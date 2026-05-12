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हिंदी न्यूज़ऑटोSkoda Kodiaq की कीमतों में कटौती, अब और भी शानदार बनी प्रीमियम SUV, जानें 3 खास बातें

Skoda Kodiaq की कीमतों में कटौती, अब और भी शानदार बनी प्रीमियम SUV, जानें 3 खास बातें

Skoda Kodiaq अब नई कीमत और एडवांस फीचर्स के साथ पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव बन गई है. आइए इसके नए फीचर्स, ADAS टेक्नोलॉजी, इंजन और कीमत पर एक नजर डालते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 May 2026 11:35 AM (IST)
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Skoda ने अपनी फ्लैगशिप SUV Kodiaq की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने इसके शुरुआती वेरिएंट की कीमत कम कर दी है, जिससे अब यह प्रीमियम SUV पहले से ज्यादा ग्राहकों की पहुंच में आ गई है. नई Kodiaq तीन ट्रिम्स Lounge, Sportline और L&K में उपलब्ध है. कंपनी ने इसमें कई नए फीचर्स भी जोड़े हैं, जिनमें ADAS जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल है. आइए इस नई SUV की 3 सबसे खास बातें जानते हैं.

Lounge वेरिएंट हुआ सस्ता

नई Skoda Kodiaq का शुरुआती Lounge वेरिएंट अब 36.99 लाख रुपये की कीमत पर उपलब्ध है. यह 5-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आता है. कंपनी ने इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपये तक कम कर दी है, जिससे यह पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया है. वहीं Sportline वेरिएंट की कीमत 44.99 लाख रुपये रखी गई है और टॉप मॉडल L&K की कीमत 46.99 लाख रुपये है. खास बात यह है कि Sportline और L&K दोनों में 7-सीटर लेआउट मिलता है. कीमत कम होने के बाद अब Kodiaq उन लोगों के लिए भी बेहतर विकल्प बन सकती है, जो प्रीमियम SUV खरीदना चाहते हैं.

ADAS और नए फीचर्स से हुई और ज्यादा स्मार्ट

नई Kodiaq के L&K वेरिएंट में अब कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें ADAS टेक्नोलॉजी शामिल है, जिसमें अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा नई Matrix LED हेडलाइट्स और रियर ट्रैफिक अलर्ट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. अब यही ADAS फीचर्स Sportline वेरिएंट में भी उपलब्ध हैं. Sportline में 360 डिग्री कैमरा और नई LED ग्रिल जैसी प्रीमियम सुविधाएं भी मिलती हैं. इन फीचर्स की वजह से SUV का ड्राइविंग एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा सुरक्षित और शानदार हो गया है.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Skoda Kodiaq में पहले वाला 2.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन ही दिया गया है. यह इंजन 204bhp की पावर पैदा करता है और इसके साथ 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. SUV में 4x4 ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है, जिससे यह खराब रास्तों पर बेहतर प्रदर्शन करती है. L&K वेरिएंट सबसे ज्यादा फीचर्स वाला मॉडल है, जिसमें लग्ज़री और कम्फर्ट का खास ध्यान रखा गया है. वहीं Sportline वेरिएंट में स्पोर्टी डिजाइन और एडवांस फीचर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है.

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Published at : 12 May 2026 11:34 AM (IST)
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