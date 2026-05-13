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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कम से कम मैं जिंदा हूं,' 'द फैमिली मैन' एक्टर शारिब हाशमी की पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर, बयां किया दर्द

'कम से कम मैं जिंदा हूं,' 'द फैमिली मैन' एक्टर शारिब हाशमी की पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर, बयां किया दर्द

'द फैमिली मैन' एक्टर शारिब हाशमी की पत्नी नसरीन हाशमी को छठी बार कैंसर हो गया है. अब हाल ही में उन्होंने उनकी कैंसर जर्नी पर खुलकत बात की है. एक्टर ने बताया की सर्जरी से उनका चेहरा काफी बदल गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 13 May 2026 07:15 PM (IST)
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एक्टर शारिब हाशमी इन दिनों काफा मुश्किल दौर ने गुजर रहे हैं. 'द फैमिली मैन' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से घर-घर में पहचान बनाने वाले शारिब हाशमी की पत्नी नसरीन छठी बार कैंसर हो गया है. अब कपल ने एक इंटरव्यू में इस जर्नी पर खुलकर बात की है.

'द फैमिली मैन' एक्टर की पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर  
साल 2018 में शारिब हाशमी की पत्नी नसरीन को ओरल कैंसर डायग्नोज हुआ था. हाल ही में हॉटरफ्लाई संग बातचीत में शारिब हाशमी ने कहा, 'नसरीन को कैंसर पांच बार लौट चुका है और अब छठी बार फिर वापस आया है. इस बार ये काफी फैल चुका है. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और ऐसे समय में दिमाग में कई तरह के ख्याल आते हैं.'

उन्होंने आगे बताया कि नसरीन की हिम्मत ने पूरे परिवार को मजबूत बनाया. एक्टर ने कहा, 'उन्होंने हमेशा बहुत साहस के साथ इसका सामना किया. वो इतनी मजबूती से लड़ती हैं कि हम सभी भी उनके साथ फाइटर बन गए हैं.'

पत्नी के साथ खड़ें रहें शारिब हाशमी 
एक्टर की पत्नी नसरीन ने ये भी बताया कि हर अस्पताल विजिट और सर्जरी के दौरान शारिब हाशमी हमेशा उनके साथ खड़े रहे. उन्होंने कहा, 'चाहे वह कितने भी बिजी हों या शूटिंग में व्यस्त हों, लेकिन किसी न किसी तरह अस्पताल पहुंच ही जाते थे. एडमिट होने से लेकर डिस्चार्ज तक वह अपना बैग लेकर वहीं बैठे रहते थे और कहीं जाने से मना कर देते थे.'

कम से कम मैं जिंदा हूं,' 'द फैमिली मैन' एक्टर शारिब हाशमी की पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर, बयां किया दर्द

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नसरीन ने आगे बताया, 'कई लोग उनसे कहते थे कि थोड़ा घर जाकर आराम कर लो, लेकिन वह हमेशा यही कहते थे, 'नहीं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा.’ वह अस्पताल से बिल्कुल नहीं हटते थे.' नसरीन ने कहा, 'मुझे हमेशा सुकून मिलता था कि वह मेरे साथ हैं. हर मुश्किल में उन्होंने मेरा साथ दिया और कई मायनों में हमेशा मेरे लिए खड़े रहे.'

नसरीन ने कैंसर से लंबी लड़ाई के भावनात्मक और आर्थिक असर पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'यह सफर और इलाज बहुत लंबा होता है. यह बिल्कुल आसान नहीं है. हर डेढ़ साल में कैंसर फिर लौट आता है और हर बार इलाज में काफी पैसे खर्च होते हैं. मेडिकल खर्चों का पूरा बोझ आर्थिक रूप से बहुत बड़ा असर डालता है.'

'पांच सर्जरी ने बदल दिया मेरा चेहरा'
शारिब हाशमी की तारीफ करते हुए नसरीन ने कहा, 'उन्होंने मेरे पूरे इलाज का खर्च बिना किसी से एक रुपया उधार लिए संभाला, और यह बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है.' नसरीन ने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगी कि सब आसान था. कई दिन ऐसे आते हैं जब सबकुछ बहुत मुश्किल लगने लगता है. एक महिला के लिए चेहरे की पांच सर्जरी से गुजरना, अपने चेहरे को इतना बदलते देखना और बोलने में दिक्कत होना…यह अंदर तक दुख देता है. कभी-कभी मैं अपनी पुरानी तस्वीरें देखती हूं और सोचती हूं, 'मैं कितनी खूबसूरत थी और अब कितनी अलग दिखती हूं.'

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'कम से कम मैं जिंदा हूं'
नसरीन ने कहा कि इतनी मुश्किलों के बावजूद वो अपनी जिंदगी और परिवार के लिए खुद को खुशकिस्मत मानती हैं. उन्होंने कहा, 'मैं खुद को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हूं और लोगों की राय मेरे लिए मायने रखती है. लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती हूं, तो लगता है कि कम से कम मैं जिंदा हूं, अपने परिवार के साथ खुश हूं और एक समय के बाद ये सारी चीजें मायने रखना बंद कर देती हैं.' शारिब हाशमी और नसरीन ने 27 दिसंबर 2003 को शादी की थी. दोनों दो बच्चों एक बेटी और एक बेटे के माता पिता हैं  

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Published at : 13 May 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Sharib Hashmi
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