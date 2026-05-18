Tata Nexon या Nissan Magnite, कीमत, माइलेज और फीचर्स के मामले में किस गाड़ी को खरीदना बेहतर?

आज के समय में भारतीय कार बाजार में कॉम्पैक्ट SUVs का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. लोग अब छोटी हैचबैक कारों की बजाय ऐसी SUVs खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिनमें शानदार लुक, अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस, ज्यादा स्पेस और मॉडर्न फीचर्स मिलें. खासतौर पर Tata Nexon और Nissan Magnite जैसी कारें ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर हो रही हैं.

एक तरफ Tata Nexon अपनी मजबूती, सेफ्टी और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती है, वहीं Nissan Magnite कम कीमत में शानदार फीचर्स और अच्छा माइलेज देने के कारण लोगों को आकर्षित करती है. ऐसे में कई लोग इन दोनों SUVs के बीच कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन-सी कार उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी?

दोनों गाड़ियों की कीमत

अगर सबसे पहले कीमत की बात करें तो Nissan Magnite ज्यादा बजट फ्रेंडली SUV मानी जाती है. इसकी शुरुआती कीमत 5.65 लाख है, जो कि Tata Nexon से काफी कम है. वहीं Tata Nexon की कीमत 7.37 लाख रुपये है. Magnite एक अच्छा विकल्प बन जाती है.

इंटीरियर और फीचर्स

इंटीरियर और केबिन की बात करें तो Tata Nexon ज्यादा प्रीमियम फील देती है. इसके अंदर बैठते ही मॉडर्न डिजाइन और बेहतर क्वालिटी का एहसास होता है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और JBL साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. खास बात यह है कि Nexon का केबिन ज्यादा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लगता है.

दूसरी तरफ Nissan Magnite में भी अच्छा केबिन दिया गया है, लेकिन फीचर्स थोड़ा कम मिलते हैं. हालांकि इसकी सीटिंग काफी आरामदायक मानी जाती है और पीछे बैठने वालों को भी अच्छा लेगरूम मिलता है. Magnite उन लोगों के लिए बेहतर मानी जा सकती है जो कम कीमत में जरूरी फीचर्स और आरामदायक SUV चाहते हैं.

कैसी है गाड़ी की सेफ्टी?

सेफ्टी के मामले में Tata Nexon काफी मजबूत SUV मानी जाती है. इसे Global NCAP और Bharat NCAP दोनों में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, हिल होल्ड कंट्रोल और ADAS जैसे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.

यही वजह है कि परिवार वाले ग्राहक Nexon को ज्यादा सुरक्षित SUV मानते हैं. दूसरी तरफ Nissan Magnite भी सुरक्षा के मामले में अच्छी SUV मानी जाती है. इसमें भी 6 एयरबैग, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. हालांकि बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फील के मामले में Nexon थोड़ी ज्यादा मजबूत महसूस होती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो Tata Nexon ज्यादा पावरफुल SUV मानी जाती है. इसमें पेट्रोल, डीजल और CNG जैसे कई इंजन विकल्प मिलते हैं. इसका टर्बो पेट्रोल इंजन काफी दमदार परफॉर्मेंस देता है और हाईवे पर कार काफी स्थिर महसूस होती है. वहीं Nissan Magnite में पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है. शहर के ट्रैफिक में Magnite चलाने में काफी आसान लगती है और इसका CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्मूद ड्राइविंग अनुभव देता है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पावर और लंबी दूरी के सफर के लिए SUV चाहता है, तो Nexon ज्यादा बेहतर विकल्प मानी जाती है.

माइलेज की बात करें तो Nissan Magnite थोड़ा ज्यादा किफायती साबित हो सकती है. इसका इंजन शहर में अच्छा माइलेज देता है और रोजाना ऑफिस आने-जाने वालों के लिए यह बेहतर विकल्प बन सकती है. दूसरी तरफ Tata Nexon में ज्यादा पावर और भारी बॉडी होने की वजह से माइलेज थोड़ा कम हो सकता है. हालांकि Nexon का डीजल और CNG वेरिएंट लंबी दूरी तय करने वालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.

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