Wedding Gift Cars for Daughter: शादी के मौके पर माता-पिता अपनी बेटी को ऐसा उपहार देना चाहते हैं जो न केवल उसके रोजमर्रा के सफर को आसान बनाए, बल्कि सुरक्षा और भरोसे के मामले में भी अव्वल हो. लड़कियों और महिलाओं के रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ऐसी कारें सबसे बेहतर मानी जाती हैं, जिनका आकार कॉम्पैक्ट हो, स्टीयरिंग हल्का हो, पार्किंग आसान हो और जिनमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी उपलब्ध हो.

भारतीय बाजार में 4.70 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बजट में कई ऐसी दमदार हैचबैक कारें मौजूद हैं, जो कम मेंटेनेंस और बेहतरीन माइलेज के साथ शादी के तोहफे के लिए एक शानदार विकल्प बन सकती हैं.

मारुति सुजुकी स्विफ्ट

स्पोर्टी लुक, भरोसेमंद इंजन और आसान ड्राइविंग के कारण मारुति सुजुकी स्विफ्ट महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है. इसमें 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो शहर के ट्रैफिक में बेहद स्मूद परफॉर्मेंस देता है. इसका हल्का स्टीयरिंग और कॉम्पैक्ट साइज संकरी गलियों या भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्राइविंग और पार्किंग को बेहद आसान बनाता है.

नई स्विफ्ट में सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.84 लाख रुपये से शुरू होकर 8.96 लाख रुपये तक जाती है, जबकि इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट की शुरुआती कीमत 7.13 लाख रुपये है.

टाटा टियागो

यदि आपकी प्राथमिकता बेटी की सुरक्षा और मजबूत बिल्ड क्वालिटी है, तो टाटा टियागो एक बेहतरीन विकल्प है. ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर चुकी इस कार में 1.2-लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 85 bhp की पावर जेनरेट करता है. टियागो में मैनुअल के साथ-साथ ऑटोमैटिक और सीएनजी का विकल्प भी मौजूद है. इसका स्टाइलिश केबिन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मजबूत सस्पेंशन इसे लंबे समय तक भरोसेमंद बनाता है. टाटा टियागो की एक्स-शोरूम कीमत 4.77 लाख रुपये से शुरू होकर 8.62 लाख रुपये तक जाती है.

हुंडई ग्रैंड आई10 निओस

प्रीमियम इंटीरियर, आरामदायक सीटिंग और शांत केबिन के लिए हुंडई ग्रैंड आई10 निओस जानी जाती है. इसमें 1.2-लीटर का चार-सिलेंडर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो बेहद रिफाइंड और स्मूद ड्राइविंग अनुभव देता है. कार से बाहर का साफ व्यू मिलने के कारण नए ड्राइवरों और महिलाओं के लिए इसे चलाना काफी सुविधाजनक होता है.

सुरक्षा के लिए इसमें भी 6 एयरबैग्स, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.60 लाख रुपये से शुरू होकर 8.09 लाख रुपये तक है.

मारुति सुजुकी सेलेरियो

कम बजट में सबसे ज्यादा माइलेज और बेहद आसान ड्राइविंग की तलाश करने वालों के लिए मारुति सुजुकी सेलेरियो एक शानदार कार है. इसमें 1.0-लीटर का के-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो पेट्रोल पर करीब 25 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है.

इसका टर्निंग रेडियस काफी कम है और ऑटो गियर शिफ्ट तकनीक शहर के स्टॉप-एंड-गो ट्रैफिक में बिना क्लच दबाए आरामदायक सफर देती है. सेलेरियो की एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपये से शुरू होकर 6.75 लाख रुपये तक जाती है.

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मारुति सुजुकी वैगनआर

ऊंची सीटिंग पोजीशन और शानदार विजिबिलिटी के कारण मारुति वैगनआर हर उम्र के ड्राइवरों के लिए बेहद व्यावहारिक कार मानी जाती है. ऊंची छत होने के कारण कार के अंदर बैठना और उतरना काफी आसान रहता है.

इसमें 1.0-लीटर और 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमैटिक और सीएनजी के विकल्प भी मिलते हैं. इसका बूट स्पेस भी काफी बड़ा है, जिससे सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं होती. वैगनआर की एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होकर 7.24 लाख रुपये तक जाती है.

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