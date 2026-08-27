एक्सप्लोरर
Crash Test ने खोली इन कारों की पोल, Safety में निकलीं फिसड्डी
Global NCAP क्रैश टेस्ट में भारत की कई पॉपुलर कारें सुरक्षा के पैमाने पर बुरी तरह फेल हो चुकी हैं. जानिए 0 और 1 स्टार रेटिंग पाने वाली असुरक्षित कारों की पूरी लिस्ट.
अब लोगों का कार खरीदने का नजरिया पहले से काफी बदल चुका है. क्योंकि, लोग अब लुक और रंग से ज्यादा गाड़ी कितनी सेफ है उसको देखते हैं. लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे ग्राहक है जो की कार का लुक, फीचर्स और माइलेज पर तो ध्यान देते हैं लेकिन सेफ्टी को अक्सर अनदेखा कर देते हैं. इसी लापरवाही का नतीजा तब सामने आता है जब ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में कई लोकप्रिय कारें बुरी तरह फ्लॉप साबित होती हैं. भारत में बिकने वाली कुछ ऐसी मशहूर कारें भी हैं जिन्हें सुरक्षा के मामले में 0 से 1 स्टार ही मिला है. चलिए जानतें हैं उन गाड़ियों के बारें में.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 27 Aug 2026 04:54 PM (IST)
Tags :Auto News
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऑटो
गलती से भी मत खरीदना ये कारें, जिंदगीभर जेब पर डालेंगी डाका
ऑटो
कार में किस या कार पर किस, किस पर लगता है ज्यादा जुर्माना?
ऑटो
ड्राइविंग के दौरान फोन चलाया तो पड़ेगा भारी, जानें जुर्माना
ऑटो
MG Hector Tomahawk EV या PHEV? जानें कौन है पैसा वसूल
Advertisement
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion