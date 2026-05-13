Skoda Kushaq Vs Grand Vitara: फीचर्स के मामले में कौन-सी SUV है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर

भारतीय बाजार में मिड-साइज SUV सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इसी सेगमेंट में स्कोडा कुशाक और मारुति ग्रैंड विटारा ग्राहकों के बीच काफी चर्चा में हैं. दोनों SUVs अपने दमदार लुक, मॉडर्न फीचर्स और शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती हैं. लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक SUV को खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन-सी SUV ज्यादा बेहतर साबित होती है.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

स्कोडा कुशाक में कंपनी दो पेट्रोल इंजन विकल्प देती है. इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 85 kW की पावर और 178 Nm टॉर्क देता है. वहीं इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 110 kW की पावर और 250 Nm टॉर्क जनरेट करता है. दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. कुशाक की सबसे बड़ी ताकत इसका टर्बो इंजन और शानदार ड्राइविंग फील है. दूसरी तरफ मारुति ग्रैंड विटारा में पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड इंजन विकल्प दिए जाते हैं. इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 92.45 PS से लेकर 103.06 PS तक की पावर देता है. यह SUV उन लोगों के लिए बेहतर मानी जाती है जो ज्यादा माइलेज और कम खर्च चाहते हैं. ग्रैंड विटारा में भी मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. अगर आपको पावर और ड्राइविंग का मजा चाहिए, तो स्कोडा कुशाक आगे निकलती है. वहीं माइलेज और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के मामले में ग्रैंड विटारा बेहतर विकल्प बनती है.

फीचर्स के मामले में कौन ज्यादा प्रीमियम?

स्कोडा कुशाक में LED हेडलाइट, कनेक्टेड LED टेललाइट, पैनोरमिक सनरूफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर सीट मसाज और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा ABS, EBD और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं. मारुति ग्रैंड विटारा भी फीचर्स के मामले में काफी मजबूत है. इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. साथ ही कंपनी का सुजुकी कनेक्ट फीचर भी इसमें दिया गया है. अगर प्रीमियम और टेक्नोलॉजी फीचर्स की बात करें, तो ग्रैंड विटारा थोड़ा ज्यादा मॉडर्न फील होती है.

कीमत और वैल्यू फॉर मनी

स्कोडा कुशाक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.69 लाख रुपये है, जबकि इसका टॉप मॉडल 18.99 लाख रुपये तक जाता है. वहीं मारुति ग्रैंड विटारा की शुरुआती कीमत 10.77 लाख रुपये है और इसका टॉप मॉडल 19.72 लाख रुपये तक मिलता है.नअगर आप बेहतर ड्राइविंग, मजबूत परफॉर्मेंस और यूरोपियन फील चाहते हैं, तो स्कोडा कुशाक आपके लिए सही विकल्प हो सकती है. वहीं अगर आपकी प्राथमिकता माइलेज, फीचर्स और कम मेंटेनेंस है, तो मारुति ग्रैंड विटारा ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकती है.

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