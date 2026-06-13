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हिंदी न्यूज़ऑटोनई बाइक की पहली सर्विस मिस की तो पड़ सकता है भारी, जानिए क्यों अहम होते हैं शुरुआती 500 किलोमीटर

नई बाइक की पहली सर्विस मिस की तो पड़ सकता है भारी, जानिए क्यों अहम होते हैं शुरुआती 500 किलोमीटर

New Bike First Service: नई बाइक के शुरुआती 500 से 700 किलोमीटर इंजन के लिए बेहद अहम होते हैं. इस दौरान पहली सर्विस करवाने से इंजन ऑयल बदल जाता है और साथ ही परफॉर्मेंस भी बेहतर रहती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 13 Jun 2026 10:02 AM (IST)
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New Bike First Service: नई बाइक घर आने के बाद हर कोई उस पर बैठकर सड़क पर निकल जाना चाहता है. चमचमाती बाइक, नया इंजन और मन में एक ही ख्याल अभी तो बाइक बिल्कुल नई है, कोई दिक्कत नहीं है तो सर्विस की क्या जरूरत है. बहुत से लोग यही सोचते हैं कि जब तक बाइक में कोई परेशानी नहीं आती, तब तक मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन यही सोच आगे चलकर बाइक के इंजन और आपकी जेब दोनों पर असर डालती है. सच ये है कि कार हो या स्कूटर और बाइक सभी में पहली सर्विस को काफी जरूरी बताया जाता है. कई एक्सपर्ट्स तो इसे बिलकुल भी मिस न करने की सलाह देते है. 

पहले 500 किलोमीटर में इंजन के अंदर क्या होता है

जब बाइक बिल्कुल नई होती है तो उसके इंजन के सभी पुर्जे पहली बार एक-दूसरे के साथ काम करना शुरू करते हैं. इस दौरान इंजन के अंदर के पुर्जे आपस में रगड़ खाते हैं और उनकी थोड़ी-थोड़ी घिसाई हो जाती है. इस घिसाई से निकले छोटे-छोटे धातु के कण इंजन ऑयल में मिल जाते हैं. अगर यह पुराना ऑयल समय पर नहीं निकाला गया तो यही गंदा ऑयल इंजन के अंदर घूमता रहता है और धीरे-धीरे इंजन को नुकसान पहुंचाने लगता है. बता है कि करीब 500 से 700 किलोमीटर के बीच पहली सर्विस करवाना बेहद जरूरी होता है, ताकि यह गंदा ऑयल बाहर निकल जाए और नया साफ ऑयल डला जाए. 

यह भी पढ़ेंः अगर आपका 10 लाख का बजट है तो हैचबैक या सेडान में कौन-सा ऑप्शन खरीदना सही? जानिए डिटेल

पहली सर्विस में क्या-क्या होता है और क्यों जरूरी है

पहली सर्विस में सिर्फ इंजन ऑयल ही नहीं बदला जाता, बल्कि पूरी बाइक को अच्छे से चेक किया जाता है. इसमें ब्रेक की जांच होती है, चेन का तनाव देखा जाता है, टायर का प्रेशर चेक होता है, सभी नट-बोल्ट कसे जाते हैं और क्लच व एक्सेलेरेटर को सही तरीके से सेट किया जाता है. नई बाइक में कई बार थोड़े-थोड़े नट-बोल्ट चलने के दौरान ढीले हो जाते हैं जो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन अगर इन्हें समय पर न कसा जाए तो आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है. यही नहीं, पहली सर्विस में मैकेनिक बाइक को ठीक से ट्यून भी करता है जिससे माइलेज अच्छा मिलता है और इंजन लंबे समय तक दमदार रहता है. 

पहली सर्विस मिस करने का नुकसान और सही समय

अगर पहली सर्विस मिस कर दी तो इंजन में गंदा ऑयल जमा होता रहेगा और पुर्जे जल्दी खराब होने लगेंगे. इंजन की आवाज बढ़ सकती है, माइलेज कम हो सकता है और कुछ ही समय में बड़ी मरम्मत करवानी पड़ सकती है जो काफी महंगी होती है. एक छोटी सी सर्विस की अनदेखी हजारों रुपए की मरम्मत में बदल सकती है.  इसलिए बाइक चाहे बिल्कुल ठीक चल रही हो, 500 से 700 किलोमीटर पूरे होने पर पहली सर्विस जरूर करवानी चाहिए, वहीं दूसरी सर्विस 2500 किमी पर और तीसरी सर्विस 5000 किमी पर करवानी चाहिए. वहीं, रेगुलर सर्विस हर 3000 किलोमीटर पर कराना बाइक के लिए बेहतर माना जाता है.

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Published at : 13 Jun 2026 10:02 AM (IST)
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