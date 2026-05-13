Why Beer Can Increase Kidney Stone Risk: किडनी स्टोन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाते हैं. इन्हीं में से एक दावा यह भी है कि बीयर पीने से पथरी जल्दी निकल जाती है. कई लोग दोस्तों या रिश्तेदारों के अनुभव सुनकर इस बात को सच मान लेते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ एक मिथक है और इस पर भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

फायदे की जगह हो सकता है नुकसान

पुणे के सह्याद्री सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. अतुल डी. सजगुरे साफ कहते हैं कि बीयर किडनी स्टोन के खतरे को कम नहीं करती. उनके मुताबिक, शराब शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ा सकती है, जिससे लंबे समय में पथरी बनने का जोखिम और ज्यादा बढ़ जाता है. मुंबई के पी.डी. हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. जतिन कोठारी ने TOI को बताया कि लोगों को लगता है कि बीयर एक लिक्विड है, इसलिए यह शरीर को हाइड्रेट रखेगी. लेकिन असल में शराब का असर बिल्कुल उल्टा होता है. अल्कोहल शरीर में डाइयूरेटिक की तरह काम करता है, यानी यह बार-बार पेशाब के जरिए शरीर से ज्यादा पानी बाहर निकालता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त पानी नहीं पी रहा और सिर्फ बीयर पर भरोसा कर रहा है, तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है.

इसे भी पढ़ें - Heart Fights Cancer: दिल धड़क रहा है यानी कैंसर से लड़ रहा है, नई स्टडी से जागी उम्मीद

बढ़ जाता है वजन बढ़ने और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा

डॉ. कोठारी के अनुसार, डिहाइड्रेशन की वजह से पेशाब में मौजूद मिनरल्स ज्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, जिससे पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है. यानी जिस चीज को लोग इलाज समझ रहे होते हैं, वही कई बार समस्या को और बढ़ा सकती है. एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि बीयर सिर्फ डिहाइड्रेशन ही नहीं बढ़ाती, बल्कि शरीर में यूरिक एसिड का स्तर भी बढ़ा सकती है. हाई यूरिक एसिड यूरिक एसिड स्टोन बनने की बड़ी वजह माना जाता है. इसके अलावा ज्यादा मात्रा में बीयर पीने से वजन बढ़ने और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा भी बढ़ सकता है, जो आगे चलकर किडनी स्टोन की समस्या को और गंभीर बना सकता है.

डॉ. कोठारी बताते हैं कि कई लोग पानी की जगह बीयर पीने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे किडनी फ्लश हो जाएगी. लेकिन पानी की कमी और अल्कोहल का असर मिलकर स्थिति को और खराब कर सकता है.

क्या है सबसे आसान तरीका?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किडनी स्टोन से बचाव का सबसे आसान और असरदार तरीका पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है. डॉ. सजगुरे सलाह देते हैं कि दिनभर में 8 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, ताकि यूरिन पतला रहे और मिनरल्स जमा न हों. वहीं डॉ. कोठारी के अनुसार, नींबू पानी भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद साइट्रेट पथरी बनने की प्रक्रिया को रोकने में मदद करता है.

डॉक्टर्स का कहना है कि किडनी स्टोन सिर्फ एक कारण से नहीं बनता. खानपान, कम पानी पीना, ज्यादा नमक, मेटाबॉलिक समस्याएं और जेनेटिक कारण भी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं. इसलिए सोशल मीडिया पर फैल रहे मिथकों पर भरोसा करने के बजाय सही मेडिकल सलाह लेना ज्यादा जरूरी है.

इसे भी पढ़ें- Vitamin D Deficiency: क्या बिना बात रहता है बदन दर्द और खराब मूड, कहीं इस विटामिन की कमी से तो नहीं हो रहा ऐसा?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator