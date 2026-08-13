मानसून के बाद महंगी होने जा रहीं ये कारें, आज ही पकड़ें शोरूम की राह

Car Price Hike August 2026: अगर आप मानसून के बाद नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. बता दें कि देश की कई बड़ी कार कंपनियां अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपनी पसंदीदा कार नहीं खरीदी है, तो जल्दी शोरूम पहुंचना समझदारी होगी, वरना बाद में आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं.

मारुति सुजुकी की गाड़ियां होंगी 30 हजार तक महंगी

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने भी कीमतें बढ़ाने का फैसला ले लिया है. कंपनी ने उत्पादन लागत में लगातार बढ़ोतरी और बढ़ती कीमतों के कारण अगस्त 2026 से अपने वाहनों के दाम 30 हजार रुपये तक बढ़ाने का फैसला लिया है. कंपनी का कहना है कि यह कदम उनको लेना जरूरी था क्योंकि उनको अपने कारोबार को स्थिर रखना था. इन सारी बातों के अलावा एक और बात गौर करने वाली है कि इससे पहले अप्रैल 2025 में भी मारुति सुजुकी ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाई थीं, उस दौरान कुछ खास मॉडलों की कीमतों में 62 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी. यानी मारुति लगातार अपने ग्राहकों पर बढ़ती लागत का बोझ डाल रही है. क्योंकि मारुति सुजुकी देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कंपनी है, इसलिए इस बढ़ोतरी का असर लाखों खरीदारों पर पड़ेगा.

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हुंडई और महिंद्रा भी बढ़ा रहे अपनी कारों के दाम

सिर्फ मारुति ही नहीं, बल्कि हुंडई और महिंद्रा जैसी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने जा रही हैं. हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी क्रेटा से लेकर i20 तक की गाड़ियों की कीमतों में अधिकतम 12,800 रुपये तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. कंपनी ने पहले ही शेयर बाजार को जानकारी दे दी थी कि कीमतों में करीब 1 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता है, और अब यह आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है. वहीं दूसरी तरफ, महिंद्रा ने भी अपनी कई SUV की कीमतों को 2.5 फीसदी तक बढ़ाया है, और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि ट्रैक्टरों के दाम भी बढ़ाए गए हैं.

क्यों बढ़ रही हैं कारों की कीमतें? जानें असली वजह

इस जानकारी के बाद हर किसी के दिमाग में सवाल उठना जायज है कि आखिर कार कंपनियां बार-बार अपनी कीमत क्यों बढ़ा रही हैं. आखिर क्या वजह है कि देश की ऑटो इंडस्ट्री पर इतना बदलाव देखने को मिल रहा है. तो इसके जवाब में आपको बता दें कि इसकी मुख्य वजह कमोडिटी यानी कच्चे माल की लगातार बढ़ती लागत है. इसके अलावा, सितंबर 2025 में हुए GST रिफॉर्म के बाद गाड़ियों की मांग तो बढ़ी थी, लेकिन इंडस्ट्री की बढ़ती चुनौतियों की वजह से कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ रहा है, जिसकी भरपाई अब कंपनी कीमतें बढ़ाकर की जा रही है.

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