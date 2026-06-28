हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट

कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट

DGCA) के मुताबिक हादसा गर्ग एविएशन के ट्विन इंजन टेकनाम P2006T विमान (रजिस्ट्रेशन नंबर VT-NBV) के साथ हुआ. विमान में एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और एक कैडेट सवार थे.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 28 Jun 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

Kanpur Airport Incident: कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान एक गंभीर हादसा हो गया. 26 जून की रात नाइट फ्लाइंग ट्रेनिंग के बाद एक प्रशिक्षु पायलट विमान का इंजन पूरी तरह बंद होने से पहले ही नीचे उतर गई.  इसी दौरान वह विमान के चलते प्रोपेलर की चपेट में आ गई और घायल हो गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है. 

DGCA) के मुताबिक हादसा गर्ग एविएशन के ट्विन इंजन टेकनाम P2006T विमान (रजिस्ट्रेशन नंबर VT-NBV) के साथ हुआ. विमान में एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और एक कैडेट सवार थे. नाइट ट्रेनिंग उड़ान पूरी होने के बाद लैंडिंग हुई लेकिन इंजन अभी चालू था. इसी दौरान Trainee पायलट विमान से उतर गई और चलते प्रोपेलर की चपेट में आने से उसकी पीठ में चोट लग गई.

घटना के बाद डीजीसीए ने तुरंत जांच शुरू कर दी है

घटना के बाद DGCA ने तुरंत जांच शुरू कर दी है. जांच पूरी होने तक संबंधित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग ड्यूटी से हटा दिया गया है. जिस विमान में हादसा हुआ उसे भी जांच पूरी होने तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई है. DGCA का कहना है कि पूरे मामले की विस्तार से जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: Kailash Mansarovar Yatra 2026: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना है? भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा?

पायलट को विमान से उतरने की अनुमति कैसे मिली? 

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब विमान का इंजन और प्रोपेलर पूरी तरह बंद नहीं हुए थे, तब Trainee पायलट को विमान से उतरने की अनुमति कैसे मिली? जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या कहीं लापरवाही हुई. DGCA की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे की असली वजह और जिम्मेदारी साफ हो सकेगी.

घायल पायलट का कानपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. अभी तक उसकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अस्पताल की ओर से कोई विस्तृत मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है. वहीं DGCA की जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी के गुमशुदगी पोस्टर पर कांग्रेस बोली- 'पहले PM को ढूंढो, पेपर लीक और राम मंदिर चंदा पर जवाब दो'

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 28 Jun 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Kanpur Uttar Pradesh Kanpur Airport Incident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
इंडिया
नालंदा यूनिवर्सिटी में फिर से शुरू हुई 'शास्त्रार्थ' परंपरा, PM मोदी ने मन की बात में किया जिक्र, जानें क्या कुछ बताया
नालंदा यूनिवर्सिटी में फिर से शुरू हुई 'शास्त्रार्थ' परंपरा, PM मोदी ने मन की बात में किया जिक्र, जानें क्या कुछ बताया
इंडिया
'सबरीमाला में सोना चोरी मामले पर सवाल उठाने वाले अयोध्या पर भी बोलें', केरल के मंत्री मुरलीधरन ने कसा तंज
'सबरीमाला में सोना चोरी मामले पर सवाल उठाने वाले अयोध्या पर भी बोलें', केरल के मंत्री मुरलीधरन ने कसा तंज
इंडिया
2029 में अपने दम पर सरकार बना पाएगी कांग्रेस? प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने दिया जवाब, राहुल गांधी पर क्या कहा?
2029 में अपने दम पर सरकार बना पाएगी कांग्रेस? प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने दिया जवाब, राहुल गांधी पर क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

US Iran War: Hormuz पर ईरान की नई खौफनाक चेतावनी ! | Trump | IRGC | Netanyahu | Latest News
Mann Ki Baat 135th Episode : PM Modi की अपील का देश में दिखा बड़ा असर। War Effect
Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल की सांसद ने प्रधानमंत्री को कहा झूठा तो स्पीकर ने निकाला बाहर, किरेन रिजिजू बोले- 'भारत में तो...'
ब्रिटेन में सांसद ने PM को बोला झूठा तो स्पीकर ने निकाला बाहर, रिजिजू बोले- 'भारत में तो...'
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू की भूख हड़ताल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू की भूख हड़ताल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
साउथ सिनेमा
Maa Inti Bangaaram Day 9 BO: समांथा रुथ प्रभु की 'मां इंटि बंगारम' ने नौवें दिन गाड़े झंडे, कमाया 137 % का प्रॉफिट
समांथा रुथ प्रभु की 'मां इंटि बंगारम' ने नौवें दिन गाड़े झंडे, कमाया 137 % का प्रॉफिट
क्रिकेट
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
इंडिया
'राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाई', विपक्ष का आरोप, BJP का पलटवार- 'इतिहास याद रखेगा कि...'
राजनाथ सिंह पर ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाने का आरोप, BJP बोली- 'इतिहास याद रखेगा...'
ट्रेंडिंग
Video: पहले सेफ्टी फिर रोमांस- सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेकर हनीमून मनाने पहुंचा पति- वीडियो वायरल
पहले सेफ्टी फिर रोमांस- सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेकर हनीमून मनाने पहुंचा पति- वीडियो वायरल
ऑटो
क्या E20 फ्यूल से घट जाता है गाड़ी का माइलेज, इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
क्या E20 फ्यूल से घट जाता है गाड़ी का माइलेज, इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
ABP NEWS
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
Embed widget