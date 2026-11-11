Tej Pratap Yadav Bike Kawasaki Ninja ZX 6R: बिहार की राजनीति में अपना जलवा बिखरने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वे पटना की सड़कों पर अपनी पसंदीदा हरी रंग की सुपरबाइक दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं.

बता दें कि तेज प्रताप यादव जिस धांसू सुपरस्पोर्ट बाइक की सवारी कर रहे हैं. वह जापानी टू-व्हीलर दिग्गज कावासाकी की आइकॉनिक Kawasaki Ninja ZX-6R है. उन्होंने इसे अपनी पसंदीदा बाइक भी बताया तो चलिए जानते हैं कि 15 लाख रुपये तक की इस रेसिंग बाइक की खासियत और फीचर्स के बारें में.

15 लाख रुपये तक ऑन-रोड कीमत

बता दें कि कावासाकी की सिग्नेचर लाइम ग्रीन पेंट स्कीम वाली यह बाइक देखने में जितनी शानदार है. कीमत के मामले में भी उतनी ही प्रीमियम है. भारत में Kawasaki Ninja ZX-6R की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये है.

वहीं रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद अलग-अलग शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमत 14 लाख से 15.5 लाख रुपये के बीच पहुंच जाती है. स्पोर्टी एयरोडायनेमिक बॉडी, डुअल LED हेडलाइट्स और स्पोक-स्टाइल अलॉय व्हील्स इसे सड़कों पर एकदम अलग पहचान दिलाते हैं.

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636cc का पावरफुल 4-सिलेंडर इंजन

जानकारी दें दे कि इसमें 636cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-सिलेंडर इन-लाइन इंजन दिया गया है. जो 124 PS की मैक्सिमम पावर और 69 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस यह सुपरबाइक कुछ ही सेकंडों में 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 240 किमी/घंटे से भी अधिक है.

शानदार है सेफ्टी फीचर्स

आपको बता दें कि बाइक को हाई-स्पीड में सुरक्षित रोकने के लिए फ्रंट में 310mm के डुअल सेमी-फ्लोटिंग डिस्क ब्रेक्स और रियर में 220mm का सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया है. जो डुअल-चैनल ABS से लैस हैं.

वहीं सस्पेंशन के लिए आगे Showa SFF-BP एडजस्टेबल इनवर्टेड फॉर्क्स और पीछे Uni-Trak मोनोशॉक दिया गया है. इसके अलावा बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला 4.3-इंच का TFT डिजिटल कंसोल मिलता है. जिससे स्मार्टफोन कनेक्ट कर कॉल और नोटिफिकेशन देखे जा सकते हैं.

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