कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट

Kanpur Airport Incident: कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान एक गंभीर हादसा हो गया. 26 जून की रात नाइट फ्लाइंग ट्रेनिंग के बाद एक प्रशिक्षु पायलट विमान का इंजन पूरी तरह बंद होने से पहले ही नीचे उतर गई. इसी दौरान वह विमान के चलते प्रोपेलर की चपेट में आ गई और घायल हो गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है.

DGCA) के मुताबिक हादसा गर्ग एविएशन के ट्विन इंजन टेकनाम P2006T विमान (रजिस्ट्रेशन नंबर VT-NBV) के साथ हुआ. विमान में एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और एक कैडेट सवार थे. नाइट ट्रेनिंग उड़ान पूरी होने के बाद लैंडिंग हुई लेकिन इंजन अभी चालू था. इसी दौरान Trainee पायलट विमान से उतर गई और चलते प्रोपेलर की चपेट में आने से उसकी पीठ में चोट लग गई.

घटना के बाद डीजीसीए ने तुरंत जांच शुरू कर दी है

घटना के बाद DGCA ने तुरंत जांच शुरू कर दी है. जांच पूरी होने तक संबंधित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग ड्यूटी से हटा दिया गया है. जिस विमान में हादसा हुआ उसे भी जांच पूरी होने तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई है. DGCA का कहना है कि पूरे मामले की विस्तार से जांच की जा रही है.

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पायलट को विमान से उतरने की अनुमति कैसे मिली?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब विमान का इंजन और प्रोपेलर पूरी तरह बंद नहीं हुए थे, तब Trainee पायलट को विमान से उतरने की अनुमति कैसे मिली? जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या कहीं लापरवाही हुई. DGCA की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे की असली वजह और जिम्मेदारी साफ हो सकेगी.

घायल पायलट का कानपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. अभी तक उसकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अस्पताल की ओर से कोई विस्तृत मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है. वहीं DGCA की जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

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