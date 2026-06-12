अगर आपका 10 लाख का बजट है तो हैचबैक या सेडान में कौन-सा ऑप्शन खरीदना सही? जानिए डिटेल

अगर आप 10 लाख रुपये तक के बजट में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि प्रीमियम हैचबैक खरीदें या कॉम्पैक्ट सेडान खरीदें. दोनों तरह की कारों की अपनी-अपनी खूबियां हैं. एक तरफ हैचबैक शहर में चलाने के लिए आसान होती है, वहीं दूसरी तरफ सेडान ज्यादा कंफर्टेबल और प्रीमियम फील होती है. ऐसे में सही ऑप्शन चुनना आपके यूज पर डिपेंड करता है.

हैचबैक क्यों होती है बेहतर?

प्रीमियम हैचबैक उन लोगों के लिए बेहतर मानी जाती हैं जो ज्यादातर शहर में गाड़ी चलाते हैं. इन कारों की शेप छोटी होती है, इसलिए भीड़भाड़ वाली सड़कों पर इन्हें चलाना आसान रहता है. पार्किंग की जगह कम हो तो भी इन्हें आसानी से पार्क किया जा सकता है. इसके अलावा इनका माइलेज भी आमतौर पर अच्छा होता है और मेंटेनेंस का खर्च भी कम पड़ता है. यही वजह है कि पहली बार कार खरीदने वाले लोग अक्सर हैचबैक को पसंद करते हैं.

सेडान किन लोगों के लिए बेहतर?

दूसरी ओर कॉम्पैक्ट सेडान उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है जो परिवार के साथ लंबी यात्राएं करते हैं या ज्यादा आराम चाहते हैं. सेडान में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए अच्छी जगह मिलती है और इसका अलग बूट स्पेस सामान रखने के लिए ज्यादा सुविधाजनक होता है. अगर परिवार के साथ अक्सर बाहर जाना होता है या ज्यादा सामान लेकर सफर करना पड़ता है तो सेडान ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है.

ड्राइविंग फील की बात करें तो हैचबैक शहर के ट्रैफिक में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होती है. इसकी टर्निंग रेडियस कम होती है, जिससे तंग गलियों और भीड़ वाले इलाकों में गाड़ी घुमाना आसान होता है. वहीं सेडान हाईवे पर ज्यादा स्टेबल महसूस होती है और लंबी दूरी के सफर में बेहतर आराम देती है.

बेहतर माइलेज के चलते फ्यूल खर्च होगा कम

खर्च के मामले में भी हैचबैक थोड़ी आगे रहती है. इसकी सर्विस, टायर और इंश्योरेंस का खर्च आमतौर पर कम होता है. इसके साथ ही बेहतर माइलेज के चलते फ्यूल पर भी कम पैसा खर्च होता है. वहीं सेडान खरीदने और चलाने का खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन बदले में आपको ज्यादा प्रीमियम फील और बेहतर आराम मिलता है.

अगर आपके परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं और कार का इस्तेमाल मुख्य रूप से शहर में ऑफिस, बाजार या रोजाना के कामों के लिए होगा तो प्रीमियम हैचबैक ज्यादा समझदारी भरा विकल्प हो सकता है. लेकिन अगर आप अक्सर हाईवे पर यात्रा करते हैं, परिवार के साथ घूमने जाते हैं और ज्यादा आराम चाहते हैं तो कॉम्पैक्ट सेडान बेहतर साबित हो सकती है.

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