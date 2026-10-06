Tata Aeris CNG में फीचर्स की भरमार, फिर भी क्यों अधूरी लगी बात?

Tata Motors की नई Aeris कॉम्पैक्ट सेडान ने Tigor की जगह ली है और कंपनी ने इसे खास तौर पर निजी कार खरीदारों के लिए पेश किया है. कार की कीमत ₹5.29 लाख से शुरू होती है, जबकि CNG वेरिएंट ₹6.29 लाख एक्स-शोरूम से शुरू होता है. CNG के साथ 5-स्पीड AMT का विकल्प इसे सेगमेंट में अलग बनाता है. रिव्यू में Aeris का डिजाइन इसकी बड़ी खूबियों में सामने आया है.

खासकर फ्रंट डिजाइन साफ-सुथरा और प्रीमियम नजर आता है. 170mm का ग्राउंड क्लीयरेंस भारतीय सड़कों के लिए उपयोगी है और सस्पेंशन खराब रास्तों पर काफी अच्छी तरह काम करता है. कार की राइड क्वालिटी भी मजबूत पक्ष है. यह छोटे-बड़े गड्ढों और खराब सड़कों को अच्छी तरह संभाल लेती है.

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फीचर्स में है काफी दम.

केबिन की बात करें तो Aeris में साफ और प्रीमियम दिखने वाला इंटीरियर दिया गया है. इसमें 360-डिग्री कैमरा, इंटीग्रेटेड डैशकैम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और Type-C चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. कैमरा डिस्प्ले की क्वालिटी और स्क्रीन रिस्पॉन्स को भी रिव्यू में अच्छा बताया गया है. CNG मॉडल में Tata ने डुअल-सिलेंडर सेटअप का इस्तेमाल किया है, जिससे CNG सिस्टम के बावजूद बूट स्पेस पूरी तरह खत्म नहीं होता. अलग-अलग टेस्ट में उपयोगी लगेज स्पेस करीब 200-227 लीटर के आसपास बताया गया है. चार यात्रियों के लिए केबिन में पर्याप्त जगह है, हालांकि पीछे तीन वयस्कों के बैठने पर जगह थोड़ी सीमित महसूस हो सकती है.

लेकिन CNG और AMT में है असली पेंच.

Aeris CNG की सबसे बड़ी कमी इसका परफॉर्मेंस और AMT व्यवहार है. 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर इंजन CNG मोड में करीब 76hp और 97Nm देता है. शहर में सामान्य रफ्तार पर इसका प्रदर्शन पर्याप्त है, लेकिन तेज ओवरटेक या हाईवे पर ज्यादा एक्सीलरेशन मांगने पर इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ज्यादा RPM पर इंजन की आवाज भी केबिन में साफ सुनाई देती है. AMT को ट्रैफिक में चलाना सुविधाजनक है और रोटरी गियर सिलेक्टर तेजी से कमांड लेता है, लेकिन तेज रफ्तार या अचानक ओवरटेक के दौरान गियरबॉक्स को प्रतिक्रिया देने में समय लग सकता है. पैडल शिफ्टर्स की मदद से ड्राइवर गियर बदलने पर ज्यादा नियंत्रण पा सकता है. यानी शहर में यह कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन हाईवे पर Aeris CNG से ज्यादा उत्साह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

क्या Aeris CNG Automatic खरीदनी चाहिए.

कुल मिलाकर Tata Aeris CNG एक ऐसा पैकेज है जिसमें कीमत, फीचर्स, आराम और कम रनिंग कॉस्ट का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है. खास बात यह है कि CNG के साथ AMT और उपयोगी बूट स्पेस का कॉम्बिनेशन बहुत कम कारों में मिलता है. इसकी शुरुआती कीमत भी इसे वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाती है. हालांकि अगर आपकी प्राथमिकता हाईवे पर तेज प्रदर्शन, बेहतर इंजन रिफाइनमेंट और तेज गियरशिफ्ट है, तो CNG-AMT आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती. वहीं रोजाना शहर में चलाने वाले खरीदारों के लिए यह एक व्यावहारिक विकल्प बन सकती है. इसलिए Aeris CNG Automatic की सबसे बड़ी ताकत इसका फीचर-पैक्ड और किफायती पैकेज है, जबकि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी हाईवे पर सीमित प्रदर्शन और AMT का व्यवहार है.

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