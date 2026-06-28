वेस्टर्न कपड़े नहीं बल्कि सूट सलवार पहन इस महिला ने दौड़ाई Porsche, जानिए गाड़ी की खासियत

आमतौर पर लोग स्पोर्ट्स कारों को मॉडर्न लाइफस्टाइल और वेस्टर्न पहनावे से जोड़ते हैं, लेकिन हाल ही में एक महिला को सूट सलवार पहने हुए पोर्शे कार चलाते हुए देखा गया. इसको लेकर एक वीडियो सामने आई, जिसमें गाड़ी चला रही लड़की का नाम निक्की दहिया है. निक्की ने Porsche 718 Boxster स्पोर्ट्स कार को सूट-सलवार पहनकर ड्राइव किया. निक्की पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कार चलाती दिखाई दीं. वीडियो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गई.

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया यूजर्स के तरह-तरह के रिएक्शन्स सामने आने लगें. कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय पहनावे में भी लग्जरी कार चलाना उतना ही शानदार लगता है, जितना किसी मॉडर्न आउटफिट में लगता है. कुछ यूजर्स ने निक्की को 'देसी बैडी' कहकर उनकी तारीफ की, जबकि कई लोगों ने कहा कि यह वीडियो इस बात का उदाहरण है कि कॉन्फिडेंस और स्टाइल का कपड़ों से कोई संबंध नहीं होता. लोगों का मानना है कि किसी भी शख्स की पहचान उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसकी पर्सनेलिटी और कॉन्फिडेंस से होती है.

कितनी है इस गाड़ी की कीमत?

जिस कार को निक्की ने चलाया, वह Porsche 718 Boxster है. यह जर्मनी की कंपनी Porsche की एक कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार है. भारत में इस कार को साल 2017 में लॉन्च किया गया था. उस समय इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 81 लाख रुपये से ज्यादा थी. कार में 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 298 बीएचपी की पावर और 380 एनएम का टॉर्क पैदा करता है.

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दमदार इंजन की वजह से यह कार महज 4.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड करीब 275 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है. कार में 7-स्पीड PDK ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो स्मूद और तेज गियर शिफ्टिंग के लिए जाना जाता है.

काफी पॉपुलर है यह कार

Porsche ने 2024 में भारत में 718 Boxster की बिक्री बंद कर दी थी, लेकिन यह कार आज भी स्पोर्ट्स कार पसंद करने वालों के बीच काफी पॉपुलर है. इसके शानदार डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स इसे खास बनाते हैं. यही वजह है कि जब भी यह कार किसी वीडियो या तस्वीर में नजर आती है, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है. जहां एक तरफ करोड़ों रुपये की स्पोर्ट्स कार है, वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह भारतीय पहनावा वीडियो में दिखाई देता है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ की जा रही है.

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