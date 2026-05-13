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हिंदी न्यूज़ऑटोBaleno-Glanza की टेंशन बढ़ाने आई नई Tata Altroz, अब CNG के साथ मिलेगा ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

Baleno-Glanza की टेंशन बढ़ाने आई नई Tata Altroz, अब CNG के साथ मिलेगा ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

टाटा मोटर्स ने Altroz iCNG AMT लॉन्च कर दी है. अब प्रीमियम हैचबैक में CNG के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, शानदार माइलेज और लग्जरी फीचर्स भी मिलेगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 May 2026 06:43 PM (IST)
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टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम हैचबैक Altroz iCNG AMT लॉन्च कर दी है. खास बात ये है कि यह भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक है, जिसमें CNG के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है. अब उन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है जो कम खर्च में आरामदायक ड्राइविंग चाहते थे. नई अल्ट्रोज iCNG AMT सीधे तौर पर मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा को टक्कर देने आई है.

कीमत और वेरिएंट

टाटा ने Altroz iCNG AMT को कई वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.69 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका Pure वेरिएंट 8.69 लाख रुपये, Pure S वेरिएंट 8.99 लाख रुपये, Creative वेरिएंट 9.56 लाख रुपये, Creative S वेरिएंट 9.81 लाख रुपये और टॉप Accomplished S वेरिएंट 10.76 lakh रुपये की कीमत पर उपलब्ध है. इन कीमतों के साथ ये कार उन लोगों के लिए शानदार विकल्प बन सकती है जो CNG की बचत और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों चाहते हैं.

ट्रैफिक में मिलेगी बड़ी राहत

शहरों के भारी ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाना काफी परेशान करने वाला होता है. इसी जरूरत को देखते हुए टाटा ने CNG के साथ AMT गियरबॉक्स दिया है. इससे ड्राइविंग पहले से ज्यादा आसान और आरामदायक हो जाएगी. टाटा इससे पहले Punch iCNG में भी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दे चुकी है, जिसे ग्राहकों ने काफी पसंद किया था. अब Altroz iCNG AMT से कंपनी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है.

दमदार इंजन और शानदार माइलेज

नई Altroz iCNG AMT में 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया है. CNG मोड में यह इंजन 73.5 PS की पावर और 103 Nm टॉर्क देता है. कंपनी का दावा है कि यह कार 26.2 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है. इसमें टाटा की खास ट्विन-सिलिंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक की वजह से बूट स्पेस कम नहीं होता और ग्राहकों को लगभग 210 लीटर का बड़ा लगेज स्पेस मिलता है.

फीचर्स और सेफ्टी में भी शानदार

डिजाइन की बात करें तो नई Altroz काफी प्रीमियम दिखाई देती है. इसमें फ्लश डोर हैंडल, LED हेडलैंप और कनेक्टेड LED टेललैंप दिए गए हैं. कार के अंदर 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और शानदार साउंड सिस्टम मिलता है. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और Bharat NCAP की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है. यही वजह है कि यह कार माइलेज के साथ-साथ सुरक्षा और प्रीमियम फील भी देती है.

ये भी पढ़ें: Skoda Kodiaq की कीमतों में कटौती, अब और भी शानदार बनी प्रीमियम SUV, जानें 3 खास बातें

Published at : 13 May 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
CNG Auto News Baleno Tata Altroz Glanza
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