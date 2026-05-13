मोदी का चाबुक फिर… अमूल ने दूध के दाम बढ़ाकर दिया झटका तो जानें कांग्रेस ने कैसे किया हमला

देश की प्रमुख डेयरी को-ऑपरेटिव अमूल ने देशभर में दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाए है, जिसका सीधा असर आम आदमी के मासिक बजट पर पड़ने वाला है. दूध की नई दरें 14 मई 2026 से प्रभावी होगी. इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'महंगाई मैन' मोदी का चाबुक फिर चला है. कल से आपको अमूल दूध के लिए 2 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे. नरेंद्र मोदी की वसूली जारी है...'

अमूल ने पूरे भारत में बढ़ाए दूध के दाम

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) अमूल ब्रांड के तहत अपने उत्पाद बेचती है. पिछली बार कीमतों में बढ़ोतरी एक मई, 2025 को की गई थी. जीसीएमएमएफ ने बयान में कहा कि उसने पूरे भारत में दूध की कीमतें 14 मई से दो रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी हैं. उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी लगभग 2.5-3.5 प्रतिशत प्रति लीटर की है, जो औसत खाद्य महंगाई दर से कम है.

जीसीएमएमएफ ने कहा, ‘कीमतों में यह बढ़ोतरी दूध के परिचालन और उत्पादन की कुल लागत में वृद्धि के कारण की जा रही है. इस साल पशु आहार, दूध की पैकेजिंग सामग्री और ईंधन की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है.’ इस सहकारी संस्था ने बताया कि उसके सदस्य संघों ने भी किसानों से दूध खरीदने की कीमत में 30 रुपये प्रति किलोग्राम फैट की बढ़ोतरी की है, जो मई, 2025 की तुलना में 3.7 प्रतिशत अधिक है. जीसीएमएमएफ भारत में दूध के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है.

नई कीमत बढ़ोतरी कल से लागू

अमूल मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने बताया, 'अमूल ताजा 500ML 28 रुपये से बढ़कर 29 रुपये, अमूल ताजा 1 लीटर 55 रुपये से बढ़कर 57 रुपये, अमूल टी स्पेशल 1 लीटर 63 रुपये से बढ़कर 66 रुपये, भैंस का दूध 500ML 37 रुपये से बढ़कर 39 रुपये, अमूल गोल्ड की कीमत 34 रुपये से बढ़कर 35 रुपये, अमूल शक्ति 500 ​​ml 1 रुपये बढ़कर 34 रुपये से 35 रुपया किया गया है.'

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