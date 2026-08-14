बारिश में हेडलाइट्स पड़ गईं धुंधली? ये टिप्स आएंगी काम

Clean Cloudy Car Headlights: बारिश का मौसम भले ही गर्मी से आराम दिलाता है लेकिन हमारे गाड़ी के लिए कई मुसीबत लेकर आता है. जिसके चलते हमें बरसात के मौसम में अपनी गाड़ी को और भी ध्यान देना पड़ता है. जबकि बारिश में गाड़ी चलाना काफी जोखिम हो जाता है. वहीं, अगर सड़क पर भारी बारिश हो रही है तो कार की हेडलाइट्स का साफ होना बेहद जरूरी हो जाता है. कई बार देखने में आता है कि हेडलाइट के बल्ब तो बिल्कुल ठीक काम कर रहे होते हैं लेकिन उनके बाहरी कवर पर धूल, नमी और पानी की बूंदों के जमने से एक पीली या धुंधली परत बन जाती है. इस धुंधलेपन की वजह से हेडलाइट्स की रोशनी सड़क तक सही से पहुंच ही नहीं पाती है.

अगर आपकी कार की हेडलाइट्स भी इस बारिश में अपनी चमक खो चुकी हैं तो इसके लिए आपको मैकेनिक के पास जाकर हजारों रुपये खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से ही हेडलाइट्स को नया जैसा चमका सकते हैं. तो चलिए आइए जानते हैं वे कौन से आसान और असरदार घरेलू तरीके हैं जो मिनटों में आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी एकदम ठीक कर देंगे.

सबसे पहले अपनाएं यह तरीका

बता दें कि, बारिश का पानी जब हेडलाइट्स के प्लास्टिक लेंस पर सूखता है तो वह सफेद-सफेद जिद्दी धब्बे छोड़ जाता है. इस समस्या से निपटने के लिए आप हल्के डिश सोप को गुनगुने पानी में मिलाकर हेडलाइट्स को धो सकते हैं. इसके अलावा बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर एक घोल तैयार कर लें.

जिसके बाद इस मिश्रण को सीधे हेडलाइट पर डालने के बजाय किसी सॉफ्ट माइक्रोफाइबर कपड़े पर लगाएं और हल्के हाथों से पोंछें. सिरके में मौजूद एसिड पानी के उन जिद्दी निशानों को चुटकियों में घोलकर खत्म कर देता है और लेंस पूरी तरह शीशे जैसा साफ हो जाता है.





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बेकिंग सोडा पेस्ट भी है कारगर

आपको बता दें कि, समय के साथ धूप और बारिश के असर से हेडलाइट्स के प्लास्टिक पर हल्का पीलापन आ जाता है. जो रोशनी को बाहर आने से रोकता है. इस पीलेपन को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा एक जादुई क्लींजर की तरह काम करता है. थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर उसमें पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें.

अब इस पेस्ट को हेडलाइट पर लगाएं और किसी मुलायम कपड़े से गोल-गोल घुमाते हुए धीरे-धीरे रगड़ें. बेकिंग सोडा में माइल्ड एब्रेसिव गुण होते हैं. जो लेंस को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ऊपर जमी गंदगी और ऑक्सीडेशन की परत को उखाड़ फेंकते हैं. वहीं, रगड़ने के बाद इसे साफ पानी से धोकर तुरंत सुखा लें.





माइक्रोफाइबर कपड़े का करें सही इस्तेमाल

जानकारी दें दे कि, सड़क पर चलते समय दूसरी गाड़ियों के धुएं और ग्रीस की वजह से हेडलाइट्स पर एक ऑयली फिल्म जम जाती है. यह ऑयली परत बारिश के पानी को चिपका कर रखती है जिससे रात में सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइट बहुत ज्यादा फैलने लगती है.

इसे साफ करने के लिए रबिंग अल्कोहल का इस्तेमाल करें. अल्कोहल को कपड़े पर लेकर हेडलाइट को पोंछने से सारा ऑयल और ग्रीस तुरंत गायब हो जाता है. ध्यान रहे कि सफाई के बाद हेडलाइट को कभी भी खुद से सूखने के लिए न छोड़ें बल्कि हमेशा एक सूखे और साफ माइक्रोफाइबर कपड़े से पानी की बूंदों को अच्छी तरह सुखा लें ताकि नए धब्बे न बनें.

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