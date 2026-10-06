Nissan की 7 Seater SUV में बड़ा खेल, टेस्टिंग में दिखा नया Look

Nissan भारत में अपनी SUV लाइनअप को तेजी से बढ़ाने की तैयारी कर रही है. कंपनी की आने वाली नई 7-सीटर SUV को पहली बार भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. यह SUV हाल ही में लॉन्च हुई Nissan Tekton के CMF-B प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि यह केवल Tekton का लंबा या बड़ा वर्जन नहीं होगी.

Nissan India के मैनेजिंग डायरेक्टर Saurabh Vatsa के मुताबिक, 7-सीटर मॉडल “completely different” होगा. इसका लॉन्च 2027 में होने की उम्मीद है. स्पाई तस्वीरों में SUV भारी कैमुफ्लाज से ढकी दिखाई दी है, लेकिन इसकी लंबी बॉडी और बदला हुआ रियर डिजाइन साफ नजर आता है. यही बदलाव इसे Tekton से अलग पहचान देने वाले हैं.

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डिजाइन में दिखा बड़ा बदलाव.

टेस्टिंग मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका नया रियर डिजाइन है. इसमें Tekton की C-शेप LED टेल-लाइट्स की जगह नीचे की तरफ जाती हुई बूमरैंग-शेप LED लाइट्स दिखाई देती हैं. दोनों टेल-लैंप्स को जोड़ने वाली LED लाइट बार भी मोटी दिखाई देती है. इसके अलावा रियर विंडस्क्रीन ज्यादा फ्लैट है और नंबर प्लेट की जगह भी अलग होने की उम्मीद है. 7-सीटर मॉडल की लंबाई Tekton से ज्यादा होगी और अतिरिक्त लंबाई मुख्य रूप से रियर व्हील के पीछे दिखाई देगी. बड़ा रियर क्वार्टर पैनल और क्वार्टर ग्लास तीसरी रो के लिए ज्यादा जगह बनाने में मदद करेंगे. फ्रंट में Tekton जैसी इनवर्टेड-L शेप DRLs और LED हेडलैंप्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि ग्रिल और बंपर में बदलाव होने की उम्मीद है.

इंजन और फीचर्स में भी होगा अंतर.

पावरट्रेन की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक नई 7-सीटर SUV में 1.3-लीटर चार-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड वेट डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलने की उम्मीद है. यह फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ आ सकती है. फीचर्स की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन 5-सीटर Tekton के कई प्रीमियम फीचर्स इसमें मिलने की उम्मीद है. इनमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, Level 2 ADAS और डुअल स्क्रीन सेटअप शामिल हो सकते हैं. तीसरी रो के साथ इसका केबिन ज्यादा व्यावहारिक बनाने पर कंपनी का फोकस रहेगा.

2027 में होगी एंट्री, इन SUVs से होगा मुकाबला.

Nissan ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि उसकी नई 7-सीटर SUV भारत में 2027 में आएगी. कंपनी इसे अपनी मौजूदा लाइनअप के विस्तार के तौर पर पेश करेगी. कीमत की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 18 लाख से 22 लाख रुपये के बीच हो सकती है. इस कीमत पर इसका मुकाबला Mahindra XUV 7XO, Tata Safari और Hyundai Alcazar जैसी 3-रो SUVs से हो सकता है. Nissan के लिए यह मॉडल इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी भारत में अपने पोर्टफोलियो को दोबारा मजबूत कर रही है. 7-सीटर SUV के जरिए Nissan एक ऐसे सेगमेंट में उतरने जा रही है जहां भारतीय ग्राहकों के बीच बड़ी और ज्यादा प्रैक्टिकल SUVs की मांग लगातार बनी हुई है.

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