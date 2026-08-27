Crash Test ने खोली इन कारों की पोल, Safety में निकलीं फिसड्डी

बता दें कि, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट अपने शानदार लुक्स और माइलेज के लिए जानी जाती है. लेकिन क्रैश टेस्ट में इसे बहुत ही गंदा रेटिंग मिला है. एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के मामले में इसे महज 1-स्टार रेटिंग मिली है. तेज रफ्तार में दुर्घटना होने पर इसका बॉडी शेल काफी कमजोर साबित होता है जो अंदर बैठे यात्रियों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है.