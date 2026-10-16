IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह, 3 कारणों से समझें

BCCI के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह, 3 कारणों से समझें

जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट टीम के लीड गेंदबाज हैं, लेकिन वो BCCI के लिए सिरदर्द कैसे बन बैठे हैं? बुमराह अपना अगला मैच न्यूजीलैंड में खेल सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Oct 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

2027 वनडे वर्ल्ड कप पास आ रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया का समीकरण बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है. वहीं टी20 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली एक नई टीम तैयार हो रही है. मगर तीनों फॉर्मेट में जब भी गेंदबाजी लाइन-अप को लीड करने की बात आती है, तो जसप्रीत बुमराह को सबसे आगे कर दिया जाता है.

बुमराह लगातार चोटिल होते रहते हैं, तीनों फॉर्मेट में खेल पाना उनके लिए संभव नहीं है. मोहम्मद सिराज को टेस्ट में दूसरे मेन तेज गेंदबाज का दर्जा दिया जाता है, लेकिन व्हाइट बॉल टीमों में उनका कुछ अता-पता नहीं है. बुमराह पर बहुत अधिक निर्भरता भी BCCI और टीम मैनेजमेंट के लिए सिर दर्द बन चुकी है. तो यहां ऐसे 3 कारणों के बारे में जानिए, क्यों बुमराह टीम के मेन गेंदबाज होते हुए भी BCCI को लगातार टेंशन दे रहे हैं.

वनडे सीरीज मिस करने का क्या मतलब

2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के ज्यादा मैच नहीं बचे हैं. 4 नवंबर-15 नवंबर तक भारत को न्यूजीलैंड के साथ पांच वनडे खेलने हैं. मगर रिपोर्ट्स अनुसार बुमराह इस सीरीज में नहीं खेलेंगे क्योंकि मैनेजमेंट उन्हें टेस्ट सीरीज के लिए तैयार करना चाहता है. न्यूजीलैंड सीरीज के बाद टीम इंडिया के द्विपक्षीय शृंखलाओं में सिर्फ 6 ODI मैच बचे होंगे. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बुमराह सिर्फ 6 मैचों में वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को दुरुस्त कर लेंगे.

वर्कलोड नाम का भूत बुमराह और बीसीसीआई की टेंशन बढ़ा रहा है. ध्यान रहे कि बुमराह 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं खेल पाए थे. हालांकि उनके बिना भी टीम इंडिया विजेता बनी थी, क्योंकि मोहम्मद शमी ने 5 मैचों में 9 विकेट झटके थे. मगर इस बार लग रहा है कि शमी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे. ऐसे में बुमराह वनडे फॉर्मेट के लिए अब खुद को 100 परसेंट फिट नहीं करेंगे तो कब करेंगे?

बहुत ज्यादा निर्भरता

यह बात किसी से छुपी नहीं है कि टीम इंडिया का तेज गेंदबाजी अटैक बहुत हद तक जसप्रीत बुमराह पर निर्भर करता है. टी20 में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने मयंक यादव और अन्य भारतीय बॉलर्स की खूब कुटाई की है. बुमराह इस सीरीज में खेल रहे होते तो हालत शायद 2-2 से बराबरी वाले ना बनते.

बुमराह होते तो श्रीलंका के खिलाफ शायद टेस्ट सीरीज में भारत 2-0 से जीता होता, क्योंकि अक्सर विदेशी टीमें खुद यह स्वीकारती रही हैं कि टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बुमराह के होने मात्र से उनपर एक अलग तरह का मानसिक दबाव होता है. इसलिए बुमराह का कोई दूसरा विकल्प न होना भी BCCI के लिए सिर दर्द बढ़ाने वाली बात है. बुमराह नहीं तो कौन?

वर्कलोड नाम का भूत

जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में नहीं खेल सकते हैं. इस बात को ना मानना जैसे सच्चाई से मुंह फेरना है. लगातार चोटिल होने की संभावना के चलते BCCI, सेलेक्शन कमिटी और टीम मैनेजमेंट को 10 बार सोचना पड़ता होगा कि बुमराह को किस मैच में उतारा जाए और किस मैच में नहीं. बेशक बुमराह किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं, लेकिन बुमराह से पहले शायद ही किसी गेंदबाज के लिए 'वर्कलोड' शब्द इतना ट्रेंड में आया होगा.

यह भी पढ़ें:

अभिषेक के बाद ईशान किशन इतिहास रचने की दहलीज पर, पांचवें टी20 में करेंगे धमाका

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
BCCI TEAM INDIA JASPRIT BUMRAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
WI के खिलाफ पांचवां टी20 खेलेंगे भुवनेश्वर कुमार? BCCI ने बदला स्क्वॉड
WI के खिलाफ पांचवां टी20 खेलेंगे भुवनेश्वर कुमार? BCCI ने बदला स्क्वॉड
क्रिकेट
अभिषेक के बाद ईशान किशन इतिहास रचने की दहलीज पर, पांचवें टी20 में करेंगे धमाका
अभिषेक के बाद ईशान किशन इतिहास रचने की दहलीज पर, पांचवें टी20 में करेंगे धमाका
क्रिकेट
नवरात्रि में फैंस को बड़ा तोहफा, फ्री में मिल रहा भारत-जिम्बाब्वे मैच का टिकट
नवरात्रि में फैंस को बड़ा तोहफा, फ्री में मिल रहा भारत-जिम्बाब्वे मैच का टिकट
क्रिकेट
World Championship ऑफ लीजेंड्स के दोनों सेमीफाइनल आज, भारत में कब और कहां देखें LIVE
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दोनों सेमीफाइनल आज, भारत में कब और कहां देखें LIVE
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Qazi Touqeer ने Sachin Tendulkar को कहा ‘Little Master’, सोशल मीडिया पर विवाद!
Gauahar Khan ने Qazi Touqeer के व्यवहार पर उठाए सवाल, Salman Khan से की Weekend Ka Vaar की मांग!
Yami Gautam ने किए Ayodhya में रामलला के दर्शन, Ramayana में Sita बनने की उठी मांग!
लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत भूषण, नेहा बोरा, पवन खेड़ा, वो नेता जिन्होंने कहा- 'तख्तापलट चाहता है विपक्ष'
प्रशांत भूषण, नेहा बोरा, पवन खेड़ा, वो नेता जिन्होंने कहा- 'तख्तापलट चाहता है विपक्ष'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR के बाद यूपी में SSR पर भड़की कांग्रेस, कहा- 'अगर गलती की ही नहीं थी तो...'
SIR के बाद यूपी में SSR पर भड़की कांग्रेस, कहा- 'अगर गलती की ही नहीं थी तो...'
इंडिया
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
क्रिकेट
नवरात्रि में फैंस को बड़ा तोहफा, फ्री में मिल रहा भारत-जिम्बाब्वे मैच का टिकट
नवरात्रि में फैंस को बड़ा तोहफा, फ्री में मिल रहा भारत-जिम्बाब्वे मैच का टिकट
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
इंडिया
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर दिवाली से पहले सरकार लेगी फैसला, बुलाएगी संसदीय सत्र
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर दिवाली से पहले सरकार लेगी फैसला, बुलाएगी संसदीय सत्र
टेक्नोलॉजी
अब गूगल खुद रोकेगा स्कैम, ठगी होने से पहले काटेगा स्पैम कॉल!
अब गूगल खुद रोकेगा स्कैम, ठगी होने से पहले काटेगा स्पैम कॉल!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget