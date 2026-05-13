ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठी फिलीपिंस की सीनेट, गोलीबारी के बाद पूरी बिल्डिंग में मचा हड़कंप
फिलीपिंस की सीनेट में ताबड़तोड़ गोलीबारी की खबर है. यहां घटना के बाद पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया. सीनेट के एक गलियारे में सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई है.
फिलीपिंस की सीनेट में ताबड़तोड़ गोलीबारी की खबर है. यहां सीनेट बिल्डिंग में कई गोलियों की आवाज सुनाई दी. यहां पूर्व राष्ट्रपति के एक सहयोगी सीनेटर रोनाल्ड डेला रोसा ने आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट के ट्रायल के दौरान अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की. यहां पासाय स्थित सीनेट के एक गलियारे में सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई है. न्यूज एजेंसी एपी ने बताया कि बुधवार देर रात सीनेट के अधिकारी एक सीनेटर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे. उसपर मानवता के खिलाफ किए क्राइम का आरोप है. इसकी तलाश ICC को है. इसी दौरान यह घटना हुई.
मौके पर मौजूद पत्रकारों ने जानकारी दी कि राइफलें लिए और सुरक्षा कवच पहने सैनिकों के सीनेट बिल्डिंग में एंट्री के कुछ ही मिन बाद कम से कम पांच गोलियों की आवाज सुनाई दी. डेला रोसा ने सेना से अपील की हैकि उन्हें गिरफ्तार करने और नीदरलैंड्स प्रत्यर्पित करने की कोशिशों को रोका जाए. नीदरलैंड्स के हेग शहर में ही आईसीसी का हेक्वार्टर है. यहां उन्हें मानवता के विरुद्ध क्राइम करने के आरोपों का सामना करना होगा. वह सोमवार से इस भवन के अंदर मौजूद हैं.
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सीनेट के प्रेसीडेंट ने कहा- हम पर हमला हुआ है
वहीं सीनेट के प्रेसीडेंट एलन पीटर केयेटानो ने सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो में कहा कि हम पर हमला हुआ है. हालांकि, इसबारे में उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी. एलन डेला रोसा के सहयोगी हैं. एक और सहयोगी सीनेटर रॉबिन पाडिला ऊपर की मंजिल की ओर जाते दिखे हैं. उन्होंने वहां पहुंचकर पत्रकारों से जगह खाली करने की अपील की है. रोसा ने अपने पुराने सहपाठियों से अपील की है कि वे राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की सरकार की उन कोशिशों का विरोध करें, जो मुझे विदेशियों के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम के कई वीडियो भी वायरल है.
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Source: IOCL