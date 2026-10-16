Porsche Mission S में दिखी भविष्य की झलक, 911 को भी छोड़ेगी पीछे?

Porsche ने अपनी नई कॉन्सेप्ट कार Mission S को पेश कर दिया है, जो कंपनी की भविष्य की सुपरकार की झलक दिखाती है. इस कार को Porsche 911 से ऊपर पोजिशन किए जाने वाले नए मॉडल के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि Mission S सिर्फ एक डिजाइन स्टडी नहीं है, बल्कि कंपनी के नए मिड-इंजन सुपरकार प्लेटफॉर्म की दिशा भी बताती है.

Porsche इसे अपनी Sportwagenschmiede ’35 रणनीति का हिस्सा बना रही है, जिसके तहत कंपनी ज्यादा प्रीमियम और खास कारों पर ध्यान देगी. हालांकि, अभी यह कॉन्सेप्ट है और इसके प्रोडक्शन मॉडल के नाम, कीमत, इंजन की ताकत और लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए इसे 911 से तेज या बेहतर कहना अभी जल्दबाजी होगी.



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911 से ऊपर होगी नई Porsche

Porsche Mission S को ऐसे मॉडल की झलक के रूप में पेश किया गया है, जो भविष्य में कंपनी की कार रेंज में 911 से ऊपर जगह लेगा. कंपनी एक नया मिड-इंजन सुपर स्पोर्ट्स कार प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है. इसका मतलब है कि इंजन कार के बीच में, ड्राइवर और पीछे के हिस्से के बीच लगाया जाएगा. Porsche के मुताबिक, यह भविष्य का मॉडल केवल सीमित संख्या में बनाई जाने वाली हाइपरकार नहीं होगा, बल्कि कंपनी की नियमित लाइनअप का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया जा रहा है. इस तरह यह Porsche 918 Spyder जैसी खास सुपरकारों की विरासत को आगे बढ़ा सकता है, हालांकि दोनों कारों की तकनीक और परफॉर्मेंस की सीधी तुलना अभी संभव नहीं है. उत्पादन मॉडल के बारे में अधिक जानकारी बाद में सामने आएगी.

डिजाइन में पुरानी Porsche कारों की झलक

Mission S का डिजाइन कंपनी की पुरानी स्पोर्ट्स और रेसिंग कारों से प्रेरित है. इसके फ्रंट फेंडर और गोल हेडलाइट्स में Porsche की पारंपरिक डिजाइन पहचान दिखाई देती है, जबकि इसका निचला फ्रंट हिस्सा 911 GT1 की याद दिलाता है. कार की छत से पीछे तक जाती हुई लाइन Porsche 959 से प्रेरित बताई गई है. इसके पहियों में 928 की झलक और पीछे के हिस्से में सक्रिय रियर विंग भी दिया गया है. कंपनी के नए डिजाइन प्रमुख Tobias Sühlmann के नेतृत्व में तैयार यह कॉन्सेप्ट भविष्य की Porsche कारों की स्टाइलिंग का संकेत देता है. केबिन में भी डिजिटल स्क्रीन की भरमार के बजाय फिजिकल कंट्रोल और ड्राइवर पर ध्यान देने वाला लेआउट दिखता है. इसमें स्थायी सेंट्रल टचस्क्रीन नहीं है, जबकि स्मार्टफोन को नेविगेशन और अन्य डिजिटल सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

इंजन और लॉन्च को लेकर क्या पता है

Mission S के प्रोडक्शन मॉडल के इंजन, पावर, टॉर्क, कीमत और लॉन्च टाइमलाइन की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. Porsche ने नए प्लेटफॉर्म को पेट्रोल, हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए तैयार करने की बात कही है. इसलिए इसे पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार कहना सही नहीं होगा. कंपनी की रणनीति में ऐसे महंगे और खास मॉडल शामिल हैं, जो ब्रांड की प्रीमियम पहचान को मजबूत कर सकें. फिलहाल Mission S का मुख्य उद्देश्य डिजाइन और भविष्य की तकनीकी दिशा दिखाना है. यह जरूर स्पष्ट है कि Porsche 911 के ऊपर एक नया मॉडल लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन असली कार की परफॉर्मेंस कैसी होगी और क्या वह 911 को किसी मायने में पीछे छोड़ेगी, इसका जवाब प्रोडक्शन मॉडल के सामने आने के बाद ही मिलेगा.



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