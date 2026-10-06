ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोNissan की 7 Seater SUV में बड़ा खेल, टेस्टिंग में दिखा नया Look

Nissan की 7 Seater SUV में बड़ा खेल, टेस्टिंग में दिखा नया Look

Nissan की नई 7-सीटर SUV टेस्टिंग में नजर आई है. Tekton से अलग डिजाइन, नया रियर लुक और 1.3-लीटर टर्बो इंजन इसकी खासियत हो सकते हैं

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Oct 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

Nissan भारत में अपनी SUV लाइनअप को तेजी से बढ़ाने की तैयारी कर रही है. कंपनी की आने वाली नई 7-सीटर SUV को पहली बार भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. यह SUV हाल ही में लॉन्च हुई Nissan Tekton के CMF-B प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि यह केवल Tekton का लंबा या बड़ा वर्जन नहीं होगी. 

Nissan India के मैनेजिंग डायरेक्टर Saurabh Vatsa के मुताबिक, 7-सीटर मॉडल “completely different” होगा. इसका लॉन्च 2027 में होने की उम्मीद है. स्पाई तस्वीरों में SUV भारी कैमुफ्लाज से ढकी दिखाई दी है, लेकिन इसकी लंबी बॉडी और बदला हुआ रियर डिजाइन साफ नजर आता है. यही बदलाव इसे Tekton से अलग पहचान देने वाले हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Fortuner को टक्कर देगी JSW की नई SUV? जानें क्या है खास
Fortuner को टक्कर देगी JSW की नई SUV? जानें क्या है खास
ऑटो
दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा EV, किस नंबर पर भारत?
दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा EV, किस नंबर पर भारत?
ऑटो
10 लाख रुपये से सस्ती हुई नई Skoda Slavia, फीचर्स भी हैं धांसू
10 लाख रुपये से सस्ती हुई नई Skoda Slavia, फीचर्स भी हैं धांसू
ऑटो
Petrol और Electric भी? Skoda Octavia में आया नया Hybrid ट्विस्ट
Petrol और Electric भी? Skoda Octavia में आया नया Hybrid ट्विस्ट

यह भी पढ़ें: Fortuner को टक्कर देगी JSW की नई SUV? जानें क्या है खास

डिजाइन में दिखा बड़ा बदलाव.

टेस्टिंग मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका नया रियर डिजाइन है. इसमें Tekton की C-शेप LED टेल-लाइट्स की जगह नीचे की तरफ जाती हुई बूमरैंग-शेप LED लाइट्स दिखाई देती हैं. दोनों टेल-लैंप्स को जोड़ने वाली LED लाइट बार भी मोटी दिखाई देती है. इसके अलावा रियर विंडस्क्रीन ज्यादा फ्लैट है और नंबर प्लेट की जगह भी अलग होने की उम्मीद है. 7-सीटर मॉडल की लंबाई Tekton से ज्यादा होगी और अतिरिक्त लंबाई मुख्य रूप से रियर व्हील के पीछे दिखाई देगी. बड़ा रियर क्वार्टर पैनल और क्वार्टर ग्लास तीसरी रो के लिए ज्यादा जगह बनाने में मदद करेंगे. फ्रंट में Tekton जैसी इनवर्टेड-L शेप DRLs और LED हेडलैंप्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि ग्रिल और बंपर में बदलाव होने की उम्मीद है.

इंजन और फीचर्स में भी होगा अंतर.

पावरट्रेन की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक नई 7-सीटर SUV में 1.3-लीटर चार-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड वेट डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलने की उम्मीद है. यह फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ आ सकती है. फीचर्स की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन 5-सीटर Tekton के कई प्रीमियम फीचर्स इसमें मिलने की उम्मीद है. इनमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, Level 2 ADAS और डुअल स्क्रीन सेटअप शामिल हो सकते हैं. तीसरी रो के साथ इसका केबिन ज्यादा व्यावहारिक बनाने पर कंपनी का फोकस रहेगा.

2027 में होगी एंट्री, इन SUVs से होगा मुकाबला.

Nissan ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि उसकी नई 7-सीटर SUV भारत में 2027 में आएगी. कंपनी इसे अपनी मौजूदा लाइनअप के विस्तार के तौर पर पेश करेगी. कीमत की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 18 लाख से 22 लाख रुपये के बीच हो सकती है. इस कीमत पर इसका मुकाबला Mahindra XUV 7XO, Tata Safari और Hyundai Alcazar जैसी 3-रो SUVs से हो सकता है. Nissan के लिए यह मॉडल इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी भारत में अपने पोर्टफोलियो को दोबारा मजबूत कर रही है. 7-सीटर SUV के जरिए Nissan एक ऐसे सेगमेंट में उतरने जा रही है जहां भारतीय ग्राहकों के बीच बड़ी और ज्यादा प्रैक्टिकल SUVs की मांग लगातार बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: Petrol और Electric भी? Skoda Octavia में आया नया Hybrid ट्विस्ट

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Nissan 7 Seater SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Fortuner को टक्कर देगी JSW की नई SUV? जानें क्या है खास
Fortuner को टक्कर देगी JSW की नई SUV? जानें क्या है खास
ऑटो
दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा EV, किस नंबर पर भारत?
दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा EV, किस नंबर पर भारत?
ऑटो
10 लाख रुपये से सस्ती हुई नई Skoda Slavia, फीचर्स भी हैं धांसू
10 लाख रुपये से सस्ती हुई नई Skoda Slavia, फीचर्स भी हैं धांसू
ऑटो
Petrol और Electric भी? Skoda Octavia में आया नया Hybrid ट्विस्ट
Petrol और Electric भी? Skoda Octavia में आया नया Hybrid ट्विस्ट
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी की EC जाने की जिद: बैरिकेड्स पर चढ़े, तिरंगा लहराया, अब पेड़ के नीचे धरना
राहुल गांधी की EC जाने की जिद: बैरिकेड्स पर चढ़े, तिरंगा लहराया, अब पेड़ के नीचे धरना
जम्मू और कश्मीर
इंडिया गठबंधन के मार्च पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'ये सिलसिला...'
इंडिया गठबंधन के मार्च पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'ये सिलसिला...'
इंडिया
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
क्रिकेट
हरमनप्रीत टॉप पर, धोनी-विराट और रोहित आसपास भी नहीं, ये लिस्ट कर देगी हैरान
हरमनप्रीत टॉप पर, धोनी-विराट और रोहित आसपास भी नहीं, ये लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
अंजलि अरोड़ा की 'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर की 'रामायण' की टीम पर आरोप- ‘निगेटिव मार्केटिंग की’
'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर कपूर की फिल्म की टीम पर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज
'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज
हेल्थ
Stress Incontinence: खांसते-छींकते ही पेशाब निकल जाती है, जानें किस बीमारी हैं पीड़ित?
खांसते-छींकते ही पेशाब निकल जाती है, जानें किस बीमारी हैं पीड़ित?
शिक्षा
6 से 8वीं के शिक्षकों के लिए मौका, NCERT में शुरू किया ये खास कोर्स
6 से 8वीं के शिक्षकों के लिए मौका, NCERT में शुरू किया ये खास कोर्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget