हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअगर आपका 10 लाख का बजट है तो हैचबैक या सेडान में कौन-सा ऑप्शन खरीदना सही? जानिए डिटेल

अगर आपका 10 लाख का बजट है तो हैचबैक या सेडान में कौन-सा ऑप्शन खरीदना सही? जानिए डिटेल

Hatchback and Sedan: एक तरफ हैचबैक शहर में चलाने के लिए आसान होती है, वहीं दूसरी तरफ सेडान ज्यादा कंफर्टेबल और प्रीमियम फील होती है. ऐसे में सही ऑप्शन चुनना आपके यूज पर डिपेंड करता है.

By : क़मरजहां | Updated at : 12 Jun 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप 10 लाख रुपये तक के बजट में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि प्रीमियम हैचबैक खरीदें या कॉम्पैक्ट सेडान खरीदें. दोनों तरह की कारों की अपनी-अपनी खूबियां हैं. एक तरफ हैचबैक शहर में चलाने के लिए आसान होती है, वहीं दूसरी तरफ सेडान ज्यादा कंफर्टेबल और प्रीमियम फील होती है. ऐसे में सही ऑप्शन चुनना आपके यूज पर डिपेंड करता है. 

हैचबैक क्यों होती है बेहतर?

प्रीमियम हैचबैक उन लोगों के लिए बेहतर मानी जाती हैं जो ज्यादातर शहर में गाड़ी चलाते हैं. इन कारों की शेप छोटी होती है, इसलिए भीड़भाड़ वाली सड़कों पर इन्हें चलाना आसान रहता है. पार्किंग की जगह कम हो तो भी इन्हें आसानी से पार्क किया जा सकता है. इसके अलावा इनका माइलेज भी आमतौर पर अच्छा होता है और मेंटेनेंस का खर्च भी कम पड़ता है. यही वजह है कि पहली बार कार खरीदने वाले लोग अक्सर हैचबैक को पसंद करते हैं.

सेडान किन लोगों के लिए बेहतर?

दूसरी ओर कॉम्पैक्ट सेडान उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है जो परिवार के साथ लंबी यात्राएं करते हैं या ज्यादा आराम चाहते हैं. सेडान में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए अच्छी जगह मिलती है और इसका अलग बूट स्पेस सामान रखने के लिए ज्यादा सुविधाजनक होता है. अगर परिवार के साथ अक्सर बाहर जाना होता है या ज्यादा सामान लेकर सफर करना पड़ता है तो सेडान ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है.

ड्राइविंग फील की बात करें तो हैचबैक शहर के ट्रैफिक में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होती है. इसकी टर्निंग रेडियस कम होती है, जिससे तंग गलियों और भीड़ वाले इलाकों में गाड़ी घुमाना आसान होता है. वहीं सेडान हाईवे पर ज्यादा स्टेबल महसूस होती है और लंबी दूरी के सफर में बेहतर आराम देती है.

बेहतर माइलेज के चलते फ्यूल खर्च होगा कम 

खर्च के मामले में भी हैचबैक थोड़ी आगे रहती है. इसकी सर्विस, टायर और इंश्योरेंस का खर्च आमतौर पर कम होता है. इसके साथ ही बेहतर माइलेज के चलते फ्यूल पर भी कम पैसा खर्च होता है. वहीं सेडान खरीदने और चलाने का खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन बदले में आपको ज्यादा प्रीमियम फील और बेहतर आराम मिलता है.

अगर आपके परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं और कार का इस्तेमाल मुख्य रूप से शहर में ऑफिस, बाजार या रोजाना के कामों के लिए होगा तो प्रीमियम हैचबैक ज्यादा समझदारी भरा विकल्प हो सकता है. लेकिन अगर आप अक्सर हाईवे पर यात्रा करते हैं, परिवार के साथ घूमने जाते हैं और ज्यादा आराम चाहते हैं तो कॉम्पैक्ट सेडान बेहतर साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें:-

नए डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ Hyundai पेश करने जा रही नई i20, लीक हुई फोटो 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 12 Jun 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Sedan Hatchback Auto News Car News Hatchback And Sedan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अगर आपका 10 लाख का बजट है तो हैचबैक या सेडान में कौन-सा ऑप्शन खरीदना सही? जानिए डिटेल
अगर आपका 10 लाख का बजट है तो हैचबैक या सेडान में कौन-सा ऑप्शन खरीदना सही? जानिए डिटेल
ऑटो
Global NCAP में Sonet को मिली 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग, जानिए क्यों नहीं कर पाई अच्छा परफॉर्म?
Global NCAP में Sonet को मिली 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग, जानिए क्यों नहीं कर पाई अच्छा परफॉर्म?
ऑटो
लॉन्च से पहले नए अंदाज में दिखी नई Mahindra Scorpio N, शानदार फीचर्स के साथ मिलेगा बहुत कुछ
लॉन्च से पहले नए अंदाज में दिखी नई Mahindra Scorpio N, शानदार फीचर्स के साथ मिलेगा बहुत कुछ
ऑटो
अर्टिगा और इनोवा की बढ़ी टेंशन, इस 7 सीटर गाड़ी ने मचाया धमाल, फीचर्स और माइलेज हैं कमाल
अर्टिगा और इनोवा की बढ़ी टेंशन, इस 7 सीटर गाड़ी ने मचाया धमाल, फीचर्स और माइलेज हैं कमाल
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के बागियों का क्या होगा? महुआ मोइत्रा ने बताया 91वां संविधान संशोधन का नियम, बोलीं - 'सभी 19 गद्दारों को...'
TMC के बागियों का क्या होगा? महुआ मोइत्रा ने बताया 91वां संविधान संशोधन का नियम, बोलीं - 'सभी 19 गद्दारों को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, मतदाता सूची पर उठे गंभीर सवाल
यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, मतदाता सूची पर उठे गंभीर सवाल
इंडिया
मां पर पिता के मर्डर का आरोप... तो क्या बेटे को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी? SC का बड़ा आदेश
मां पर पिता के मर्डर का आरोप... तो क्या बेटे को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी? SC का बड़ा आदेश
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Final BO: ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
Home Tips
Fridge Storage Tips : फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती
फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
ABP NEWS
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
ABP NEWS
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Embed widget