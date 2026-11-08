Car Water Leakage: गाड़ी का रखरखाव करने वाले हर वाहन चालक के सामने कभी न कभी यह स्थिति जरूर आती है, जब वे अपनी कार को पार्क करने के बाद उसके नीचे पानी की बूंदें टपकती हुई देखते हैं. कई बार लोग कार के नीचे पानी जमा देखकर घबरा जाते हैं और मैकेनिक के चक्कर काटने लगते हैं. हालांकि, हर बार कार के नीचे से पानी का रिसाव होना किसी खराबी का संकेत नहीं होता.

ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और कार मैनुअल के मुताबिक, कई बार यह कार की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा होता है. आइए जानते हैं कि कार से बूंद-बूंद पानी टपकना कब तक पूरी तरह नॉर्मल है और किस स्थिति में यह आपके लिए बड़ी चिंता की बात बन सकता है.

जब पानी टपकना पूरी तरह नॉर्मल है

अगर आपकी कार के नीचे से साफ पानी टपक रहा है, तो इसके पीछे सबसे आम और मुख्य वजह आपकी कार का एयर कंडीशनर होता है. जब चिलचिलाती गर्मी या उमस के मौसम में आप कार का एसी चलाते हैं, तो केबिन के अंदर की नमी एसी के इवेपोरेटर कॉइल पर जमा हो जाती है. यह नमी पानी की बूंदों में बदल जाती है और कार में दिए गए एक ड्रेन पाइप के जरिए गाड़ी के नीचे गिरती है.

यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे घरों में लगे स्प्लिट एसी के आउटडोर पाइप से पानी टपकता है. इसके अलावा, सर्दियों या सुबह के समय कार के साइलेंसर से भी पानी की बूंदें टपकना या हल्का धुआं निकलना पूरी तरह सामान्य है. यह इंजन के भीतर ईंधन के जलने और ठंडे तापमान के कारण बनने वाले वाटर वेपर की वजह से होता है, जो लिक्विड बनकर बाहर आता है.

कब हो सकती है चिंता की बात?

कार के नीचे गिरने वाला हर लिक्विड सिर्फ एसी का पानी नहीं होता. अगर कार के नीचे गिरने वाला पानी गाढ़ा, रंगीन या चिपचिपा है तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए. सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब टपकने वाला द्रव हरे, नीले या चमकीले गुलाबी रंग का हो. यह इस बात का साफ संकेत है कि आपकी कार का कूलेंट लीक हो रहा है.

कूलेंट का काम इंजन को ठंडा रखना होता है, और अगर यह लगातार लीक होता रहा तो आपकी गाड़ी का इंजन ओवरहीट होकर बीच रास्ते में सीज हो सकता है. इसके अलावा, अगर रिसाव इंजन ऑयल या गियरबॉक्स ऑयल का है, तो वह काले या भूरे रंग का और छूने में बेहद चिकना महसूस होगा.

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इन लीकेज को कभी न करें नजरअंदाज

हाइड्रोलिक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल का रिसाव सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है. अगर कार के पहियों के पास या नीचे हल्के पीले या साफ रंग का थोड़ा गाढ़ा तेल टपकता हुआ दिखाई दे, तो समझ लें कि यह ब्रेक फ्लूइड हो सकता है. ब्रेक ऑयल के लीक होने से चलती गाड़ी के ब्रेक अचानक फेल हो सकते हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है.

इसके अलावा, अगर गाड़ी के नीचे से पेट्रोल या डीजल की बूंदें टपक रही हैं और कार के आस-पास तेज बदबू आ रही है, तो भूलकर भी गाड़ी स्टार्ट न करें. फ्यूल टैंक या फ्यूल पाइपलाइन में लीकेज होने से कार में अचानक भयानक आग लग सकती है.

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