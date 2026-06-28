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हिंदी न्यूज़ऑटोएयर-कूल्ड या लिक्विड-कूल्ड? नई बाइक खरीदने से पहले जान लें कौन है बेहतर

एयर-कूल्ड या लिक्विड-कूल्ड? नई बाइक खरीदने से पहले जान लें कौन है बेहतर

Air Cooled vs Liquid Cooled Motorcycle Engines: एयर-कूल्ड या लिक्विड-कूल्ड? नई बाइक खरीदने से पहले जान लें दोनों इंजनों का असली फर्क.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 02:52 PM (IST)
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Air Cooled vs Liquid Cooled Motorcycle Engines: अगर आप भी बाइक चलाने के शौक़ीन हैं या भविष्य में नई बाइक खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले बाइक से जुडी सभी जानकारी को जान लें. जब भी हम कोई नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन बनाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसके लुक, माइलेज, कीमत या सीसी पर ही रहता है. लेकिन हम एक बेहद जरूरी चीज को देखना भूल जाते हैं और वह है इंजन का कूलिंग सिस्टम. 

बाइक का इंजन ईंधन जलाकर चलता है. जिससे उसमें भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है. अगर इस हीट को सही समय पर कंट्रोल न किया जाए तो इंजन की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों खराब हो सकती हैं. भारतीय बाजार में मुख्य रूप से दो तरह के इंजन आते हैं एयर-कूल्ड और लिक्विड-कूल्ड. तो आज चलिए जानतें दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं.

क्या है एयर कूल्ड इंजन?

बात करें अगर एयर-कूल्ड टेक्नोलॉजी की तो यह नेचुरल हवा से इंजन को ठंडा करता है. इस तरह के इंजनों के बाहर धातु की पतली-पतली पत्तियां बनी होती हैं. जिन्हें कूलिंग फिन्स कहा जाता है. जब बाइक आगे बढ़ती है तो सामने से आने वाली हवा इन फिन्स से टकराती है और इंजन की गर्मी को अपने साथ उड़ा ले जाती है. 

देश की सबसे पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स जैसे हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन या बजाज प्लेटिना में यही सिस्टम मिलता है. यह डिजाइन में बहुत सिंपल होता है इसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं होते जिससे गाड़ी का वजन कम रहता है और इसका मेंटेनेंस खर्च भी लगभग ना के बराबर होता है.

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क्या है लिक्विड-कूल्ड इंजन?

जबकि बात करें लिक्विड-कूल्ड टेक्नोलॉजी की तो यह एक एडवांस और सटीक फॉर्मूले पर काम करती है. इसमें इंजन को ठंडा रखने के लिए कार की तरह ही एक खास लिक्विड यानी कूलेंट और एक रेडिएटर फैन का इस्तेमाल किया जाता है. कूलेंट इंजन के अंदर बनी नालियों से गुजरते हुए उसकी सारी गर्मी सोख लेता है और फिर सामने लगे रेडिएटर में आकर हवा और पंखे की मदद से ठंडा हो जाता है. 

बता दें कि, केटीएम ड्यूक 390 या यामाहा आर15 जैसी परफॉर्मेंस बाइक्स में यह तकनीक मिलती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बम्पर-टू-बम्पर ट्रैफिक और भीषण गर्मी में भी इंजन के तापमान को बिल्कुल स्थिर बनाए रखता है.

आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सा है बेस्ट?

अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आपको कौन सी बाइक चुननी चाहिए? इसका फैसला पूरी तरह आपके बजट और राइडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है. अगर आपका डेली रनिंग का काम शहर के अंदर कम दूरी तय करना है. आप एक बजट-फ्रेंडली बाइक चाहते हैं जिसका मेंटेनेंस बिल्कुल सस्ता हो तो एयर-कूल्ड इंजन आपके लिए एकदम परफेक्ट है. 

लेकिन अगर आप अक्सर लंबे सफर या हाईवे टूरिंग पर जाते हैं, आपको तेज रफ्तार का शौक है, या आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां भारी ट्रैफिक जाम और भयंकर गर्मी पड़ती है, तो लिक्विड-कूल्ड इंजन वाली बाइक ही आपके लिए सबसे बेस्ट और टिकाऊ ऑप्शन साबित होगी.

यह भी पढ़ें: क्या E20 फ्यूल से घट जाता है गाड़ी का माइलेज, इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 Jun 2026 02:52 PM (IST)
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Air Cooled Vs Liquid Cooled Motorcycle Engines Best Engine Cooling System For Indian Roads KTM Yamaha Liquid Cooled Bikes India Pros And Cons Of Air Cooled Commuter Bikes
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