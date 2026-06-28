एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
Women's T20 World Cup 2026: डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड महिला टी20 विश्व कप से बाहर हो गई है. टीम का सफर एक शर्मनाक हार के साथ समाप्त हुआ. इसके साथ 3 खिलाड़ियों ने एक साथ संन्यास ले लिया.
महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण (ICC Women's T20 World Cup 2026) के ग्रुप बी की दोनों सेमीफाइनलिस्ट तय हो चुकी हैं. डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड का सफर समाप्त हो गया है. शनिवार को हुए मैच में इंग्लैंड से मिली शर्मनाक हार के बाद न्यूजीलैंड बाहर हो गई है. इस ग्रुप से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज टॉप-4 में पहुंची है.
3 खिलाड़ियों ने लिया संन्यास
इंग्लैंड के हाथों मिली इस हार के साथ न्यूजीलैंड की 3 दिग्गज खिलाड़ियों का इंटरनेशनल करियर समाप्त हुआ. सोफी डिवाइन, सूजी बेटस और ली ताहुहु ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. न्यूजीलैंड चाहती थी कि इन तीनों दिग्गजों को जीत के साथ विदाई दे, लेकिन इसके उलट टीम को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी.
मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के प्लेयर्स ने संन्यास ले चुकी तीनों प्लेयर्स को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इस दौरान सोफी डिवाइन, सूजी बेटस और ली ताहुहु की आंखे नम थी. तीनों महान प्लेयर्स भावुक थीं.
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𝐄𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐚𝐧 𝐞𝐫𝐚 🥹— ICC (@ICC) June 27, 2026
Sophie Devine, Suzie Bates and Lea Tahuhu together walk off the pitch one final time 🫡
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आज भारत के लिए 'करो या मरो' वाला मैच
ग्रुप B से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में पहुंच गई है, लेकिन ग्रुप B का फैसला आज होगा. आज दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत मैच है. ऑस्ट्रेलिया के 8 अंक हैं, भारत और दक्षिण अफ्रीका के 6-6 अंक हैं.
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टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी, फिर अगर दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश को हराकर 8 अंकों तक पहुंच भी जाए तो नेट रन रेट भारत का (+2.268) बेहतर है. लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और दक्षिण अफ्रीका भी, तो भारत का टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर खत्म हो जाएगा.