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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पहले सेफ्टी फिर रोमांस- सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेकर हनीमून मनाने पहुंचा पति- वीडियो वायरल

Video: पहले सेफ्टी फिर रोमांस- सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेकर हनीमून मनाने पहुंचा पति- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स खूबसूरत वादियों में अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक पोज मारता दिखाई दे रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jun 2026 02:55 PM (IST)
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सोनम रघुवंशी, मुस्कान, सिया और निकिता सिंघानिया. ये चार उन महिलाओं के नाम हैं जिनकी वजह से पूरे मर्द समाज में डर का माहौल है. शादीशुदा रात को सो नहीं पा रहे हैं और कुंवारों को अब ब्याह करने में डर लगने लगा है. ऐसे में नए नवेले मर्द जो हाल ही में दूल्हा बने हैं उनके पास अब केवल एक ही ऑप्शन बचा है जिससे वो अपनी जान की सुरक्षा कर सकते हैं और वो है बॉडीगार्ड. जी हां, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर बॉडीगार्ड्स को भी साथ ले गया है. ये मजेदार वीडियो देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी.

बॉडीगार्ड्स लेकर हनीमून पर पहुंचा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स खूबसूरत वादियों में अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक पोज मारता दिखाई दे रहा है लेकिन हैरानी की बात ये है कि कपल वहां अकेला नहीं है, बल्कि उनके आसपास बॉडीगार्ड खड़े दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथ में हथियार हैं. बताया जा रहा है कि ये पति हाल ही के महीनों में हुए हादसों को लेकर इतना डरा हुआ है कि हनीमून पर अपनी पत्नी के साथ साथ बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप लेकर पहुंच गया है. हालांकि बताया जा रहा है कि ये रील केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है लेकिन वीडियो आज के ताजा हाल और पतियों की सुरक्षा पर बराबर रोशनी डाल रहा है.

 
 
 
 
 
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बेफिक्र होकर वादियों में दिए रोमांटिक पोज

वीडियो में पोज देते हुए शख्स के चेहरे पर अजीब सा डर देखा जा सकता है लेकिन जब वो बॉडीगार्ड्स को देखता है तो उसे सुकून आता है और फिर वो पत्नी के साथ पोज देने में व्यस्त हो जाता है. वीडियो मजेदार होने के साथ साथ आज की सच्चाई को भी बयां कर रहा है कि कैसे मुस्कान, सोनम जैसी महिलाओं के लिए उनके पति की जान की कीमत कुछ नहीं है. वीडियो को लेकर अब यूजर्स भी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

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यूजर्स बोले- रोमांस होता रहेगा, सुरक्षा सबसे पहले है

वीडियो को dontwaityz नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....भाई को रोमांस से ज्यादा अपनी जान की परवाह है. एक और यूजर ने लिखा...रोमांस तो होता रहेगा, पहले अपनी सुरक्षा जरूरी है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये बढ़िया था गुरु.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 02:55 PM (IST)
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