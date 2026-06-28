एयर-कूल्ड या लिक्विड-कूल्ड? नई बाइक खरीदने से पहले जान लें कौन है बेहतर

Air Cooled vs Liquid Cooled Motorcycle Engines: अगर आप भी बाइक चलाने के शौक़ीन हैं या भविष्य में नई बाइक खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले बाइक से जुडी सभी जानकारी को जान लें. जब भी हम कोई नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन बनाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसके लुक, माइलेज, कीमत या सीसी पर ही रहता है. लेकिन हम एक बेहद जरूरी चीज को देखना भूल जाते हैं और वह है इंजन का कूलिंग सिस्टम.

बाइक का इंजन ईंधन जलाकर चलता है. जिससे उसमें भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है. अगर इस हीट को सही समय पर कंट्रोल न किया जाए तो इंजन की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों खराब हो सकती हैं. भारतीय बाजार में मुख्य रूप से दो तरह के इंजन आते हैं एयर-कूल्ड और लिक्विड-कूल्ड. तो आज चलिए जानतें दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं.

क्या है एयर कूल्ड इंजन?

बात करें अगर एयर-कूल्ड टेक्नोलॉजी की तो यह नेचुरल हवा से इंजन को ठंडा करता है. इस तरह के इंजनों के बाहर धातु की पतली-पतली पत्तियां बनी होती हैं. जिन्हें कूलिंग फिन्स कहा जाता है. जब बाइक आगे बढ़ती है तो सामने से आने वाली हवा इन फिन्स से टकराती है और इंजन की गर्मी को अपने साथ उड़ा ले जाती है.

देश की सबसे पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स जैसे हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन या बजाज प्लेटिना में यही सिस्टम मिलता है. यह डिजाइन में बहुत सिंपल होता है इसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं होते जिससे गाड़ी का वजन कम रहता है और इसका मेंटेनेंस खर्च भी लगभग ना के बराबर होता है.

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क्या है लिक्विड-कूल्ड इंजन?

जबकि बात करें लिक्विड-कूल्ड टेक्नोलॉजी की तो यह एक एडवांस और सटीक फॉर्मूले पर काम करती है. इसमें इंजन को ठंडा रखने के लिए कार की तरह ही एक खास लिक्विड यानी कूलेंट और एक रेडिएटर फैन का इस्तेमाल किया जाता है. कूलेंट इंजन के अंदर बनी नालियों से गुजरते हुए उसकी सारी गर्मी सोख लेता है और फिर सामने लगे रेडिएटर में आकर हवा और पंखे की मदद से ठंडा हो जाता है.

बता दें कि, केटीएम ड्यूक 390 या यामाहा आर15 जैसी परफॉर्मेंस बाइक्स में यह तकनीक मिलती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बम्पर-टू-बम्पर ट्रैफिक और भीषण गर्मी में भी इंजन के तापमान को बिल्कुल स्थिर बनाए रखता है.

आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सा है बेस्ट?

अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आपको कौन सी बाइक चुननी चाहिए? इसका फैसला पूरी तरह आपके बजट और राइडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है. अगर आपका डेली रनिंग का काम शहर के अंदर कम दूरी तय करना है. आप एक बजट-फ्रेंडली बाइक चाहते हैं जिसका मेंटेनेंस बिल्कुल सस्ता हो तो एयर-कूल्ड इंजन आपके लिए एकदम परफेक्ट है.

लेकिन अगर आप अक्सर लंबे सफर या हाईवे टूरिंग पर जाते हैं, आपको तेज रफ्तार का शौक है, या आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां भारी ट्रैफिक जाम और भयंकर गर्मी पड़ती है, तो लिक्विड-कूल्ड इंजन वाली बाइक ही आपके लिए सबसे बेस्ट और टिकाऊ ऑप्शन साबित होगी.

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