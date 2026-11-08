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हिंदी न्यूज़ऑटोPetrol Saving Tips: पेट्रोल की बचत का ये तरीका नहीं जानते होंगे आप, बढ़ेगा माइलेज

Petrol Saving Tips: पेट्रोल की बचत का ये तरीका नहीं जानते होंगे आप, बढ़ेगा माइलेज

Petrol Saving Tips: पेट्रोल की बचत और माइलेज बढ़ाने के ये आसान तरीके आपको जरूर जानने चाहिए. जानिए सही समय पर फ्यूल भरवाने और स्मार्ट ड्राइविंग के बेहतरीन टिप्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 08 Nov 2026 11:07 AM (IST)
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Petrol Saving Tips: हमारे देश में अब पेट्रोल के दाम काफी ऊपर पहुंच चुकें हैं. जिसके चलते लोग अब ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी खरीदना पसंद कर रहे हैं. लेकिन अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है और वह माइलेज कम दे रही है तो आज हम इस खबर में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपके पेट्रोल की खपत कम हो सकती है और गाड़ी के माइलेज में भी सुधार देखने को मिल सकता है. क्योंकि अगर आप सही से कार को ड्राइव करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके गाड़ी का माइलेज पहले से बेहतर हो सकता है.

सही समय पर फ्यूल भरवाएं

आपको यह बता दें कि पेट्रोल भरवाने का समय भी आपके कार के माइलेज को प्रभावित करता है. क्योंकि एक दम सुबह-सुबह या देर रात जब तापमान ठंडा होता है उस वक्त पेट्रोल की डेंसिटी काफी ज्यादा होता है. जबकि दोपहर की गर्मी में पेट्रोल फैलता है जिससे उतनी ही कीमत में आपको कम ईंधन मिलता है. इसलिए हमेशा सुबह या देर रात फ्यूल भरवाना फायदेमंद रहता है.

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बार- ब्रेक का न करें इस्तेमाल

वहीं इसके अलावा आपको जिस बात का ध्यान रखना है वह है बार-बार अचानक ब्रेक लगाना और तेजी से एक्सीलेरेटर दबाना. अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी कार या बाइक के इंजन पर सीधा दबाव पड़ता है और पेट्रोल बहुत तेजी से खत्म होता है. इसलिए गाड़ी को एक समान रफ्तार में चलाएं. ट्रैफिक सिग्नल या जाम का अनुमान लगाकर पहले ही एक्सीलेरेटर से पैर हटा लें इससे ब्रेक पैड की उम्र भी बढ़ेगी और पेट्रोल भी बचेगा.

टायर प्रेशर का भी रखें ख्याल

जबकि इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी के टायरों में हवा का दबाव कम होगा तो इंजन को गाड़ी खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. इससे माइलेज में 10 से 15 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है. इसलिए हर हफ्ते टायरों में कंपनी द्वारा बताए गए हवा का लेवल जरूर चेक करवाएं जिससे गाड़ी आसानी से चल सके और इंजन पर भी असर न पड़ें.

गाड़ी में न रखें बेवजह वजन

जानकारी के लिए बता दें कि गाड़ी की डिग्गी या बैक सीट पर फालतू का सामान न रखें. क्योंकि इससे गाड़ी पर लोड पड़ता है और इससे माइलेज में भी गिरावट आती है. जबकि इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि 10 सेकंड से ज्यादा समय के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने पर इंजन बंद कर दें. क्योंकि आज के मॉडर्न इंजनों को दोबारा स्टार्ट करने में बहुत कम फ्यूल खर्च होता है जबकि आइडलिंग में ज्यादा पेट्रोल जलता है.

यह भी पढ़ें: Car HUD Technology: क्या है HUD टेक्नोलॉजी, कार में यह कैसे काम करती है?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 08 Nov 2026 11:07 AM (IST)
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