ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarCar Water Leakage: कार से बूंद-बूंद टपक रहा पानी, कब है चिंता की बात?

Car Water Leakage: कार से बूंद-बूंद टपक रहा पानी, कब है चिंता की बात?

Car Water Leakage: अगर आपकी कार के नीचे से साफ पानी टपक रहा है, तो इसके पीछे सबसे आम और मुख्य वजह आपकी कार का एयर कंडीशनर होता है. हालांकि, अगर कूलेंट या ऑयल लीकेज है तो तुरंत मैकेनिक को दिखाएं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 08 Nov 2026 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

Car Water Leakage: गाड़ी का रखरखाव करने वाले हर वाहन चालक के सामने कभी न कभी यह स्थिति जरूर आती है, जब वे अपनी कार को पार्क करने के बाद उसके नीचे पानी की बूंदें टपकती हुई देखते हैं. कई बार लोग कार के नीचे पानी जमा देखकर घबरा जाते हैं और मैकेनिक के चक्कर काटने लगते हैं. हालांकि, हर बार कार के नीचे से पानी का रिसाव होना किसी खराबी का संकेत नहीं होता.

ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और कार मैनुअल के मुताबिक, कई बार यह कार की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा होता है. आइए जानते हैं कि कार से बूंद-बूंद पानी टपकना कब तक पूरी तरह नॉर्मल है और किस स्थिति में यह आपके लिए बड़ी चिंता की बात बन सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

कार
Pakistan Car Sales Festival: पाकिस्तान में किस त्यौहार पर जमकर होती है गाड़ियों की बिक्री, कितना होता है कारोबार
पाकिस्तान में किस त्यौहार पर जमकर होती है गाड़ियों की बिक्री, कितना होता है कारोबार
कार
Electric Car Sales: रफ्तार पकड़ रही इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री, अक्टूबर में टूटा रिकॉर्ड
रफ्तार पकड़ रही इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री, अक्टूबर में टूटा रिकॉर्ड
कार
Car Wash Tips: कार धोने के तुरंत बाद न करें ये काम, खराब हो जाएगा पेंट
कार धोने के तुरंत बाद न करें ये काम, खराब हो जाएगा पेंट
कार
Car Wheel Balancing Cost: कार की व्हील बैलेंसिंग कितने वक्त में करवा लेनी चाहिए, कितना आता है खर्च?
कार की व्हील बैलेंसिंग कितने वक्त में करवा लेनी चाहिए, कितना आता है खर्च?

जब पानी टपकना पूरी तरह नॉर्मल है

अगर आपकी कार के नीचे से साफ पानी टपक रहा है, तो इसके पीछे सबसे आम और मुख्य वजह आपकी कार का एयर कंडीशनर होता है. जब चिलचिलाती गर्मी या उमस के मौसम में आप कार का एसी चलाते हैं, तो केबिन के अंदर की नमी एसी के इवेपोरेटर कॉइल पर जमा हो जाती है. यह नमी पानी की बूंदों में बदल जाती है और कार में दिए गए एक ड्रेन पाइप के जरिए गाड़ी के नीचे गिरती है.

यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे घरों में लगे स्प्लिट एसी के आउटडोर पाइप से पानी टपकता है. इसके अलावा, सर्दियों या सुबह के समय कार के साइलेंसर से भी पानी की बूंदें टपकना या हल्का धुआं निकलना पूरी तरह सामान्य है. यह इंजन के भीतर ईंधन के जलने और ठंडे तापमान के कारण बनने वाले वाटर वेपर की वजह से होता है, जो लिक्विड बनकर बाहर आता है.

कब हो सकती है चिंता की बात?

कार के नीचे गिरने वाला हर लिक्विड सिर्फ एसी का पानी नहीं होता. अगर कार के नीचे गिरने वाला पानी गाढ़ा, रंगीन या चिपचिपा है तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए. सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब टपकने वाला द्रव हरे, नीले या चमकीले गुलाबी रंग का हो. यह इस बात का साफ संकेत है कि आपकी कार का कूलेंट लीक हो रहा है.

कूलेंट का काम इंजन को ठंडा रखना होता है, और अगर यह लगातार लीक होता रहा तो आपकी गाड़ी का इंजन ओवरहीट होकर बीच रास्ते में सीज हो सकता है. इसके अलावा, अगर रिसाव इंजन ऑयल या गियरबॉक्स ऑयल का है, तो वह काले या भूरे रंग का और छूने में बेहद चिकना महसूस होगा.

यह भी पढ़ें: Car Drive Modes: ECO, City Drive और Sports, कार में कब काम आते हैं ये मोड?

इन लीकेज को कभी न करें नजरअंदाज

हाइड्रोलिक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल का रिसाव सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है. अगर कार के पहियों के पास या नीचे हल्के पीले या साफ रंग का थोड़ा गाढ़ा तेल टपकता हुआ दिखाई दे, तो समझ लें कि यह ब्रेक फ्लूइड हो सकता है. ब्रेक ऑयल के लीक होने से चलती गाड़ी के ब्रेक अचानक फेल हो सकते हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है.

इसके अलावा, अगर गाड़ी के नीचे से पेट्रोल या डीजल की बूंदें टपक रही हैं और कार के आस-पास तेज बदबू आ रही है, तो भूलकर भी गाड़ी स्टार्ट न करें. फ्यूल टैंक या फ्यूल पाइपलाइन में लीकेज होने से कार में अचानक भयानक आग लग सकती है.

यह भी पढ़ें: Volkswagen Virtus Facelift: Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Auto News ABPLIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
Pakistan Car Sales Festival: पाकिस्तान में किस त्यौहार पर जमकर होती है गाड़ियों की बिक्री, कितना होता है कारोबार
पाकिस्तान में किस त्यौहार पर जमकर होती है गाड़ियों की बिक्री, कितना होता है कारोबार
कार
Electric Car Sales: रफ्तार पकड़ रही इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री, अक्टूबर में टूटा रिकॉर्ड
रफ्तार पकड़ रही इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री, अक्टूबर में टूटा रिकॉर्ड
कार
Car Wash Tips: कार धोने के तुरंत बाद न करें ये काम, खराब हो जाएगा पेंट
कार धोने के तुरंत बाद न करें ये काम, खराब हो जाएगा पेंट
कार
Car Wheel Balancing Cost: कार की व्हील बैलेंसिंग कितने वक्त में करवा लेनी चाहिए, कितना आता है खर्च?
कार की व्हील बैलेंसिंग कितने वक्त में करवा लेनी चाहिए, कितना आता है खर्च?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली पर CM योगी का खास संदेश, मायावती और केशव मौर्य ने भी दी बधाई
दिवाली पर CM योगी का खास संदेश, मायावती और केशव मौर्य ने भी दी बधाई
क्रिकेट
इन 20 खिलाड़ियों में से चुनी जाएगी 2027 ODI वर्ल्ड कप की टीम इंडिया! सेलेक्ट होंगे सिर्फ 15
इन 20 खिलाड़ियों में से चुनी जाएगी 2027 ODI वर्ल्ड कप की टीम इंडिया!
बॉलीवुड
'रामायण' देख सनी देओल हुए इंप्रेस, फिल्म की जमकर की तारीफ, बोले- 'हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर है'
'रामायण' देख सनी देओल हुए इंप्रेस, फिल्म की जमकर की तारीफ, बोले- 'हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर है'
राजस्थान
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
विश्व
पोलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 11 नवंबर तक शोक, जानें पूरा मामला
पोलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 11 नवंबर तक शोक, जानें पूरा मामला
Home Tips
Coffee Stains Removal: फेवरेट मग पर लग गए चाय-कॉफी के जिद्दी दाग? किचन में रखी ये 1 चीज करेगी कमाल
फेवरेट मग पर लग गए चाय-कॉफी के जिद्दी दाग? किचन में रखी ये 1 चीज करेगी कमाल
शिक्षा
Army Cadet College Admission: आर्मी कैडेट कॉलेज में एडमिशन का मौका, NTA ने शुरू किए आवेदन 
आर्मी कैडेट कॉलेज में एडमिशन का मौका, NTA ने शुरू किए आवेदन 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget