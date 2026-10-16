एक जैसी कार, 89 हजार रुपये का फर्क! Baleno-Glanza में कौन बेस्ट?

हमारे देश में जब भी किसी शानदार हैचबैक गाड़ी की बात होती है तो मारुती सुजुकी की बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा का नाम जरूर आता है. क्योंकि यह दोनों गाड़ियां ही बजट में आती है इनमें आपको कई शानदार फीचर्स भी मिल जाते हैं. अभी हाल ही में दोनों कंपनियों ने अपनी हैचबैक को नए मॉडल में लॉन्च किया था. जिसके चलते दोनों ही कारों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं.

मारुति बलेनो की एक्स-शोरूम कीमत जहां लगभग 6.10 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं टोयोटा ग्लैंजा की शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये रखी गई है. लगभग 89000 से 1 लाख रुपये के बीच दोनों गाड़ियों में अंतर है. जबकि आज इस आर्टिकल में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बलेनो और ग्लैंजा के बीच का अंतर और कौन ज्यादा पैसा वसूल है इसपर चर्चा करेंगे.

मिलता है एक जैसा इंजन

बात करें अगर गाड़ी में मिलने वाले इंजन की तो दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल एक जैसा मैकेनिकल सेटअप देखने को मिलता है. टोयोटा ग्लैंजा और मारुति बलेनो दोनों में नया 1.2-लीटर Z-सीरीज तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो 83 bhp की पावर और 112.4 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. साथ ही दोनों गाड़ियों में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं.

वहीं अब बलेनो और ग्लैंजा सीएनजी के ऑप्शन भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया गया है. माइलेज के मामले में भी दोनों गाड़ियां पेट्रोल पर 23.80 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी पर 33 किलोमीटर से अधिक का एक समान माइलेज देती हैं.

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लुक्स में क्या है अंतर?

बलेनो और ग्लैंजा का इंजन भले ही एक जैसा हो लेकिन दोनों गाड़ियों की बाहरी लुक और केबिन के अंदर का अहसास दोनों को एक-दूसरे से थोड़ा अलग बनाता है. टोयोटा ग्लैंजा में नया फ्रंट ग्रिल, स्पोर्टी बंपर और अलग स्टाइल की ग्रिल दी गई है जो इसे थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लुक देती है.

वहीं मारुति बलेनो का लुक नेक्सा की सिग्नेचर डिजाइन थीम पर आधारित है. इंटीरियर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले और सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स व लेवल-2 एडास जैसे फीचर्स मिलते हैं. हालांकि ग्लैंजा के केबिन में हल्का डुअल-टोन थीम दिया गया है जबकि बलेनो के अंदर डार्क और स्पोर्टी फील देखने को मिलता है.

टोयोटा ग्लैंजा है थोड़ी महंगी

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर टोयोटा अपनी ग्लैंजा के लिए बलेनो के मुकाबले 89 हजार रुपये ज्यादा क्यों वसूल रही है. इसका सबसे बड़ा कारण टोयोटा का ब्रांड नाम और उसकी तरफ से मिलने वाली स्टैंडर्ड वारंटी पैकेज है. टोयोटा अपनी गाड़ियों पर आमतौर पर 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी देती है.

जबकि इसके अलावा टोयोटा का शोरूम और सर्विसिंग एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा प्रीमियम माना जाता है. वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी बलेनो पर 2 साल या 40,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है. लेकिन मारुति का सर्विस नेटवर्क देश के हर छोटे-बड़े शहर में आसानी से मिल जाता है.

आपके लिए कौन सी कार रहेगी बेस्ट?

अगर आप अपने पैसों की पूरी वैल्यू चाहते हैं और कम बजट में ज्यादा फीचर्स वाली कार घर लाना चाहते हैं तो मारुति सुजुकी बलेनो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन साबित होगी. कम शुरुआती कीमत और बेहद सस्ते मेंटेनेंस के चलते बलेनो मिडिल वर्गीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है.

लेकिन अगर आपको टोयोटा के बैज का भरोसा चाहिए लंबी स्टैंडर्ड वारंटी का फायदा लेना है और सड़क पर थोड़ी सी अलग दिखने वाली गाड़ी पसंद है. तो आप 89000 रुपये ज्यादा देकर टोयोटा ग्लैंजा की तरफ अपना रुख कर सकते हैं. फैसला पूरी तरह से आपकी पसंद, बजट और ब्रांड के भरोसे पर निर्भर करता है.

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