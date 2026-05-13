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हिंदी न्यूज़ऑटोपीएम की अपील के बाद लोग खोज रहे Fuel Saving Tips, आपकी कार के लिए ये हैं सबसे असरदार तरीके

पीएम की अपील के बाद लोग खोज रहे Fuel Saving Tips, आपकी कार के लिए ये हैं सबसे असरदार तरीके

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच PM मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल का सोच-समझकर इस्तेमाल करने की अपील की है. ऐसे समय में कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप अपनी कार का माइलेज बढ़ा सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 May 2026 05:28 PM (IST)
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मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से फ्यूल बचाने की अपील की है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती चिंता के बीच अब कार का माइलेज बढ़ाना हर वाहन मालिक के लिए जरूरी हो गया है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतें अपनाकर आप अपनी कार की फ्यूल एफिशिएंसी को काफी बेहतर बना सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

स्मूद ड्राइविंग से होगी ज्यादा बचत

दरअसल, कार चलाने का तरीका माइलेज पर सबसे ज्यादा असर डालता है. अगर आप अचानक तेज एक्सेलरेशन करते हैं या बार-बार जोर से ब्रेक लगाते हैं, तो इंजन पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है और ज्यादा फ्यूल खर्च होता है. धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाना और आराम से ब्रेक लगाना फ्यूल बचाने में मदद करता है. इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचते समय पहले ही एक्सेलरेटर छोड़ देने से भी कार कम फ्यूल खर्च करती है.

लंबे समय तक इंजन ऑन रखना पड़ सकता है भारी

कई लोग रेड सिग्नल या इंतजार के दौरान कार का इंजन चालू रखते हैं. यह आदत फ्यूल की बड़ी बर्बादी बन सकती है. अगर सिग्नल लंबा है या कुछ मिनट तक रुकना है, तो इंजन बंद कर देना बेहतर माना जाता है. इसके अलावा सही टायर प्रेशर भी माइलेज बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है. अगर टायर में हवा कम हो, तो इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फ्यूल की खपत बढ़ जाती है. इसलिए समय-समय पर टायर प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए.

समय पर सर्विसिंग से बढ़ेगी फ्यूल एफिशिएंसी

कार की नियमित सर्विसिंग भी माइलेज बढ़ाने में काफी मदद करती है. साफ एयर फिल्टर, अच्छा इंजन ऑयल और सही मेंटेनेंस इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए रखते हैं. अगर कार की सर्विसिंग समय पर नहीं होती, तो इंजन ज्यादा फ्यूल खर्च करने लगता है. साथ ही हाईवे पर सही गियर और नियंत्रित स्पीड में ड्राइव करना भी जरूरी होता है. बहुत तेज स्पीड पर कार चलाने और खिड़कियां खुली रखने से माइलेज कम हो सकता है.

कार का एक्स्ट्रा वजन कम करें

अगर आपकी कार के बूट में जरूरत से ज्यादा सामान रखा है, तो इससे इंजन पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है. ज्यादा वजन होने पर कार को चलाने में ज्यादा फ्यूल खर्च होता है. इसलिए गैरजरूरी सामान हटाकर भी फ्यूल बचाया जा सकता है. प्रधानमंत्री ने जहां संभव हो, वहां वर्क-फ्रॉम-होम और कारपूलिंग अपनाने की सलाह भी दी है. इससे ट्रैफिक कम होगा और फ्यूल की बचत भी होगी.

ये भी पढ़ें: Skoda Kodiaq की कीमतों में कटौती, अब और भी शानदार बनी प्रीमियम SUV, जानें 3 खास बातें

Published at : 13 May 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Auto News PM Modi WAR Fuel Saving Tips
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