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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू की भूख हड़ताल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू की भूख हड़ताल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपक ने बताया कि सोनम वांगचुक ने छात्रों को न्याय दिलाने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 28 Jun 2026 03:35 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर पेपर लीक और छात्रों से जुड़े अन्य मसलों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन जारी है. इसी बीच जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार (28 जून) को जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. यह जानकारी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है.

अभिजीत दीपक ने एक्स पर लिखा, ''सोनम वांगचुक ने छात्रों को न्याय दिलाने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है.''

विरोध स्थल पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी हुए इकट्ठा

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने NEET समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जब अपना अनशन शुरू किया, तो विरोध स्थल पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी भी इकट्ठा हो गए. इनमें ज्यादातर छात्र और युवा शामिल थे. कुछ किसान नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए. अनशन की शुरुआत दो मिनट के मौन के साथ हुई.

भूख हड़ताल से पहले राजघाट भी गए वांगचुक और दीपके

भूख हड़ताल शुरू करने से पहले, वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी गए. बता दें कि सीजेपी 20 जून से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसमें एग्जाम सिस्म में कथित खामियों के लिए जवाबदेही और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है.

छात्रों, किसानों और अन्य संगठनों से आंदोलन में शामिल होने की अपील

सभा को संबोधित करते हुए आयोजकों ने कहा कि इस आंदोलन का मकसद देश की परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता का भरोसा बहाल करना है. दीपके ने देश भर के छात्रों, किसानों और सामाजिक संगठनों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है. उनका मानना है कि यह मसला किसी एक एग्जाम से कहीं आगे का है.

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Published at : 28 Jun 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk DELHI NEWS Abhijeet Dipke
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