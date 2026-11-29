ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (BIC) में इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (IRF) का रोमांचक वीकेंड देखने को मिला. 28 और 29 नवंबर को आयोजित इस इवेंट में रविवार को 20 हजार से ज्यादा दर्शक पहुंचे. इस दौरान आईआरएफ ने अपनी 100वीं रेस भी पूरी की. इस खास रेस में किच्चा किंग्स बेंगलुरु के रुहान अल्वा ने जीत दर्ज की. वहीं, स्पीड डेमन्स दिल्ली के कृषय गुट्टे ने एफ4 इंडियन चैंपियनशिप में अपने करियर की पहली रेस जीती. इसके अलावा कोलकाता रॉयल टाइगर्स के एरोन मेहता ने रविवार सुबह हुई F4 रेस में जीत हासिल की.

बता दें कि बीआईसी में आईआरएल और एफ4 इंडियन चैंपियनशिप की रेस के साथ कार स्टंट और ड्रिफ्टिंग का भी रोमांच देखने को मिला. भारत के मशहूर ड्रिफ्टिंग ड्राइवर सनम सेखों और अर्जुन अवॉर्ड विजेता गौरव गिल ने अपने शानदार ड्राइविंग स्किल्स से दर्शकों का मनोरंजन किया.

100वीं रेस में रुहान अल्वा ने मारी बाजी

आईआरएफ की 100वीं रेस में रुहान अल्वा ने जीत हासिल की, जबकि गोवा एसेस जेए रेसिंग के राउल हाइमन दूसरे और स्पीड डेमन्स दिल्ली के दिव्य नंदन तीसरे स्थान पर रहे. रेस के दौरान राउल हाइमन और मोहम्मद रयान के बीच दूसरे स्थान के लिए मुकाबला चल रहा था, लेकिन मोहम्मद रयान की कार से धुआं निकलने लगा और उन्हें रेस से हटना पड़ा. आखिरी लैप में हाइमन ने अल्वा के करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक पर कुछ कारों के रुकने के कारण सेफ्टी कार आई और रेस को समय से पहले खत्म करना पड़ा. इस तरह अल्वा ने IRF की 100वीं रेस अपने नाम कर ली.

10 सेकंड की पेनल्टी से कृषय गुट्टे विनर

एफ4 इंडियन चैंपियनशिप की आखिरी रेस में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला. स्पीड डेमन्स दिल्ली के एंतिसियो माबुंडा ने पोल पोजिशन से शुरुआत की और रेस में पहले नंबर पर रहे. उनके साथी कृषय गुट्टे दूसरे नंबर पर चल रहे थे. माबुंडा ने फिनिश लाइन पर गुट्टे से 7.1 सेकंड पहले रेस पूरी की थी, लेकिन फॉल्स स्टार्ट के कारण उन पर 10 सेकंड की पेनल्टी लगा दी गई. इसके बाद नतीजा बदल गया और कृषय गुट्टे को पहला स्थान मिल गया. यह एफ4 इंडियन चैंपियनशिप में उनकी पहली जीत है. माबुंडा दूसरे और अहमदाबाद एपेक्स रेसर्स के अर्जुन छेड़ा तीसरे स्थान पर रहे. वहीं, चैंपियनशिप लीडर लुविवे सम्बुदला पर भी 10 सेकंड की पेनल्टी लगी, जिसके कारण वह पांचवें स्थान पर खिसक गए.

एरोन मेहता ने सुबह की F4 रेस जीती

रविवार सुबह हुई रिवर्स-ग्रिड F4 रेस में कोलकाता रॉयल टाइगर्स के एरोन मेहता ने जीत हासिल की. उन्होंने पांचवें स्थान से शुरुआत की थी, लेकिन शानदार ड्राइविंग करते हुए आगे निकल गए. मेहता ने नरोला और अनय दोशी को पीछे छोड़कर बढ़त बनाई.

रेस के आखिरी लैप में सेफ्टी कार आने से बाकी ड्राइवरों को वापसी का मौका मिला, लेकिन मेहता ने रीस्टार्ट के बाद अपनी बढ़त बनाए रखी. उन्होंने माबुंडा को 6.751 सेकंड से हराया. माबुंडा दूसरे और अर्जुन छेड़ा तीसरे स्थान पर रहे.

शनिवार को अमन नागदेव ने जीती थी IRL रेस

इससे पहले शनिवार को इंडियन रेसिंग लीग की रेस में हैदराबाद ब्लैकबर्ड्स के अमन नागदेव ने जीत दर्ज की. दूसरे स्थान पर एमिल हेयर्डाल और तीसरे स्थान जेम्मा मूर रहे. रेस के दौरान स्पीड डेमन्स दिल्ली के साचेल रोटगे कुछ समय के लिए आगे निकल गए थे, लेकिन नागदेव ने दोबारा बढ़त हासिल कर ली.

JK Formula LGB 4 में ध्रुव गोस्वामी का दबदबा

वीकेंड के दौरान JK Tyre National Racing Championship की JK Formula LGB 4 कैटेगरी की रेस भी हुई. इसमें मेको रेसिंग के ध्रुव गोस्वामी ने दोनों रेस जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. पहली रेस में मीरा एरडा और मोनिथ कुमारन श्रीनिवासन ने पोडियम पर जगह बनाई. दूसरी रेस में चेतन सुरिनेनी और शतवीर शेट्टी दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे.

मुंबई में होगा सीजन का फिनाले

बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर रोमांचक वीकेंड के बाद इंडियन रेसिंग फेस्टिवल अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. सीजन का फिनाले 5 और 6 दिसंबर को नवी मुंबई में आयोजित होगा. यहां इंडियन रेसिंग लीग और एफ4 इंडियन चैंपियनशिप की रेस शहर की सड़कों पर रात के समय में होगी.

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