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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाMaa Inti Bangaaram Day 9 BO: समांथा रुथ प्रभु की 'मां इंटि बंगारम' ने नौवें दिन गाड़े झंडे, कमाया 137 % का प्रॉफिट

Maa Inti Bangaaram Day 9 BO: समांथा रुथ प्रभु की 'मां इंटि बंगारम' ने नौवें दिन गाड़े झंडे, कमाया 137 % का प्रॉफिट

'मां इंटि बंगारम' में समांथा रुथ प्रभु लीड रोल में हैं. ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म है. इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 28 Jun 2026 02:42 PM (IST)
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एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु को पर्दे पर एक्शन करता देख फैंस काफी इम्प्रेस हुए हैं. फिल्म 'मां इंटि बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म में समांथा लीड रोल में हैं. आइए नजर डालते हैं फिल्म के अब तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

समांथा रुथ प्रभु की फिल्म का धमाका

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार यानी नौवें दिन 4.90 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 2211 शोज मिले. वहीं 36.7 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने तमिल वर्जन में 25 लाख कमाए और तेलुगू वर्जन ने 4.65 करोड़ कमाए. फिल्म का टोटल कलेक्शन 42.95 करोड़ रहा.

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70 करोड़ क्रॉस हुआ फिल्म का कलेक्शन 

बता दें कि फिल्म ने ग्रॉस 49.72 करोड़ की कमाई की. वहीं ओवरसीज मार्केट में शनिवार को 1.25 करोड़ कमाए. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में टोटल 21.85 करोड़ का कलेक्शन किया. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 71.57 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

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फिल्म का डे वाइज कलेक्शन
समांथा की इस फिल्म ने 4.85 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 6.95 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 9.4 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन 3.85 करोड़, पांचवें दिन 3.50 करोड़, छठे दिन 2.50 करोड़, सातवें दिन 2.65 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने पहले हफ्ते में 33.70 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. आठवें दिन फिल्म ने 4.35 करोड़ कमाए.

फिल्म को B.V. Nandini Reddy ने डायरेक्ट किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का बजट 25 से 30 करोड़ बताया जा रहा है. वहीं फिल्म ने 71 करोड़ की कमाई की तो फिल्म ने 136.67 परसेंट का प्रॉफिट कमाया. इस फिल्म को समांथा रुथ प्रभु और उनके पति राज निदिमोरु ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में समांथा की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिला.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 28 Jun 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
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