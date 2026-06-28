ब्रिटेन में सांसद ने PM को बोला झूठा तो स्पीकर ने निकाला बाहर, रिजिजू बोले- 'भारत में तो...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल की सांसद ने प्रधानमंत्री को कहा झूठा तो स्पीकर ने निकाला बाहर, किरेन रिजिजू बोले- 'भारत में तो...'

ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल की सांसद ने प्रधानमंत्री को कहा झूठा तो स्पीकर ने निकाला बाहर, किरेन रिजिजू बोले- 'भारत में तो...'

मोदी सरकार में मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि हमें भी ब्रिटिश-वेस्टमिंस्टर संसदीय लोकतंत्र मॉडल को अपनाना चाहिए. भारत में तो PM को कायर, सरेंडर न जाने क्या-क्या बोल दिया जाता है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू एक बार फिर विपक्ष पर हमलावर हैं. हालांकि उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए पीएम पद की गरिमा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने ब्रिटेन की संसद का एक वीडियो शेयर करते हुए भारत में भी उसी तरह का मॉडल अपनाने की मांग की है. 

किरेन रिजिजू ने रविवार (28 जून) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि हमें भी ब्रिटिश-वेस्टमिंस्टर संसदीय लोकतंत्र मॉडल को अपनाना चाहिए. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पाकिस्तानी मूल की महिला जो ब्रिटिश सांसद है उनके द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर उन्हें (जारा सुल्ताना) को संसद से बाहर जाने को बोल दिया.

कैबिनेट मंत्री ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत में तो PM को कायर, सरेंडर, आतंकवादी, चोर, गली के सड़क छाप कुत्ते और न जाने क्या-क्या कह देते हैं, तब भी किसी पर कोई कार्यवाही नहीं होती. उन्होंने आगे बताया कि अंग्रेजों ने तो अपने प्रधानमंत्री को केवल 'झूठा’ कहने पर ही पाकिस्तानी मूल की जारा सुल्ताना को संसद से बाहर फिंकवा दिया.

जारा सुल्ताना के साथ सांसद ली एंडरसन भी हुए बाहर

पाकिस्तानी मूल की सांसद जारा सुल्ताना को ब्रिटिश संसद के स्पीकर लिंडसे होयेल ने संसद से बाहर कर दिया. बता दें कि जारा साल 2022 के बाद संसद से बाहर निकाले जाने वाली पहली सांसद हैं. जारा सुल्ताना के साथ ही सांसद ली एंडरसन को भी संसद से बाहर कर दिया गया. 

ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कहा था झूठा

पाकिस्तानी मूल की सुल्ताना ने पीटर मंडेलसन केस को लेकर संसद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को झूठा बताते हुए कहा था कि उन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है. सुल्ताना ने जब असंसदीय शब्दों को वापस लेने से मना किया तो स्पीकर ने न सिर्फ उन्हें फटकार लगाई बल्कि संसद से बाहर कर दिया.

ये भी पढ़ें 

नहीं रहे रूस के पूर्व उप-प्रधानमंत्री सर्गेई इवानोव, कभी पुतिन के सबसे मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में उभरा था नाम

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Pakistan PM Modi KIren Rijiju Zarah Sultana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल की सांसद ने प्रधानमंत्री को कहा झूठा तो स्पीकर ने निकाला बाहर, किरेन रिजिजू बोले- 'भारत में तो...'
ब्रिटेन में सांसद ने PM को बोला झूठा तो स्पीकर ने निकाला बाहर, रिजिजू बोले- 'भारत में तो...'
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर किया अटैक तो तेहरान ने जारी किया बयान, कहा- US के बर्बर हमले UN चार्टर का उल्लंघन
अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर किया अटैक तो तेहरान ने जारी किया बयान, कहा- US के बर्बर हमले UN चार्टर का उल्लंघन
विश्व
पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी भी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
पुतिन के ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
विश्व
पाकिस्तान के कराची में बड़ा अटैक, सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर जमात-उल-अहरार ने बोला धावा, 4 जवानों की मौत, 6 विद्रोही मारे गए
कराची में बड़ा अटैक, सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर जमात-उल-अहरार ने बोला धावा, 4 जवानों की मौत, 6 विद्रोही मारे गए
Advertisement

वीडियोज

US Iran War: Hormuz पर ईरान की नई खौफनाक चेतावनी ! | Trump | IRGC | Netanyahu | Latest News
Mann Ki Baat 135th Episode : PM Modi की अपील का देश में दिखा बड़ा असर। War Effect
Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के गुमशुदगी पोस्टर पर कांग्रेस बोली- 'पहले PM को ढूंढो, पेपर लीक और राम मंदिर चंदा पर जवाब दो'
राहुल गांधी के गुमशुदगी पोस्टर पर बोली कांग्रेस- पहले PM को ढूंढो, पेपर लीक और राम मंदिर चंदा पर जवाब दो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राम लला के दर्शन कर लीजिए सद्बुद्धि आ जाएगी...', सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर तंज
'राम लला के दर्शन कर लीजिए सद्बुद्धि आ जाएगी...', सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर तंज
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
साउथ सिनेमा
Maa Inti Bangaaram Day 9 BO: समांथा रुथ प्रभु की 'मां इंटि बंगारम' ने नौवें दिन गाड़े झंडे, कमाया 137 % का प्रॉफिट
समांथा रुथ प्रभु की 'मां इंटि बंगारम' ने नौवें दिन गाड़े झंडे, कमाया 137 % का प्रॉफिट
क्रिकेट
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
इंडिया
'राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाई', विपक्ष का आरोप, BJP का पलटवार- 'इतिहास याद रखेगा कि...'
राजनाथ सिंह पर ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाने का आरोप, BJP बोली- 'इतिहास याद रखेगा...'
हेल्थ
Breast Size: बड़े ब्रेस्ट साइज से बीमारी का खतरा कितना सच? जानें महिलाओं को होने वाली असली दिक्कतें
बड़े ब्रेस्ट साइज से बीमारी का खतरा कितना सच? जानें महिलाओं को होने वाली असली दिक्कतें
शिक्षा
CBSE Result Update: सीबीएसई 12वीं री-इवैल्यूएशन रिजल्ट में देरी, नतीजों के इंतजार में अभी भी 13% छात्र
सीबीएसई 12वीं री-इवैल्यूएशन रिजल्ट में देरी, नतीजों के इंतजार में अभी भी 13% छात्र
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
ABP NEWS
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
Embed widget