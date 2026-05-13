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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थKidney Stone: क्या किडनी स्टोन निकालने के लिए गटक जाते हैं बीयर? हो सकते हैं इस बीमारी के शिकार

Kidney Stone: क्या किडनी स्टोन निकालने के लिए गटक जाते हैं बीयर? हो सकते हैं इस बीमारी के शिकार

Water Intake For Kidney Stone: किडनी स्टोन से बचाव का सबसे आसान और असरदार तरीका पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है. डॉ सलाह देते हैं कि दिनभर में 8 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 13 May 2026 02:50 PM (IST)
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Why Beer Can Increase Kidney Stone Risk: किडनी स्टोन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाते हैं. इन्हीं में से एक दावा यह भी है कि बीयर पीने से पथरी जल्दी निकल जाती है. कई लोग दोस्तों या रिश्तेदारों के अनुभव सुनकर इस बात को सच मान लेते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ एक मिथक है और इस पर भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. 

फायदे की जगह हो सकता है नुकसान

पुणे के सह्याद्री सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. अतुल डी. सजगुरे साफ कहते हैं कि बीयर किडनी स्टोन के खतरे को कम नहीं करती. उनके मुताबिक, शराब शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ा सकती है, जिससे लंबे समय में पथरी बनने का जोखिम और ज्यादा बढ़ जाता है. मुंबई के पी.डी. हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. जतिन कोठारी ने TOI को बताया  कि लोगों को लगता है कि बीयर एक लिक्विड है, इसलिए यह शरीर को हाइड्रेट रखेगी. लेकिन असल में शराब का असर बिल्कुल उल्टा होता है. अल्कोहल शरीर में डाइयूरेटिक की तरह काम करता है, यानी यह बार-बार पेशाब के जरिए शरीर से ज्यादा पानी बाहर निकालता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त पानी नहीं पी रहा और सिर्फ बीयर पर भरोसा कर रहा है, तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है. 

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बढ़ जाता है वजन बढ़ने और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा

डॉ. कोठारी के अनुसार, डिहाइड्रेशन की वजह से पेशाब में मौजूद मिनरल्स ज्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, जिससे पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है. यानी जिस चीज को लोग इलाज समझ रहे होते हैं, वही कई बार समस्या को और बढ़ा सकती है. एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि बीयर सिर्फ डिहाइड्रेशन ही नहीं बढ़ाती, बल्कि शरीर में यूरिक एसिड का स्तर भी बढ़ा सकती है. हाई यूरिक एसिड यूरिक एसिड स्टोन बनने की बड़ी वजह माना जाता है. इसके अलावा ज्यादा मात्रा में बीयर पीने से वजन बढ़ने और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा भी बढ़ सकता है, जो आगे चलकर किडनी स्टोन की समस्या को और गंभीर बना सकता है. 

डॉ. कोठारी बताते हैं कि कई लोग पानी की जगह बीयर पीने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे किडनी फ्लश हो जाएगी. लेकिन पानी की कमी और अल्कोहल का असर मिलकर स्थिति को और खराब कर सकता है. 

क्या है सबसे आसान तरीका?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किडनी स्टोन से बचाव का सबसे आसान और असरदार तरीका पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है. डॉ. सजगुरे सलाह देते हैं कि दिनभर में 8 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, ताकि यूरिन पतला रहे और मिनरल्स जमा न हों. वहीं डॉ. कोठारी के अनुसार, नींबू पानी भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद साइट्रेट पथरी बनने की प्रक्रिया को रोकने में मदद करता है. 

डॉक्टर्स का कहना है कि किडनी स्टोन सिर्फ एक कारण से नहीं बनता. खानपान, कम पानी पीना, ज्यादा नमक, मेटाबॉलिक समस्याएं और जेनेटिक कारण भी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं. इसलिए सोशल मीडिया पर फैल रहे मिथकों पर भरोसा करने के बजाय सही मेडिकल सलाह लेना ज्यादा जरूरी है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 May 2026 02:50 PM (IST)
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Beer Kidney Stone Kidney Stone Symptoms
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