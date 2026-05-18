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हिंदी न्यूज़ऑटोफ्यूल टेंशन के बीच क्या अब हाइब्रिड कारें कराएंगी असली बचत? आपके लिए कौन-से सस्ते ऑप्शन्स मौजूद

फ्यूल टेंशन के बीच क्या अब हाइब्रिड कारें कराएंगी असली बचत? आपके लिए कौन-से सस्ते ऑप्शन्स मौजूद

Hybrid Cars: ये कारें शहर में ड्राइविंग के दौरान पेट्रोल इंजन की मदद के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती हैं. गाड़ी में इस तकनीक से फ्यूल की खपत को काफी कम किया जा सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 18 May 2026 10:04 AM (IST)
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पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के चलते अब लोग ऐसी कारों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर सकें. इलेक्ट्रिक कारें अभी हर किसी के लिए आसान विकल्प नहीं बनी हैं, क्योंकि चार्जिंग और लंबी दूरी जैसी परेशानियां अब भी मौजूद हैं. ऐसे में हाइब्रिड कारें तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. इन कारों में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, जिससे फ्यूल की बचत होती है और माइलेज काफी बेहतर मिलता है.

अगर आपका बजट ज्यादा है तो आपके लिए एडवांस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें बेहतर ऑप्शन्स हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे मॉडल बिना प्लग-इन झंझट के जबरदस्त माइलेज देते हैं. ऐसे में ये कारें शहर में ड्राइविंग के दौरान पेट्रोल इंजन की मदद के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती हैं. गाड़ी में इस तकनीक से फ्यूल की खपत को काफी कम किया जा सकता है. इसके साथ ही अगर आप किफायती कीमत में हाइब्रिड कार खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. 

Maruti Victoris

Maruti Victoris देश की सबसे सस्ती हाइब्रिड SUV है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 10.49 लाख रुपये है. गाड़ी में 1.5 लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ काम करता है. खास बात यह है कि कम स्पीड पर इसकी इलेक्ट्रिक मोटर कार को चलाने में मदद करती है, जिससे पेट्रोल की खपत कम होती है. यही वजह है कि यह SUV लगभग 28.65 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है. रोजाना ज्यादा ड्राइव करने वालों के लिए यह एक किफायती विकल्प साबित हो सकती है.

Toyota Urban Cruiser Hyryder

वहीं Toyota Urban Cruiser Hyryder भी भारतीय बाजार की लोकप्रिय हाइब्रिड SUVs में शामिल है. इसमें 1.5 लीटर Atkinson पेट्रोल इंजन और 79 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो मिलकर 116 bhp की पावर देती है. यह SUV e-CVT गियरबॉक्स के साथ आती है और करीब 27.97 kmpl तक का माइलेज देती है. इसके इंटीरियर को काफी प्रीमियम बनाया गया है. इसमें 9 इंच की बड़ी टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें ADAS, ESP और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसी आधुनिक तकनीक दी गई है.

Maruti Grand Vitara

Maruti Grand Vitara भी देश की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हाइब्रिड SUVs में शामिल है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 10.77 लाख रुपये है. इसमें भी 1.5 लीटर Atkinson इंजन और 79 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप मिलता है, जो लगभग 27.97 kmpl का माइलेज देता है. यह SUV अपने प्रीमियम केबिन और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 9 इंच SmartPlay Pro+ सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, 8-वे पावर ड्राइवर सीट और PM 2.5 एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

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Published at : 18 May 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Hybrid Cars Toyota Urban Cruiser Hyryder Maruti Victoris Hybrid Cars Mileage
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