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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगांव पहुंचा जर्मन डिप्लोमेट, किसान ने उठवाया गोबर; देखें वीडियो

गांव पहुंचा जर्मन डिप्लोमेट, किसान ने उठवाया गोबर; देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जर्मन डिप्लोमेट का देसी अंदाज. जर्मन एम्बेसी के सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते ही यूजर्स ने रिएक्ट करना शुरु कर दिया. जानते हैं इस वीडियो में क्या है खास?

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Oct 2026 02:42 PM (IST)
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भारत में गांव की जिंदगी को अक्सर बाहर से देखने वाला अनुभव माना जाता है, लेकिन जब कोई विदेशी मेहमान खुद खेत के काम में हाथ बटाए तो नजारा देखने लायक बन जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जर्मनी के डिप्लोमेट मारियस ओसवाल्ड भारतीय गांव में पहुंचकर किसान के साथ देसी अंदाज में खेती-किसानी के काम करते नजर आ रहे हैं. वीडियो को जर्मन एम्बेसी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

वीडियो में ओसवाल्ड फार्मल कपड़ों में गांव पहुंचते हैं. उनके साथ किसान प्रमोद शर्मा नजर आते हैं, जो उन्हें गांव की जिंदगी और खेती के रोजमर्रा के कामों के बारे में जानकारी देते हैं. शुरुआत में गर्मी से परेशान डिप्लोमेट कहते हैं कि काफी गर्मी है. किसान उन्हें सलाह देता है कि ब्लेजर उतारकर गले में गमछा डाल लें. इसके बाद विदेशी मेहमान का लुक भी एकदम देसी हो जाता है.

पशुओं को चारा दिया

वीडियो के शुरुआत में दोनों सबसे पहले पशुओं के पास पहुंचते हैं. किसान उन्हें समझाता है कि गांव में दिन की शुरुआत पशुओं को चारा खिलाने से होती है. डिप्लोमेट भी काम में हाथ बंटाते हैं और पशुओं के लिए चारा तैयार करने की कोशिश करते हैं. खास बात तो यह है कि वह हाथ से चलने वाली चारा काटने की मशीन भी चलाते दिखाई देते हैं. उनके लिए यह अनुभव किसी ऑफिशियल मीटिंग से बिल्कुल अलग और नया था.

हाथ से उठाया गोबर

वीडियो का सबसे मजेदार और चर्चा में आने वाला हिस्सा इसके बाद आता है. किसान उन्हें गोबर उठाने के लिए कहता है. डिप्लोमेट कुछ पल के लिए रुकते हैं और पूछते हैं कि यह गंदा नहीं है? किसान बड़े ही अच्छे अंदाज में जवाब देता है कि नहीं, ये उनके पशु हैं और इसमें गंदगी जैसी कोई बात नहीं है. इसके बाद ओसवाल्ड किसान पर भरोसा जताते हुए नंगे हाथों से गोबर उठाकर बर्तन में रखते हैं.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर वायरल

डिप्लोमेट का गोबर उठाना सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है. खास बात यह है कि डिप्लोमेट ने इस काम के लिए न तो कोई गल्व्स पहने और न ही अपने फार्मल कपड़ों की ज्यादा परवाह की. इसके बाद वीडियो में किसान उनके हाथ धुलवाता भी नजर आता है. 

कमेंट्स कर रहे यूजर्स

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने इसे डिप्लोमेसी का देसी अंदाज बताया. कई यूजर्स ने डिप्लोमेट की खुले मन से गांव की जिंदगी अपनाने की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने इसे जर्मनी और भारत के अच्छे रिलेशन का एक वीडियो बताया. एक यूजर ने कहा कि जब कोई खेती से जुड़े काम करता है, तो अच्छा लगता है. वहीं एक और अन्य यूजर ने कहा कि इसी वजह से लोगों को समझ आएगा कि भारतीय किसान कितनी मेहनत करते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 02:42 PM (IST)
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