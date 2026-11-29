Can We Use Stepney Tyre Permanently: सफर के दौरान टायर पंचर होने या फटने की स्थिति में कार में रखी स्टेपनी यानी स्पेयर टायर सबसे बड़ा सहारा बनती है. लेकिन अक्सर कई वाहन चालक पंचर टायर की मरम्मत कराने के बाद भी आलस के कारण या पैसे बचाने के लिए स्टेपनी के टायर पर ही महीनों तक गाड़ी चलाते रहते हैं. ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और टायर कंपनियों के नियमों के अनुसार, क्या स्टेपनी के टायर को हमेशा के लिए या सामान्य टायर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका जवाब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कार में किस प्रकार की स्टेपनी दी गई है.

दो तरह के होते हैं स्टेपनी टायर, दोनों के नियम अलग

कार कंपनियां ग्राहकों को मुख्य रूप से दो प्रकार के स्पेयर टायर देती हैं. पहला होता है फुल-साइज स्पेयर टायर, जिसका आकार, चौड़ाई और गुणवत्ता कार के बाकी चारों टायरों के बिल्कुल बराबर होती है. यदि आपकी कार में फुल-साइज स्टेपनी है, उसमें सही एयर प्रेशर है और वह 5 से 6 साल से ज्यादा पुरानी नहीं हुई है, तो आप इसे सामान्य टायर की तरह लंबे समय तक या परमानेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, टायर रोटेशन और बेहतर संतुलन के लिए इसे समय-समय पर चेक कराना जरूरी होता है.

स्पेस-सेवर या डोनट टायर को परमानेंट चलाना है खतरनाक

दूसरा प्रकार होता है स्पेस-सेवर या डोनट टायर, जो आजकल ज्यादातर आधुनिक कारों में जगह और वजन बचाने के लिए दिया जाता है. यह टायर कार के मुख्य टायरों की तुलना में काफी पतला, छोटा और हल्का होता है. इसकी रबर की परत भी कम होती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस तरह के टायर को गलती से भी परमानेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इसे केवल आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पंचर की दुकान या सर्विस सेंटर तक पहुंचने के लिए ही बनाया गया है.

80 किमी की दूरी और स्पीड लिमिट का रखें खास ध्यान

ऑटोमोबाइल कंपनियों और सुरक्षा मानकों के मुताबिक, स्पेस-सेवर या छोटे आकार के स्टेपनी टायर पर 80/80 का नियम लागू होता है. इसका मतलब है कि इस टायर को लगाकर कार को अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए और इससे 80 से 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं करनी चाहिए. यदि आप इस सीमा से ज्यादा तेज या दूर तक गाड़ी चलाते हैं, तो टायर के अत्यधिक गर्म होकर फटने, कार का संतुलन बिगड़ने और ब्रेक लगाने पर गाड़ी के फिसलने का गंभीर खतरा रहता है.

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गाड़ी के सस्पेंशन और गियरबॉक्स को भी पहुंच सकता है नुकसान

छोटे या अलग साइज के स्टेपनी टायर को लंबे समय तक लगाकर रखने से कार की ऊंचाई एक तरफ से करीब 1 इंच तक कम हो सकती है. इससे न केवल कार के सस्पेंशन और व्हील अलाइनमेंट पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि फ्रंट-व्हील ड्राइव कारों के डिफरेंशियल और गियरबॉक्स के पुर्जे भी जल्दी घिस सकते हैं. इसके अलावा, बिना इस्तेमाल किए डिग्गी में रखे रहने पर भी 6 साल बाद टायर की रबर सख्त होने लगती है, इसलिए पुरानी स्टेपनी को भी समय पर बदलना सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.

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