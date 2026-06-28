ब्रिटेन में सांसद ने PM को बोला झूठा तो स्पीकर ने निकाला बाहर, रिजिजू बोले- 'भारत में तो...'

मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू एक बार फिर विपक्ष पर हमलावर हैं. हालांकि उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए पीएम पद की गरिमा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने ब्रिटेन की संसद का एक वीडियो शेयर करते हुए भारत में भी उसी तरह का मॉडल अपनाने की मांग की है.

किरेन रिजिजू ने रविवार (28 जून) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि हमें भी ब्रिटिश-वेस्टमिंस्टर संसदीय लोकतंत्र मॉडल को अपनाना चाहिए. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पाकिस्तानी मूल की महिला जो ब्रिटिश सांसद है उनके द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर उन्हें (जारा सुल्ताना) को संसद से बाहर जाने को बोल दिया.

कैबिनेट मंत्री ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत में तो PM को कायर, सरेंडर, आतंकवादी, चोर, गली के सड़क छाप कुत्ते और न जाने क्या-क्या कह देते हैं, तब भी किसी पर कोई कार्यवाही नहीं होती. उन्होंने आगे बताया कि अंग्रेजों ने तो अपने प्रधानमंत्री को केवल 'झूठा’ कहने पर ही पाकिस्तानी मूल की जारा सुल्ताना को संसद से बाहर फिंकवा दिया.

जारा सुल्ताना के साथ सांसद ली एंडरसन भी हुए बाहर

पाकिस्तानी मूल की सांसद जारा सुल्ताना को ब्रिटिश संसद के स्पीकर लिंडसे होयेल ने संसद से बाहर कर दिया. बता दें कि जारा साल 2022 के बाद संसद से बाहर निकाले जाने वाली पहली सांसद हैं. जारा सुल्ताना के साथ ही सांसद ली एंडरसन को भी संसद से बाहर कर दिया गया.

We are supposed to be following the British - Westminster Parliamentary Democracy Model..



भारत में तो PM को 'कायर, सरेंडर, आतंकवादी, चोर, गली के सड़क छाप कुत्ते, न जाने क्या क्या कह देते हैं, तब भी किसी पर कोई कार्यवाही नहीं होती।



अंग्रेजो ने तो अपने प्रधानमंत्री को केवल 'झूठा’… pic.twitter.com/k3GI6hqJMC — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 28, 2026

ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कहा था झूठा

पाकिस्तानी मूल की सुल्ताना ने पीटर मंडेलसन केस को लेकर संसद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को झूठा बताते हुए कहा था कि उन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है. सुल्ताना ने जब असंसदीय शब्दों को वापस लेने से मना किया तो स्पीकर ने न सिर्फ उन्हें फटकार लगाई बल्कि संसद से बाहर कर दिया.

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