिंग मिली है.
वहीं, मारुति सुजुकी की ईको का इस्तेमाल कमर्शियल और फैमिली दोनों कामों के लिए बड़े पैमाने पर होता है लेकिन सेफ्टी के मामले में यह भी बेहद निराशाजनक है. इस वैन को क्रैश टेस्ट में 0-स्टार रेटिंग मिली है.
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बता दें कि, अक्सर लोग कार खरीदते समय एयरबैग्स और एबीएस जैसे फीचर्स देखकर मान लेते हैं कि कार पूरी तरह से सेफ है. लेकिन सच्चाई यह है कि गाड़ी का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी यानी उसकी बॉडी की मजबूती सबसे ज्यादा मायने रखती है. अगर कार का फ्रेम ही झटके को नहीं झेल पाएगा तो एयरबैग्स भी आपको पूरी तरह सुरक्षित रखने में फेल हो सकते हैं.
बता दें कि, अक्सर लोग कार खरीदते समय एयरबैग्स और एबीएस जैसे फीचर्स देखकर मान लेते हैं कि कार पूरी तरह से सेफ है. लेकिन सच्चाई यह है कि गाड़ी का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी यानी उसकी बॉडी की मजबूती सबसे ज्यादा मायने रखती है. अगर कार का फ्रेम ही झटके को नहीं झेल पाएगा तो एयरबैग्स भी आपको पूरी तरह सुरक्षित रखने में फेल हो सकते हैं.
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क्रैश टेस्ट की यह रिपोर्ट ग्राहकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि वे सिर्फ चमक-धमक और फीचर्स के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें. अब भारतीय ऑटो बाजार में 5-स्टार और 4-स्टार रेटिंग वाली मजबूत कारें भी कम बजट में मिलने लगी हैं. ऐसे में थोड़े से पैसों की बचत के लिए सेफ्टी से समझौता करना बिल्कुल भी समझदारी भरा फैसला नहीं है.
क्रैश टेस्ट की यह रिपोर्ट ग्राहकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि वे सिर्फ चमक-धमक और फीचर्स के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें. अब भारतीय ऑटो बाजार में 5-स्टार और 4-स्टार रेटिंग वाली मजबूत कारें भी कम बजट में मिलने लगी हैं. ऐसे में थोड़े से पैसों की बचत के लिए सेफ्टी से समझौता करना बिल्कुल भी समझदारी भरा फैसला नहीं है.
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अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले उसकी भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप रेटिंग जरूर चेक करें. सिर्फ लुक्स या माइलेज देखकर फैसला न लें बल्कि एक मजबूत और सुरक्षित गाड़ी का चुनाव करें. आपकी एक सही समझदारी सड़क पर आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती है.
अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले उसकी भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप रेटिंग जरूर चेक करें. सिर्फ लुक्स या माइलेज देखकर फैसला न लें बल्कि एक मजबूत और सुरक्षित गाड़ी का चुनाव करें. आपकी एक सही समझदारी सड़क पर आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती है.
Published at : 27 Aug 2026 04:54 PM (IST)
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