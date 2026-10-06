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हिंदी न्यूज़ऑटोFortuner को टक्कर देगी JSW की नई SUV? जानें क्या है खास

Fortuner को टक्कर देगी JSW की नई SUV? जानें क्या है खास

JSW की पहली SUV Jetour T2 पर आधारित होगी. प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन, रग्ड डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स इसे Fortuner का नया विकल्प बना सकते हैं

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Oct 2026 02:44 PM (IST)
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JSW की नई SUV को लेकर भारतीय ऑटो बाजार में काफी चर्चा है. यह JSW Motors की स्वतंत्र पैसेंजर व्हीकल कंपनी की पहली SUV होगी और इसका आधार Chery की Jetour T2 SUV है. भारत में टेस्टिंग के दौरान इसके प्रोटोटाइप कई बार देखे जा चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे JSW Combat नाम दिया जा सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी अंतिम नाम, कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. 

SUV का बॉक्सी और रगड़ डिजाइन इसे Toyota Fortuner जैसे बड़े SUVs की याद दिलाता है. इसी वजह से इसे Fortuner के संभावित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि दोनों का प्लेटफॉर्म और पावरट्रेन अलग है. इसका रग्ड लुक और बड़ी बॉडी इसे प्रीमियम SUV खरीदारों के बीच आकर्षक बना सकती है.

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प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन.

इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है. ग्लोबल Jetour T2 i-DM में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. पुराने ग्लोबल स्पेक में यह सिस्टम करीब 381hp और 610 Nm तक का संयुक्त आउटपुट देता है. भारत आने वाली JSW SUV में इसी तकनीक के इस्तेमाल की उम्मीद है, लेकिन अंतिम आउटपुट और ड्राइव सिस्टम की पुष्टि अभी नहीं हुई है. Fortuner के पारंपरिक पेट्रोल-डीजल सेटअप के मुकाबले JSW का प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल अलग विकल्प पेश कर सकता है. हालांकि ग्लोबल T2 के आंकड़ों को सीधे भारत-स्पेक SUV के आंकड़े मानना सही नहीं होगा.

फीचर्स में भी होगी दमदार.

डिजाइन और फीचर्स की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय Jetour T2 में प्रीमियम और टेक्नोलॉजी-केंद्रित केबिन मिलता है. इसमें 15.6-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. ग्लोबल मॉडल में 360-डिग्री कैमरा और Level 2 ADAS भी उपलब्ध हैं. भारत-स्पेक JSW मॉडल में इनमें से कई फीचर्स आने की उम्मीद है, लेकिन अंतिम फीचर लिस्ट कंपनी ही बताएगी. T2 करीब 4.8 मीटर लंबी और लगभग 2 मीटर चौड़ी है, इसलिए यह बड़ी SUV कैटेगरी में मजबूत रोड प्रेजेंस दे सकती है.

कब होगी लॉन्च और कितनी होगी कीमत.

लॉन्च और कीमत की बात करें तो JSW ने पहले अपनी पहली SUV को 2026 में लाने की योजना बताई थी. हाल की रिपोर्ट्स में लॉन्च टाइमलाइन दिसंबर 2026 या 2027 की शुरुआत तक जाने की बात सामने आई है, इसलिए अभी निश्चित तारीख बताना जल्दबाजी होगी. कीमत को लेकर भी अलग-अलग अनुमान हैं. पहले JSW ने 15-30 लाख रुपये के प्राइस पॉइंट पर खेलने की बात कही थी, जबकि बाद की रिपोर्ट्स में करीब 30-50 लाख रुपये तक की कीमत का अनुमान लगाया गया है. अंतिम कीमत सबसे अहम होगी. अगर डिजाइन, हाइब्रिड तकनीक, फीचर्स और कीमत का संतुलन सही रहा, तो यह Fortuner, Skoda Kodiaq और दूसरी प्रीमियम SUVs के खरीदारों के लिए नया विकल्प बन सकती है. हालांकि इसे Fortuner की सीधी टक्कर कहना अभी सही नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: वेंटिलेटेड सीट्स वाली ये हैं 5 सबसे सस्ती कारें, खरीदने से पहले देखें लिस्ट

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
SUV JSW Jetour T2
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