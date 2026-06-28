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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या E20 फ्यूल से घट जाता है गाड़ी का माइलेज, इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

क्या E20 फ्यूल से घट जाता है गाड़ी का माइलेज, इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Does E20 Fuel Reduce Mileage: क्या E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलवाने से आपकी कार या बाइक का माइलेज सच में कम हो जाता है? जानिए इसके पीछे का असली वैज्ञानिक सच और एक्सपर्ट्स की राय.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 01:50 PM (IST)
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Does E20 Fuel Reduce Mileage: भारत में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है. मेट्रो सिटी में तो सरकार प्रदुषण को कम करने के लिए कई तरीके अपना रही है. जबकि अब गवर्नमेंट ने प्रदुषण को कम करने के और साथ कच्चे तेल के आयात को घटाने के लिए पेट्रोल पंपों पर E20 फ्यूल (20% इथेनॉल और को तेजी से रोलआउट कर रही है. आज के समय में सड़कों पर दौड़ने वाली ज्यादातर नई गाड़ियां इसी फ्यूल के हिसाब से बनाई जा रही हैं. 

लेकिन अब पिछले समय से लोगों बीच एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है. क्या इस नए पेट्रोल से उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है? बहुत से लोग सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं कि E20 आने के बाद से गाड़ी पहले जितना एवरेज नहीं दे रही. तो चलिए जानतें है कि इस पर ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स की क्या राय है.

क्यों कम हो जा रहा है माइलेज? 

बता दें कि, E20 फ्यूल को लेकर ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट्स का मानना है कि, यह कोई अफवाह नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सच है कि E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने से गाड़ी के माइलेज में थोड़ी गिरावट आती है. इसके पीछे का मुख्य कारण इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी है. साधारण शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल में लगभग 33% कम एनर्जी होती है. 

इसका मतलब यह है कि जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है तो उस पूरे फ्यूल की कुल ऊर्जा क्षमता थोड़ी कम हो जाती है. इंजन को उतनी ही ताकत पैदा करने के लिए ज्यादा मात्रा में फ्यूल जलाना पड़ता है. जिससे माइलेज पर सीधा असर दिखता है. 

यह भी पढ़ें: लॉन्च से पहले Tata Sierra EV ने 50 डिग्री में पार किया दुनिया का सबसे मुश्किल रास्ता, जानें खासियत

कितना परसेंट गिरता है गाड़ी का एवरेज?

E20 फ्यूल को लेकर कई विभिन्न ऑटोमोटिव रिसर्च संस्थाओं और एक्सपर्ट्स के टेस्ट डेटा के अनुसार, E20 फ्यूल का उपयोग करने पर गाड़ियों के माइलेज में लगभग 6% से 10% तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है. उदाहरण के लिए,अगर आपकी कार पहले नॉर्मल पेट्रोल पर 20 km/l का माइलेज देती थी. 

तो E20 फ्यूल पर वह घटकर लगभग 18 से 18.5 किमी/लीटर के आसपास आ सकता है. हालांकि, यह अंतर इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी का इंजन नया है या पुराना, और आपकी ड्राइविंग स्टाइल कैसी है.

पुरानी और नई गाड़ियों पर इसका क्या है?

जबकि अब बात करें अगर पुरानी और नई गाड़ियों पर E20 फ्यूल के असर की तो साल 2023-24 के बाद आने वाली लगभग सभी नई कारें और बाइक्स E20 कंप्लायंट इंजनों के साथ आ रही हैं. इनके इंजन मटेरियल और कंप्यूटर को इस तरह ट्यून किया गया है कि माइलेज में मामूली गिरावट के अलावा कोई नुकसान नहीं होता. 

लेकिन अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है, तो उसमें E20 फ्यूल डालने से न सिर्फ माइलेज ज्यादा गिरेगा. बल्कि लंबे समय में उसके रबर पाइप्स, फ्यूल पंप और इंजन के पार्ट्स को भी नुकसान पहुंच सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 Jun 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Does E20 Fuel Reduce Car Mileage Ethanol Blended Petrol Mileage Drop Percentage E20 Fuel Compatibility For Old Cars Why Ethanol Petrol Gives Less Average
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