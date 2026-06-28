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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद

'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद

Sharmistha Mukherjee on PM Modi: शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता को हमेशा एक 'सहमति बनाने वाले नेता' के रूप में जाना जाता था. उनके संबंध CPI, CPM, BJP समेत सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे थे.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 09:04 AM (IST)
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पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी और लेखिका शर्मिष्ठा मुखर्जी ने शनिवार को अपने पिता की डायरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके निजी संबंधों से जुड़े कई अहम खुलासे किए. उन्होंने बताया कि प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में लिखा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो जनता की नब्ज को सबसे बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मोदी की विदेश नीति की समझ, आरएसएस मुख्यालय नागपुर जाने को लेकर अपने पिता के विचार, कांग्रेस को दी गई उनकी सलाह और लोकतंत्र में संवाद की अहमियत पर भी विस्तार से बात की.

'इंदिरा गांधी के बाद मोदी ही जनता की नब्ज पढ़ने वाले प्रधानमंत्री'
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया कि उनके पिता ने अपनी डायरी में लिखा था कि इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो जनता की भावनाओं और जरूरतों को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं. उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी उस समय लिखी गई थी, जब जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई थी.

उन्होंने बताया कि उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पहले सियाचिन पहुंचे और फिर जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच दिवाली मनाई. प्रणब मुखर्जी इस कदम से काफी प्रभावित थे. इसके अलावा उन्होंने मोदी की विदेश नीति की बारीकियों को बहुत तेजी से समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता की भी सराहना की थी.

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आरएसएस मुख्यालय जाने पर क्या बोले थे प्रणब मुखर्जी
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने वर्ष 2018 में नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय में प्रणब मुखर्जी के जाने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनके पिता का मानना था कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है.

उन्होंने बताया कि उस समय वह कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में थीं और अपने पिता के इस फैसले से बेहद नाराज थीं. जब उन्होंने पिता से कहा कि आरएसएस मुख्यालय जाकर वह संगठन को वैधता दे रहे हैं, तो प्रणब मुखर्जी नाराज हो गए.

शर्मिष्ठा के अनुसार, प्रणब मुखर्जी ने कहा था, 'मैं कौन होता हूं आरएसएस को वैधता देने वाला? आरएसएस को वैधता देश की जनता ने दी है, जिसने उनके एक प्रचारक को भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री चुना है. अगर कांग्रेस इस सच्चाई को नजरअंदाज करती है तो यह उसके लिए ही नुकसानदायक होगा.'

प्रधानमंत्री मोदी और प्रणब मुखर्जी के रिश्ते पर बड़ा खुलासा
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता के बीच बेहद अच्छे संबंध थे और यह रिश्ता केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के बाद का नहीं था. उन्होंने कहा कि खुद नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया था कि गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले, जब वह एक सामान्य आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में दिल्ली आते थे, तब अक्सर सुबह की सैर के दौरान उनकी मुलाकात प्रणब मुखर्जी से हो जाती थी. शर्मिष्ठा के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था, 'मैं हमेशा दादा के पैर छूता था. पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति हमेशा गहरा सम्मान रहा.'

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उन्होंने यह भी बताया कि उनकी किताब में शामिल प्रणब मुखर्जी की डायरी के अनुसार, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने आए थे, तब प्रणब मुखर्जी ने लिखा था कि मोदी कांग्रेस और यूपीए सरकार के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं, लेकिन निजी मुलाकातों में हमेशा उनके पैर छूते थे और कहते थे कि ऐसा करके उन्हें खुशी मिलती है.

सर्वदलीय संबंधों और संसद की गरिमा के पक्षधर थे प्रणब मुखर्जी
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता को हमेशा एक 'सहमति बनाने वाले नेता' के रूप में जाना जाता था. उनके संबंध सीपीआई, सीपीएम, भाजपा समेत सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे थे. उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी का स्पष्ट मानना था कि विपक्ष का काम लगातार संसद को बाधित करना नहीं है. संसद में बहस और चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की असली ताकत है. शर्मिष्ठा ने कहा कि आज सरकार और विपक्ष के बीच जिस तरह का संवाद होना चाहिए, उसकी कमी दिखाई देती है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं.</p

सोनिया गांधी को भी दी थी संसद न ठप करने की सलाह
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कांग्रेस विपक्ष में थी, तब भी प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी को सलाह दी थी कि संसद को बाधित नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी का मानना था कि संसद में बहस और चर्चा लगातार चलती रहनी चाहिए. देश और जनता के हित में सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे टकराव के बजाय बीच का रास्ता निकालें और लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करें.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 09:04 AM (IST)
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PM Modi Pranab Mukherjee Sharmistha Mukherjee
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